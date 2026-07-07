/WhatsApp के बिना नंबर चैटिंग वाले फीचर पर मोदी सरकार सख्त, Meta को मिला 3 दिन का अल्टीमेटम

मैसेजिंग ऐप WhatsApp के अपकमिंग यूजरनेम फीचर को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. बिना नंबर शेयर किए किसी से कनेक्ट करने वाले इस फीचर को लेकर प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकती है. इसी को देखते हुए सरकार ने मेटा को जवाब देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फीचर से मिलने वाली प्राइवेसी का फायदा उठाकर साइबर ठग सेलिब्रिटीज और अधिकारियों के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर सकते हैं.
सरकार ने WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta को उसके अपकमिंग यूजरनेम फीचर पर जवाब देने के लिए तीन दिन का और समय दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के अधिकारियों और मेटा के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. इस बीच, मेटा ने साफ किया है कि जब तक सरकार की चिंताओं को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक इस फीचर को रोल आउट नहीं किया जाएगा.
दरअसल, WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर का उद्देश्य यूजर्स के फोन नंबर को छिपाकर उनकी प्राइवेसी को बचाना है. लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस फीचर के आने से जालसाज, बड़े फेमस लोगों और सरकारी अधिकारियों के नाम पर फेक यूजरनेम बनाकर लोगों के साथ ठगी कर सकते हैं.
भारत में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामले पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं, जिससे साल 2025 में भारतीयों को करीब 22,500 करोड़ रुपये का चूना लगा है. इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने यह एक्शन लिया है.
मेटा का कहना है कि उनके पास इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए सुरक्षा की कई चरण हैं, जिसमें डिजिटल फ्रॉड के पैटर्न को पकड़ने और ब्लॉक करने वाले एल्गोरिदम शामिल हैं. इसके साथ ही-
सेलिब्रिटीज, सरकारी संस्थाओं और पब्लिक फिगर्स के नाम वाले यूजरनेम को पहले से ही होल्ड कर दिया है, जिससे सिर्फ सही व्यक्ति ही उन्हें क्लेम कर सकें.
एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजने वाले संदिग्ध अकाउंट्स पर लिमिट्स लगाई जाएंगी.
WhatsApp अभी सिर्फ फोन नंबर के जरिए काम करता है, लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद बड़ा बदलाव होगा. जब आपको किसी बड़े ग्रुप चैट में जोड़ा जाएगा या आप किसी को पहली बार मैसेज करेंगे, तो आपका फोन नंबर सामने वाले को नहीं दिखेगा, बल्कि यूजरनेम दिखेगा. इसके लिए यूजर्स 3 से 35 कैरेक्टर के बीच का एक यूनिक यूजरनेम चुन सकेंगे.
इसके साथ ही इंस्टाग्राम या टेलीग्राम की तरह WhatsApp भी यूजरनेम सर्च करने के लिए कोई पब्लिक डायरेक्टरी या सजेशन नहीं देगा. सामने वाले को आपसे जुड़ने के लिए आपका सटीक यूजरनेम पता होना चाहिए.
पहली बार मैसेज करने वालों से बचने के लिए यूजर्स एक Key सेट कर सकते हैं. इसके बिना कोई नया व्यक्ति आपको यूजरनेम से मैसेज नहीं कर पाएगा. आप इस की को कभी भी बदल सकते हैं.