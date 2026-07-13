/WhatsApp यूजरनेम विवाद: ऑनलाइन फ्रॉड रोकने का एक्शन प्लान, Telegram समेत सभी ऐप्स के लिए सरकार बना रही एक नियम?

क्या आप भी WhatsApp पर बिना अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर किए, सिर्फ एक यूजरनेम के जरिए दूसरों से चैट करने के इस नए फीचर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो आपको लंबा इंतजार करना होगा. वॉट्सऐप के अपकमिंग यूजरनेम फीचर एक बड़े विवाद में बदल गया है, जिसने भारत सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं. प्राइवेसी और सुरक्षा के मामले को लेकर बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सिर्फ वॉट्सऐप ही नहीं, बल्कि Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक सुपर प्लान तैयार कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp के अपकमिंग यूजरनेम फीचर को लेकर शुरू हुए विवाद में, केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जैसे यानी कॉमन नियम बनाने पर विचार कर रही है. यह कदम उन चिंताओं के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि बिना फोन नंबर शेयर किए सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैट करने की सुविधा से ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जीवाड़ा बढ़ सकता है. बीते सप्ताह ही वॉट्सऐप ने इस विषय में सरकार के नोटिस का जवाब दिया है.
सरकार अगर मैसेजिंग ऐप्स के लिए नए नियम लागू करती है, तो सभी मैसेजिंग ऐप्स को इनका पालन करना होगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के लिए सेफ बनाना है. अधिकारी मानते हैं कि एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी समान नियम आने से इन कंपनियों की जवाबदेही तय होगी और फेक आईडी, साइबर फ्रॉड, डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी.
हाल ही में सरकार Meta को वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा था. सरकार को डर है कि फोन नंबर की जगह यूजरनेम का इस्तेमाल होने से फिशिंग अटैक और किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं. जब वॉट्सऐप पर यह चर्चा शुरू हुई, तो सरकार की नजर सिग्नल और टेलीग्राम पर भी गई, क्योंकि ये ऐप्स पहले से ही यूजरनेम-बेस्ड कॉलिंग और चैटिंग की सुविधा देते हैं. फिलहाल सरकार को तीनों ऐप्स से जवाब मिल चुके हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है.
WhatsApp ने अपने इस फीचर का बचाव किया है. कंपनी का कहना है कि यूजरनेम फीचर को सुरक्षा की कई परतों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इस फीचर का गलत इस्तेमाल न हो. वॉट्सऐप ने साफ किया है कि ऐप के अंदर ऐसी कोई डायरेक्टरी या सर्च लिस्ट नहीं होगी जहां से कोई भी किसी अनजान व्यक्ति का यूजरनेम ढूंढ सके. किसी से भी पहली बार बात करने के लिए सामने वाले के पास उसका बिल्कुल सही यूजरनेम होना जरूरी होगा.