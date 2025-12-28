डिलीट हो गई जरूरी WhatsApp चैट? अब सिर मत पीटिए, बिना बैकअप रिकवर करने का मिल गया जादुई फॉर्मूला!

Advertisement
WhatsApp Chat Recovery: अगर आपसे गलती से जरूरी WhatsApp चैट डिलीट हो गई है और बैकअप भी मौजूद नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आज के डिजिटल दौर में ऐसे कई आसान तरीके मौजूद हैं जिनकी सहायता से बिना बैकअप के भी डिलीट हुए मैसेज को फिर से वापस लाया जा सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वही जादुई फॉर्मूला जिससे आपकी जरूरी चैट फिर से वापस आ सकती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:38 AM IST
How to Recover Deleted WhatsApp Messages: आज के इस डिजिटल युग में WhatsApp न सिर्फ चैटिंग का माध्यम है बल्कि बहुत सारी जरूरी जानकारी हम  WhatsApp पर सेव रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर किसी दिन गलती से आपकी कोई जरूरी चैट या फोटो डिलीट हो जाए? और उससे भी बुरा अगर आपने उसका Cloud Backup भी न लिया हो? इससे आपकी जरूरी चैट खो सकती है. लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप डिलीट हुई जरूरी चैट को भी बैकअप ले सकते हैं भले ही फिर Cloud Backup न लिए हो. 

WhatsApp पर डिलीट हुई चैट को लेकर बहुत लोगों का मानना है कि बैकअप के बिना डिलीट हुई चैट वापस नहीं आ सकती है. लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग है. हर दिन एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर ताले की चाबी जरूर होती है. आज हम उसी दूसरी चाबी के बारे में विस्तार से जानते हैं जिसकी सहायता से आप बिना  Cloud Backup  के भी डिलीट हुई चैट वापस ला सकते हैं.      

बिना बैकअप के भी डेटा सेव रहता है?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp आपके फोन में दो तरह से आपके चैट को सेव रखता है. पहला है क्लाउड बैकअप जो आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं और दूसरा है लोकल बैकअप. लोकल बैकअप को आपका फोन हर रात ऑटोमैटिकली आपकी चैट्स को इंटरनल स्टोरेज में सेव करता है. यही वह जगह है जहां से डिलीट हुई चैट्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है. 

इस बात का भी रखें ध्यान
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  WhatsApp  बिना बैकअप के डिलीट हुई चैट को रिकवर करने का ऑप्शन नहीं देत है. लेकिन कुछ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर यह ट्रिक मदद कर सकती है, लेकिन जरूरी है कि आपका फोन लोकल चैट फाइल्स को स्टोर करता हो.अगर आपका फोन लोकल चैट फाइल्स को स्टोर करता है तो यह काम आसानी से हो सकता है. अब आइए जानते हैं इस प्रोसेस का तरीका

फाइल मैनेजर का लें सहारा
इसके लिए आपके स्मार्टफोन में मौजूद File Manager सहायता करेगा. आप फाइल मैनेजर में जाकर Internal Storage पर क्लिक करें.
यहां पर आपको WhatsApp नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा. इस फोल्डर में आप Databases पर क्लिक करें. यहां आपको आपकी पुरानी चैट्स की बैकअप फाइलें दिखेंगी. ये फाइल्स चैट का लोकल रिकॉर्ड होती हैं. अगर फाइल्स मिल जाए तो WhatsApp को बिना ऐप डेटा क्लियर किए अनइंस्टॉल कर दें और फिर से  इंस्टॉल करें. नंबर वेरिफाई करने पर WhatsApp इन लोकल फाइल्स को डिटेक्ट करके चैट रिस्टोर करने की कोशिश करता है.
लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह ट्रिक तभी काम करता है ध्यान रहे यह तरीका तभी काम करेगा जब लोकल फाइल्स डिलीट होने से पहले फोन में सेव हो और अभी भी उपलब्ध हों.

एक तरीका ये भी है
इसके साथ ही अगर आपने किसी के साथ चैट्स को शेयर किया है तो उन्हें वापस इन कन्वर्सेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी कह सकते हैं. आप WhatsApp पर टेक्स्ट फॉर्मेट में चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इससे चैट पूरी तरह रिस्टोर नहीं होगी, लेकिन आपको जरूरी कंटेट मिल सकता है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Whatsapp chat recoveryHow to Recover Deleted WhatsApp Messages

