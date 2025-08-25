WhatsApp ने फिर किया बदलाव, अब अगर किसी ने नहीं उठाया आपका कॉल तो मिलेगा ये नया ऑप्शन

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर लेकर आ रहा है. इस बार कंपनी कॉलिंग का अनुभव बेहतर बनाने के लिए एक नया ऑप्शन दिया है. ऐसे में अगर आप किसी को WhatsApp कॉल करते हैं और सामने वाला शख्स कॉल नहीं उठाता तो कॉल कटने के बाद आपको तुरंत Voicemail भेजने का ऑप्शन दिया जाएगा. हालांकि, ये फीचर पुराने मोबाइल नेटवर्क वाले वॉइसमेल जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि अब ये सुविधा सीधे WhatsApp के अंदर ही आ गई है.

