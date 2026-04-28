8 सितंबर से इन Android फोन्स में बंद हो जाएगा WhatsApp! कहीं आपका फोन भी तो इस लिस्ट में नहीं?

डिजिटल दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ऐप्स और डिवाइसेज भी लगातार अपडेट हो रहे हैं. ऐसे में पुराने स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करना कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. इसी कड़ी में WhatsApp ने बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 सितंबर 2026 से कई पुराने Android फोन पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा.

किन Android वर्जन पर नहीं चलेगा WhatsApp?

रिपोर्ट के अनुसार, 8 सितंबर 2026 के बाद WhatsApp उन डिवाइसेज पर सपोर्ट बंद कर देगा जो Android 5.0 और Android 5.1 पर चल रहे हैं. फिलहाल WhatsApp Android 5.0 और उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करता है, लेकिन आने वाले नए फीचर्स के लिए ज्यादा एडवांस सिस्टम की जरूरत होगी. इसलिए अब न्यूनतम आवश्यकता बढ़ाकर Android 6.0 कर दी गई है.

यूजर्स को मिल रहा है अलर्ट

इस बदलाव से पहले WhatsApp ने यूजर्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐप के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए उन लोगों को अलर्ट दिया जा रहा है जिनके फोन इस बदलाव से प्रभावित होंगे. कंपनी यूजर्स को सलाह दे रही है कि वे समय रहते अपने चैट का बैकअप ले लें, ताकि बाद में डेटा लॉस न हो.

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चैट बैकअप कैसे काम आएगा?

यूजर्स अपने चैट बैकअप को Google Drive पर सेव कर सकते हैं या फोन में लोकल स्टोरेज में भी रख सकते हैं. अगर आप बाद में नया फोन लेते हैं, तो उसी बैकअप के जरिए अपनी पुरानी चैट और डेटा को आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं. यह स्टेप बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे हैं.

किन यूजर्स पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का असर उन देशों में ज्यादा देखने को मिलेगा जहां अभी भी पुराने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के कई हिस्से शामिल हैं. इन क्षेत्रों में कई यूजर्स ऐसे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलते, जिससे नए ऐप फीचर्स को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है.

WhatsApp इस्तेमाल जारी रखने के लिए क्या करें?

अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना होगा जो कम से कम Android 6.0 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलता हो. यह बदलाव WhatsApp Business यूजर्स पर भी लागू होगा, यानी बिजनेस अकाउंट चलाने वालों को भी अपने डिवाइस अपडेट करने होंगे.

Apple यूजर्स के लिए राहत

इस अपडेट का असर Apple यूजर्स पर नहीं पड़ेगा. जिन iPhone में iOS 15.1 या उससे नया वर्जन है, उनमें WhatsApp पहले की तरह चलता रहेगा.

आने वाला नया फीचर भी चर्चा में

इसी बीच खबर है कि WhatsApp Android यूजर्स के लिए “नोटिफिकेशन बबल” फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. यह फीचर कुछ हद तक Facebook Messenger के चैट बबल जैसा होगा. इससे यूजर्स किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हुए आसानी से मैसेज पढ़ और रिप्लाई कर सकेंगे, जिससे मल्टीटास्किंग और आसान हो जाएगी. हालांकि, यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में भी उपलब्ध नहीं है.

समय रहते करें तैयारी

अगर आपका फोन पुराना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें. समय रहते बैकअप लें और जरूरत पड़े तो नया डिवाइस अपग्रेड करें, ताकि WhatsApp का इस्तेमाल बिना रुकावट जारी रह सके.