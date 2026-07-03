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WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, अब Arattai ऐप को लेकर श्रीधर वेम्बू ने अचानक लिया बड़ा फैसला

Arattai App Username Feature: WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर सरकार के कड़े रुख ने टेक इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है. साइबर फ्रॉड के खतरे को देखते हुए जहां मेटा को नोटिस मिला है, वहीं भारतीय ऐप Arattai के मालिक श्रीधर वेम्बू ने नियमों के सम्मान में अपने ऐप से इस फीचर को हटाने का बड़ा फैसला किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:49 PM IST
WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, अब Arattai ऐप को लेकर श्रीधर वेम्बू ने अचानक लिया बड़ा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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