/WhatsApp का नया Username फीचर बन सकता है मुसीबत? लॉन्च से पहले ही क्यों बढ़ी लोगों की चिंता

WhatsApp Username Feature: WhatsApp ने एक ऐसे बदलाव का ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार सालों से यूजर्स कर रहे थे. वॉट्सऐप पर अब किसी से भी चैटिंग बिना मोबाइल नंबर शेयर किए भी हो सकेगी, इसके लिए मेटा यूजरनेम फीचर ला रहा है. मेटा के स्वामित्व वाले इस ऐप का कहना है कि यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा जो किसी अजनबी के साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहते.
वॉट्सऐप के इस अपडेट का फायदा प्राइवेसी को लेकर माना जा रहा है. इस अपडेट के बाद जब आप किसी से पहली बार बात करेंगे, तो सामने वाले को आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा, बल्कि उसकी जगह आपका यूजरनेम दिखाई देगा. इससे महिलाओं और उन लोगों को फायदा होगा जो प्राइवेसी को लेकर चिंता में रहते हैं.
हालांकि, इस नए फीचर को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस फीचर के आने से वॉट्सऐप पर स्कैम्स और फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं और वॉट्सऐप काफी हद तक टेलीग्राम जैसा बन जाएगा.
सोशल मीडिया पर कई टेक एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स ने इस फीचर के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है-
KnotDating के को फाउंडर जसवीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया वॉट्सऐप ने यूजरनेम लॉन्च किया है. मेरा पहला विचार प्राइवेसी नहीं, बल्कि स्कैम था. टेलीग्राम न इस्तेमाल करने की सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां कोई भी बिना नंबर जाने आपको मैसेज कर सकता है. यह स्कैमर्स के लिए बड़ा मौका बना सकता है.
WhatsApp just launched usernames. My first thought wasn’t privacy - it was scams.
The biggest reason I never used Telegram was because anyone could contact you without knowing your phone number. It became a paradise for scammers.
Phone numbers created accountability. You knew…
Jasveer Singh (@jasveer10) June 30, 2026
वहीं दूसरे यूजर्स की चिंता है कि अगर सही एंटी-अब्यूज सिस्टम न हो, तो यूजरनेम मुसीबत का कारण बन सकता है. यूजर का मानना है कि लोग किसी के भी नाम से मिलते जुलते कई फेक यूजरनेम बनाकर लोगों से पैसे मांग सकते हैं.
Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने भी इसपर अपनी सहमति जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही वॉट्सऐप पर वेरिफाइड और अनवेरिफाइड यूजरनेम की बाढ़ आ जाएगी.
Soon you will have verified username on WhatsApp, and then unverified similar-sounding usernames….which in turn will… https://t.co/1zx89fUTis
Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) June 29, 2026
हालांकि मेटा ने यूजरनेम फीचर को सेफ बताया है. मेटा ने अपने यूजर्स को स्कैमर्स से बचने के लिए वॉट्सऐप यूजरनेम फीचर में एक Username Key फीचर भी लाया है. इसके तहत यूजर्स को हर कोई मैसेज नहीं कर पाएगा. यह एक 4-डिजिट का यूनिक कोड होगा. अगर आप इसे ऑन रखते हैं, तो भले ही किसी के पास आपका यूजरनेम हो, वह तब तक आपको मैसेज नहीं कर पाएगा जब तक उसे यह 4-डिजिट का कोड न पता हो. हालांकि, यह फीचर बाय-डिफॉल्ट बंद रहेगा, आपको खुद इसे ऑन करना होगा.
WhatsApp ने यह साफ किया है कि ऐप के अंदर यूजरनेम की कोई पब्लिक लिस्ट या डायरेक्टरी नहीं होगी. यानी कोई भी रैंडमली ब्राउज करके आपको खोज नहीं पाएगा. किसी को आपसे कनेक्ट होने के लिए आपका बिल्कुल सही यूजरनेम टाइप करना होगा.
WhatsApp में इस फीचर आने के बाद भी ऐप का बेसिक ढांचा नहीं बदल रहा है. हर वॉट्सऐप अकाउंट को चलाने के लिए एक एक्टिव फोन नंबर की जरूरत हमेशा रहेगी. इसके अलावा, मेटा ने कुछ सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े हैं-
अगर कोई यूजरनेम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी और के पास है, तो उसे वॉट्सऐप पर कोई दूसरा नहीं ले पाएगा.
अगर आप अपना इंस्टाग्राम वाला सेम यूजरनेम वॉट्सऐप पर चाहते हैं, तो आपको दोनों अकाउंट्स को लिंक करना होगा.
नामी हस्तियों और वीआईपी के यूजरनेम पहले से रिजर्व रखे जाएंगे जिससे कोई उनका फेक अकाउंट न बना सके.
अगर आप अपना यूजरनेम सेट करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
सबसे पहले अपने वॉट्सऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें.
ऐप की Settings में जाकर Account पेज पर जाएं.
यहां आपको यूजरनेम चुनने का विकल्प मिलेगा (यह अधिकतम 35 कैरेक्टर का हो सकता है).
आप इसे जब चाहें एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं.
फिलहाल यह फीचर ग्लोबल रोलआउट के फेज में है और अभी आप सिर्फ अपना यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं. आने वाले कुछ महीनों में यह पूरी तरह से सभी के लिए उपलब्ध होगा.