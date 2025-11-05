फोन कॉल के लिए नंबर की जरूरत खत्म, WhatsApp ला रहा है 'नंबरलेस' कॉलिंग फीचर! जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp No Phone Number Call: क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फोन नंबर के भी कॉल किया जा सकता है? नहीं ना, लेकिन बहुत ही जल्द यह हकीकत होने जा रहा है. WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो ऐप के इस्तेमाल का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा. नए फीचर की सहायता से अब यूजर्स बिना फोन नंबर शेयर किए कॉल कर सकेंगे. यह सबकुछ होगा यूजरनेम की सहायता से. यूजर्स यूजरनेम के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे. इससे न सिर्फ प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ेगी बल्कि आम लोगों से संपर्क करने का तरीका भी आसान हो जाएगा.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

WhatsApp यूजरनेम कॉलिंग फीचर का टेस्टिंग अभी अपने बीटा वर्जन में कर रहा है और जल्द ही इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है. WABetaInfo जो WhatsApp के नए फीचर्स पर नजर रखता है, उसने iOS और Android के बीटा वर्जन में इस नई सुविधा से जुड़े कोड की खोज की है. यह कोड बताता है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को खोजने और कॉल करने का एक नया तरीका बहुत ही जल्द आने वाला है.

WABetaInfo के अनुसार यूजर्स संभवतः Calls टैब के अंदर या फिर सीधे सर्च बार में कोई भी यूजरनेम लिखकर सर्च कर सकेंगे.

यूजरनेम मिलते ही आप तुरंत वॉयस कॉल या वीडियो कॉल बटन पर टैप करके अपनी कॉल शुरू कर सकेंगे.

फोन रिसीव करने वाले की प्राइवेसी सेटिंग के अनसार ही आपको उनकी प्रोफाइल फोटो दिखेगी.

स्पैम रोकने के लिए भी है तैयारी

WhatsApp पर यूजनेम फीचर आने के बाद स्पैम और गलत यूज का खरता बढ़ सकता है. इस कारण है कि अनजान लोग भी बिना फोन नंबर जाने ही आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे. इस समस्या से निपटने के लिए WhatsApp एक खास सेफ्टी फीचर भी लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे यूजरनेम कीज (Username Keys) कहा जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार-

यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करना चाहता है तो उसे पहले सही यूजरनेम की डालनी होगी तभी कॉल लग पाएगी.

यह यूजर्स की सेफ्टी के लिए काम करेगा और यूजर्स को अनचाहे कम्युनिकेशंस और स्कैमर्स से बचाने में मदद करेगा.

फिलहाल WhatsApp इस फीचर पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट कर सकता है. यह सुविधा आने के बाद यूजर्स की प्राइवेसी और मैसेजिंग एक्सपीरियंस में एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

