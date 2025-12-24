WhatsApp पर चैट क्लियर करने का बटन अब बदल गया है, डिलीट करने से पहले देख लें ये नई Setting

WhatsApp Advanced Chat Clearing Tool: WhatsApp के इस नए एडवांस्ड चैट मैनेजमेंट टूल की मदद से यूजर्स फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वॉइस मैसेज, स्टार किए गए आइटम और स्टिकर्स जैसी अलग-अलग कैटेगरीज में से किसी को भी चुनकर डिलीट कर सकते हैं. इस फीचर में यूजर को सिर्फ एक कन्फर्मेशन नहीं, बल्कि एक आसान बॉटम शीट इंटरफेस मिलेगा, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि कौन-कौन सी चीजें डिलीट होंगी.

साल 2025 खत्म होने से पहले मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दे दिया है. इंस्टेंट मैसेजिंग के एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाने के लिए WhatsApp में एक जबरदस्त नए फीचर की एंट्री हो गई है जिसने मैसेज डिलीट करने का पूरा तरीका बदल कर रख देगा. WhatsApp के इस नए फीचर की सहायता से अब वही मैसेज डिटील होंगे जो आप चाहें. मतलब अगर आप क्लियर चैट करना चाहते हैं तो एक साथ ही पूरे मैसेज और फोटो वीडियो नहीं गायब होंगे. इस नए फीचर के बाद यूजर्स के पास डिलीट का ज्यादा ऑप्शन होगा. इस नए अपडेट के साथ WhatsApp पर न सिर्फ यूजर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा.

WhatsAp के इस नए फीचर की सहायता से यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक और कैटिगरी के अनुसार एक बार में मेसेज डिलीट कर सकेंगे. WhatsApp का यह एक एडवांस चैट क्लियरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल करके यूजर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्टार्ड आइटम्स और स्टिकर्स को अपने जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकेंगे.

WhatsAp के नए फीचर और अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस नए फीचर की जानकारी दी है. WhatsAp ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप नए डिजाइन वाले क्लियरिंग इंटरफेस को देख सकते हैं जो ऐंड्रॉयड पर पहले से मौजूद लॉजिक से काफी मिलता-जुलता लगता है. अभी यह फीचर iOS डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है. WhatsApp बीटा फॉर iOS 25.37.10.72 में यह फीचर देखने को मिल रहा है.

WhatsApp beta for iOS 25.37.10.72: what's new? WhatsApp is rolling out a feature to clear chat storage with options for deleting messages or specific media categories, and it's available to some beta testers!https://t.co/MuIQGrQrZC pic.twitter.com/O3DSaUt3ef — WABetaInfo (WABetaInfo) December 24, 2025

इस नए फीचर के बाद चैट क्लियर करने का तरीका पूरा बदल जाएगा. अब यूजर्स को सिर्फ एक कन्फर्मेशन अलर्ट नहीं दिखेगा, बल्कि एक खास बॉटम शीट सामने आएगी जिसमें साफ तौर पर बताया जाएगा कि कौन-कौन सी चीजें डिलीट करना चाहते हैं. इस स्क्रीन पर मैसेज, स्टार किए गए मैसेज और सेव किया गया मीडिया अलग-अलग ऑप्शन के रूप में दिखाई देगा, जिससे यूजर आसानी से जान सकेंगे कि वे क्या डिलीट करना चाहते हैं. आगे बढ़ने से पहले सेलेक्ट की गई चीजों को दोबारा देखने का मौका मिलता है जिससे गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है.

डिलीट के लिए मिलेंगे ज्यादा ऑप्शन

मैसेज मैनेजमेंट के साथ ही यह नया फीचर अब चैट में स्टोर किए गए मीडिया को मैनेज करने के लिए भी ज्यादा डीटेल्ड ऑप्शन देता है. इस नए फीचर की सहायता से यूजर अब एक साथ सब कुछ डिलीट करने के बजाय, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या ऑडियो जैसे खास फाइल टाइप को भी डिलीट कर सकते हैं. कन्फर्म करने से पहले WhatsApp सेलेक्ट की गई कैटेगरी के आधार पर रिकवर होने वाले स्टोरेज स्पेस का एस्टिमेट भी दिखाता है. इससे यूजर्स को सोच समझकर फैसला लेने में सहायता मिलेगी कि क्या डिलीट करना है और क्या रखना है. खासकर तब यह बेहद काम आता है जब यूजर जरूरी कंटेंट डिलीट किए बिना स्पेस खाली करना चाहते हों.

WhatsApp के इस नए फीचर की एक खास बात यह भी है कि यह टेक्स्ट मैसेज को प्रभावित किए बिना चैट में इस्तेमाल किए गए स्टिकर, वॉइस मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देता है. हालांकि इमेज और वीडियो के मुकाबले ये आइटम को कम स्टोरेज की जरूरत होती है फिर भी बहुत से यूजर्स चैट को साफ सुथरा रखने के लिए इन्हें हटाना चाहते हैं. इस फीचर की सहायता से यह परेशानी आसानी से दूर हो जाएगी.

