Hindi NewsटेकWhatsApp ला रहा है बड़ा अपडेट: अब लिंक्ड डिवाइस छुप नहीं पाएंगे, चैट स्टोरेज भी होगा स्मार्ट

WhatsApp ला रहा है बड़ा अपडेट: अब लिंक्ड डिवाइस छुप नहीं पाएंगे, चैट स्टोरेज भी होगा स्मार्ट

अब कंपनी कुछ ऐसे बदलावों की तैयारी कर रही है, जिनसे यूजर्स को अपने अकाउंट से जुड़े डिवाइस और एक्सेसरीज की साफ जानकारी मिलेगी, साथ ही चैट और स्टोरेज को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp ला रहा है बड़ा अपडेट: अब लिंक्ड डिवाइस छुप नहीं पाएंगे, चैट स्टोरेज भी होगा स्मार्ट

WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है. अब कंपनी कुछ ऐसे बदलावों की तैयारी कर रही है, जिनसे यूजर्स को अपने अकाउंट से जुड़े डिवाइस और एक्सेसरीज की साफ जानकारी मिलेगी, साथ ही चैट और स्टोरेज को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा. ये अपडेट हाल ही में लॉन्च हुई Apple Watch ऐप के बाद सामने आए हैं और इससे Meta का फोकस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट सेफ्टी पर साफ नजर आता है.

लिंक्ड एक्सेसरीज की बेहतर जानकारी
अब तक WhatsApp में यूजर्स केवल लिंक्ड फोन, वेब या मैक डिवाइस की जानकारी देख सकते थे. लेकिन Apple Watch के लिए अलग ऐप आने के बाद WhatsApp ने एक्सेसरी लेवल पर भी निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है. WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के नए टेस्टफ्लाइट बीटा वर्जन में “Peripherals” नाम का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जो Linked Devices मेन्यू के अंदर दिखाई देगा.

Peripherals सेक्शन क्यों है खास
WhatsApp बीटा वर्जन 25.37.10.71 में यह नया Peripherals सेक्शन देखा गया है. इसमें Apple Watch जैसी कनेक्टेड एक्सेसरी का नाम, और वह आखिरी बार कब और किस समय एक्टिव थी, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी. यह तरीका काफी हद तक वैसे ही है जैसे WhatsApp पहले से मैक या वेब सेशन की जानकारी दिखाता है.

यूजर सेफ्टी के लिए अहम कदम
इस अपडेट का समय काफी अहम माना जा रहा है. अब जब WhatsApp Apple Watch पर एक स्टैंडअलोन ऐप के रूप में मौजूद है, तो ऐसे हालात बन सकते हैं जहां अकाउंट किसी एक्सेसरी से जुड़ा हो और यूजर को तुरंत इसका पता न चले. खासकर संवेदनशील परिस्थितियों में, जैसे किसी रिश्ते में निगरानी या गलत इस्तेमाल की आशंका हो, यह बड़ा खतरा बन सकता है. नया Peripherals सेक्शन इसी जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कोई भी लिंक्ड एक्सेसरी यूजर की नजर से छुपी न रहे.

एक अहम कमी भी सामने आई
हालांकि, इस फीचर में अभी एक लिमिटेशन भी है. दूसरे लिंक्ड डिवाइस की तरह Apple Watch को फिलहाल iPhone ऐप से सीधे अनलिंक नहीं किया जा सकता. WhatsApp यूजर्स को Apple Watch से ऐप हटाने की सलाह देता है, ताकि कनेक्शन खत्म हो सके. इससे साफ है कि Meta अभी एक्सेसरी लेवल अनलिंकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है.

चैट और स्टोरेज मैनेजमेंट होगा ज्यादा आसान
डिवाइस ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ WhatsApp चैट स्टोरेज को साफ और समझने में आसान बनाने के लिए भी नया टूल टेस्ट कर रहा है. टेस्टफ्लाइट के अगले बीटा वर्जन 25.37.10.72 में चैट क्लियर करने और मीडिया हटाने का नया इंटरफेस देखा गया है.

स्टोरेज इस्तेमाल की साफ जानकारी
इस नए टूल में यूजर्स को यह साफ दिखेगा कि किसी चैट में किस तरह का कंटेंट कितनी स्टोरेज ले रहा है. इससे बिना जरूरी मैसेज खोए स्टोरेज खाली करना आसान हो जाएगा. यूजर्स चाहें तो सभी मैसेज डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ स्टार किए गए मैसेज छोड़ सकते हैं, या केवल मीडिया फाइल्स को हटाने का विकल्प चुन सकते हैं.

मीडिया डिलीट करने के ज्यादा विकल्प
जब यूजर सिर्फ मीडिया हटाने का विकल्प चुनते हैं, तो वे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्टिकर और ऑडियो जैसी कैटेगरी को अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एक ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे सभी मीडिया फाइल्स को एक साथ डिलीट किया जा सके, चाहे वे स्टार्ड ही क्यों न हों. यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास है जो पूरी तरह से स्टोरेज रीसेट करना चाहते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन अभी साफ नहीं
Meta ने फिलहाल इन दोनों फीचर्स की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, चैट स्टोरेज से जुड़ा फीचर पहले से Android बीटा में भी टेस्ट किया जा रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसका रोलआउट ज्यादा दूर नहीं है. वहीं, Peripherals से जुड़ा फीचर दिखाता है कि WhatsApp अब सिर्फ फोन तक सीमित न रहकर वियरेबल डिवाइस की दुनिया में भी सावधानी से कदम बढ़ा रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Whatsappwhatsapp new updateWhatsApp linked devices feature

