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WhatsApp के बिना नंबर चैटिंग वाले फीचर पर मोदी सरकार सख्त, Meta को मिला 3 दिन का अल्टीमेटम

WhatsApp Username Feature: WhatsApp के अपकमिंग Username Feature को लेकर भारत सरकार ने Meta से जवाब मांगा है. इसके लिए मेटा को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है. सरकार को चिंता है कि मेटा का यह अपकमिंग फीचर साइबर ठगी और फर्जी पहचान के मामलों को बढ़ा सकता है. ऐसे में जानिए पूरा मामला और Meta का क्या कहना है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp के बिना नंबर चैटिंग वाले फीचर पर मोदी सरकार सख्त, Meta को मिला 3 दिन का अल्टीमेटम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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