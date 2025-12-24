Advertisement
trendingNow13051659
Hindi NewsटेकWhatsApp पर चैट क्लियर करने का बटन अब बदल गया है, डिलीट करने से पहले देख लें ये नई Setting

WhatsApp पर चैट क्लियर करने का बटन अब बदल गया है, डिलीट करने से पहले देख लें ये नई Setting

WhatsApp New Feature: WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज पेश किया है. मैसेजिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बनाने के लिए कंपनी ने एक ऐसा नया फीचर लॉन्च कर दिया है जो चैट क्लियर करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देगा. इस नए फीचर की सहायता से अब यूजर्स सिर्फ उन मैसेज, फोटो, वीडियो या ऑडियो को डिलीट कर सकेंगे जिनकी उन्हें सच में जरूरत है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर चैट क्लियर करने का बटन अब बदल गया है, डिलीट करने से पहले देख लें ये नई Setting

WhatsApp Advanced Chat Clearing Tool: WhatsApp के इस नए एडवांस्ड चैट मैनेजमेंट टूल की मदद से यूजर्स फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वॉइस मैसेज, स्टार किए गए आइटम और स्टिकर्स जैसी अलग-अलग कैटेगरीज में से किसी को भी चुनकर डिलीट कर सकते हैं. इस फीचर में यूजर को सिर्फ एक कन्फर्मेशन नहीं, बल्कि एक आसान बॉटम शीट इंटरफेस मिलेगा, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि कौन-कौन सी चीजें डिलीट होंगी.

साल 2025 खत्म होने से पहले मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दे दिया है. इंस्टेंट मैसेजिंग के एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाने के लिए  WhatsApp में एक जबरदस्त नए फीचर की एंट्री हो गई है जिसने मैसेज डिलीट करने का पूरा तरीका बदल कर रख देगा.  WhatsApp के इस नए फीचर की सहायता से अब वही मैसेज डिटील होंगे जो आप चाहें. मतलब अगर आप क्लियर चैट करना चाहते हैं तो एक साथ ही पूरे मैसेज और फोटो वीडियो नहीं गायब होंगे. इस नए फीचर के बाद यूजर्स के पास डिलीट का ज्यादा ऑप्शन होगा. इस नए अपडेट के साथ WhatsApp पर न सिर्फ यूजर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा.

WhatsAp के इस नए फीचर की सहायता से यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक और कैटिगरी के अनुसार एक बार में मेसेज डिलीट कर सकेंगे.  WhatsApp का यह एक एडवांस चैट क्लियरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल करके यूजर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्टार्ड आइटम्स और स्टिकर्स को अपने जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsAp के नए फीचर और अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस नए फीचर की जानकारी दी है. WhatsAp ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप नए डिजाइन वाले क्लियरिंग इंटरफेस को देख सकते हैं जो ऐंड्रॉयड पर पहले से मौजूद लॉजिक से काफी मिलता-जुलता लगता है. अभी यह फीचर iOS डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है. WhatsApp बीटा फॉर iOS 25.37.10.72 में यह फीचर देखने को मिल रहा है.

इस नए फीचर के बाद चैट क्लियर करने का तरीका पूरा बदल जाएगा. अब यूजर्स को सिर्फ एक कन्फर्मेशन अलर्ट नहीं दिखेगा, बल्कि एक खास बॉटम शीट सामने आएगी जिसमें साफ तौर पर बताया जाएगा कि कौन-कौन सी चीजें डिलीट करना चाहते हैं. इस स्क्रीन पर मैसेज, स्टार किए गए मैसेज और सेव किया गया मीडिया अलग-अलग ऑप्शन के रूप में दिखाई देगा, जिससे यूजर आसानी से जान सकेंगे कि वे क्या डिलीट करना चाहते हैं. आगे बढ़ने से पहले सेलेक्ट की गई चीजों को दोबारा देखने का मौका मिलता है जिससे गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है.

डिलीट के लिए मिलेंगे ज्यादा ऑप्शन
मैसेज मैनेजमेंट के साथ ही यह नया फीचर अब चैट में स्टोर किए गए मीडिया को मैनेज करने के लिए भी ज्यादा डीटेल्ड ऑप्शन देता है. इस नए फीचर की सहायता से यूजर अब एक साथ सब कुछ डिलीट करने के बजाय, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या ऑडियो जैसे खास फाइल टाइप को भी डिलीट कर सकते हैं. कन्फर्म करने से पहले WhatsApp सेलेक्ट की गई कैटेगरी के आधार पर रिकवर होने वाले स्टोरेज स्पेस का एस्टिमेट भी दिखाता है. इससे यूजर्स को सोच समझकर फैसला लेने में सहायता मिलेगी कि क्या डिलीट करना है और क्या रखना है. खासकर तब यह बेहद काम आता है जब यूजर जरूरी कंटेंट डिलीट किए बिना स्पेस खाली करना चाहते हों.

ये भी पढ़ेंः Microsoft छोड़ा, रात में AI को सिखाया सबक! सिर्फ 3 घंटे काम और कमाई सालाना 2.6 करोड़

WhatsApp के इस नए फीचर की एक खास बात यह भी है कि यह टेक्स्ट मैसेज को प्रभावित किए बिना चैट में इस्तेमाल किए गए स्टिकर, वॉइस मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देता है. हालांकि इमेज और वीडियो के मुकाबले ये आइटम को कम स्टोरेज की जरूरत होती है फिर भी बहुत से यूजर्स चैट को साफ सुथरा रखने के लिए इन्हें हटाना चाहते हैं. इस फीचर की सहायता से यह परेशानी आसानी से दूर हो जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः Zomato यूजर्स की लग गई लॉटरी! अब खाना ऑर्डर करने पर वापस मिलेगा पैसा, जानें कैसे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp Advanced Chat Clearing Tool

Trending news

श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस