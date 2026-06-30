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WhatsApp का नया Username फीचर बन सकता है मुसीबत? लॉन्च से पहले ही क्यों बढ़ी लोगों की चिंता

WhatsApp Username Scam Risk: WhatsApp टेलीग्राम जैसा Username फीचर लाने जा रहा है, जिससे बिना मोबाइल नंबर शेयर किए ही चैटिंग की जा सकेगी. जहां इसे प्राइवेसी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं एक्सपर्ट्स स्कैम, फेक प्रोफाइल और फ्रॉड के बढ़ते खतरे को लेकर भी चिंता जता रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp का नया Username फीचर बन सकता है मुसीबत? लॉन्च से पहले ही क्यों बढ़ी लोगों की चिंता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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