/WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, अब Arattai ऐप को लेकर श्रीधर वेम्बू ने अचानक लिया बड़ा फैसला

Username Feature Govt Notice: टेक जगत में इस हफ्ते मेटा के मैसेजिंग ऐप WhatsApp को लेकर काफी हलचल है. हाल ही में वॉट्सऐप के नए सीईओ कुणाल शाह ने घोषणा की थी कि प्लेटफॉर्म पर जल्द ही यूजरनेम फीचर लाया जा रहा है. लेकिन इस ऐलान के कुछ समय बाद ही भारत सरकार की ओर से मेटा को मेटा को इस फीचर को लेकर नोटिस मिल गया. सरकार का कहना है कि जब तक इसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े पहलुओं पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती, तब तक इसे लागू न किया जाए.
मेटा ने भले ही इस फीचर को पूरी तरह कैंसिल करने की बात नहीं की है, लेकिन भारतीय मैसेजिंग ऐप Arattai के मालिक और Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है. श्रीधर ने ऐलान किया है कि Arattai ऐप से यूजरनेम फीचर को हटा दिया जाएगा.
श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम रेगुलेटरी बदलावों यानी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए Arattai ऐप में यूजरनेम आधारित अकाउंट फीचर को बंद करने जा रहे हैं. बता दें कि इस फीचर की सहायता से यूजर्स अपना फोन नंबर शेयर किए बिना भी किसी दूसरे से चैट कर सकते हैं. अरात्तई ऐप को 2021 में लॉन्च किया गया था, और पिछले साल यह WhatsApp के स्वदेशी विकल्प के रूप में काफी वायरल हुआ था.
We will be disabling the user name based account feature in Arattai, to comply with the regulatory change.
Thank you
Sridhar Vembu (@svembu) July 2, 2026
टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स में यूजरनेम का फीचर पहले से है, ठीक वैसे ही जैसे आप इंस्टाग्राम या X पर बिना नंबर के किसी से कनेक्ट हो जाते हैं. लेकिन वॉट्सऐप पर इस फीचर के आने की बात से सरकार और एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है.
चिंता इस बात की है कि स्कैमर्स फेमस लोगों, सरकारी विभागों या बैंकों के नाम से मिलते-जुलते यूजरनेम बना सकते हैं और लोगों के साथ ठगी कर सकते हैं. चूंकि भारत में वॉट्सऐप का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं, इसलिए यहां फ्रॉड का खतरा बहुत ज्यादा है.
हालांकि, वॉट्सऐप ने अपने इस फीचर को लेकर साफ किया है कि उन्होंने सेफ्टी के पूरे इंतजाम किए हैं. जैसे- बड़े और फेमस लोगों के नाम को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कोई उनकी नकल न कर सके. साथ ही, एक 4-डिजिट का यूजरनेम की यानी पिन भी होगा, जिसके बिना कोई आपको मैसेज नहीं कर पाएगा. वॉट्सऐप में यूजरनेम सर्च करने के लिए कोई डायरेक्टरी भी नहीं होगी.
लेकिन इस फीचर को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर क्राइम को लेकर चिंतित है. सरकार ने मेटा के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को 3 दिन का समय देकर जवाब मांगा है कि इस फीचर से साइबर क्राइम बढ़ने के खतरे को कैसे रोका जाएगा. सिर्फ वॉट्सऐप ही नहीं, बल्कि टेलीग्राम और सिग्नल से भी इस बारे में जवाब मांगा गया है. इसी कड़े रुख को देखते हुए अरात्तई ने पहले ही इस फीचर को हटाने का फैसला कर लिया है.