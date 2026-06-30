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बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका! अब बिना नंबर दिए कर सकेंगे चैट, तुरंत बुक करें अपना सीक्रेट नाम

WhatsApp पर अब फोन नंबर छिपाना होगा बेहद आसान. कंपनी ने लॉन्च किया नया यूजरनेम रिजर्वेशन फीचर, जिससे आपकी प्राइवेसी रहेगी सुपर सेफ. जानिए कैसे काम करेगा यह फीचर और आप अपना मनपसंद नाम कैसे बुक कर सकते हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 30, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:09 AM IST
बदल गया WhatsApp चलाने का तरीका! अब बिना नंबर दिए कर सकेंगे चैट, तुरंत बुक करें अपना सीक्रेट नाम
Image Credit: WhatsApp पर अब फोन नंबर छिपाना होगा बेहद आसान.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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