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WhatsApp यूजरनेम विवाद: ऑनलाइन फ्रॉड रोकने का एक्शन प्लान, Telegram समेत सभी ऐप्स के लिए सरकार बना रही एक नियम?

WhatsApp Username Feature: मैसेजिंग ऐप्स का और सुरक्षित बनाने और साइबर फ्रॉड के खतरे को कम करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. वॉट्सऐप के अपकमिंग यूजरनेम फीचर से ऑनलाइन स्कैम की चिंताएं बढ़ गई हैं. अब डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टेलीग्राम समेत सभी चैट ऐप्स पर सरकार जल्द ही समान नियम लागू कर सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:15 PM IST
WhatsApp यूजरनेम विवाद: ऑनलाइन फ्रॉड रोकने का एक्शन प्लान, Telegram समेत सभी ऐप्स के लिए सरकार बना रही एक नियम?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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