/बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका! अब बिना नंबर दिए कर सकेंगे चैट, तुरंत बुक करें अपना सीक्रेट नाम

दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार करोड़ों यूजर्स सालों से कर रहे थे. अब आपको किसी अनजान व्यक्ति से चैट करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. जी हां, वॉट्सऐप अब इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) की तरह यूजरनेम फीचर लेकर आ रहा है. सबसे मजेदार बात यह है कि इस फीचर के ग्लोबली लॉन्च होने से पहले ही कंपनी ने नाम रिजर्व (बुक) करने की सुविधा शुरू कर दी है. अगर आप अपना पसंदीदा नाम बचाना चाहते हैं, तो आपको तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा वरना कोई और आपके नाम का हैंडल लेकर चला जाएगा.
वॉट्सऐप का यह नया अपडेट अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेसी चेंज माना जा रहा है. इस फीचर के आने के बाद जब आप किसी से पहली बार बात करेंगे, तो सामने वाले को आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा. उसकी जगह सिर्फ आपका यूजरनेम दिखाई देगा. इससे महिलाओं और उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो प्राइवेसी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं. अब आप बिना किसी डर के किसी भी अनजान ग्रुप या व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं.
चूंकि दुनिया भर में वॉट्सऐप के 3 अरब से भी ज्यादा यूजर्स हैं, इसलिए सबको अपना मनपसंद नाम मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसी समस्या से बचने के लिए कंपनी ने नाम रिजर्व करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. इसके लिए आपको अपने ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना होगा. इसके बाद Settings > Account > Username वाले ऑप्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यह फीचर आपके लिए उपलब्ध हुआ है या नहीं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह वॉट्सऐप पर कोई पब्लिक सर्च डायरेक्टरी नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपका यूजरनेम सर्च करके आपको परेशान नहीं कर पाएगा. आपको सिर्फ वही लोग मैसेज कर सकेंगे जिनके पास आपका बिल्कुल सही यूजरनेम होगा. इसके साथ ही कंपनी एक 'यूजरनेम की' (Username Key) का ऑप्शन भी दे रही है, जिससे सुरक्षा की एक और लेयर जुड़ जाएगी.
अगर आपका पसंदीदा नाम पहले ही किसी ने बुक कर लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. वॉट्सऐप ऐप के अंदर ही एक इन-बिल्ट यूजरनेम जनरेटर टूल देगा. यह टूल आपको आपके नाम से मिलते-जुलते कई यूनिक विकल्प सुझाएगा, जिनमें से आप किसी एक को चुन सकेंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और आसान होगी.
मेटा (Meta) कंपनी ने अपने बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स का भी खास ख्याल रखा है. अगर आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई ऑफिशियल पेज या ब्रांड नेम है, तो आप वॉट्सऐप पर भी वही सेम यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं. इससे बिजनेस करने वाले लोगों को अपने ब्रांड की पहचान बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी.
कंपनी ने साफ किया है कि यूजरनेम रखना पूरी तरह से ऑप्शनल यानी स्वैच्छिक होगा. जो लोग पहले की तरह अपना फोन नंबर शेयर करके वॉट्सऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वैसा कर सकते हैं. उनके लिए ऐप में कोई बदलाव नहीं होगा. यह फीचर धीरे-धीरे सभी देशों में रोलआउट किया जा रहा है और जल्द ही यह आपके फोन पर भी नोटिफिकेशन के जरिए दिख जाएगा.