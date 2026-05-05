WhatsApp Alert: करोड़ों यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! फौरन करें ये जरूरी काम, वरना हैकर्स के कब्जे में होगा आपका फोन

Meta WhatsApp Bug: दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप WhatsApp को लेकर Meta की तरफ से बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है. अगर आप भी WhatsApp यूजर हैं तो यह अलर्ट जरूर जान लीजिए. WhatsApp की पैरेंट कंपनी मेटा ने दो ऐसी कमजोरियों का खुलासा किया है, जो यूजर्स के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती थी. हालांकि राहत की बात यह है कि WhatsApp में मौजूद इन खामियों को अब ठीक कर दिया गया है. लेकिन यूजर्स को इन खतरों से बचाने के लिए WhatsApp ने अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं क्या थी कमियां...

क्या हैं ये खामियां?

पहली खामी Windows यूजर्स को परेशान करती थी. WhatsApp के इस खामी में अटैचमेंट स्पूफिंग की परेशानी थी, यानी कोई खतरनाक फाइल नार्मल डॉक्यूमेंट की तरह दिख सकती थी. अगर यूजर उसे खोलता, तो वह प्रोग्राम की तरह चलकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी.

दूसरी खामी Android और iOS दोनों यूजर्स को परेशानी का कारण बन सकती थी. इसमें मीडिया से जुड़े मैसेज की सही तरह से जांच नहीं हो रही थी. इस कारण से साइबर हमलावर यूजर के फोन पर बाहरी कंटेंट लोड करा सकते थे, जिससे सिस्टम को खतरा हो सकता था या फोन भी हैक कर सकते थे. दोनों खामियों यूजर्स के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती थी और इन्हें WhatsApp के अपडेट के जरिए ठीक कर दिया गया है. इसलिए अगर आप भी इन खामियों से बचना चाहते हैं तो तुरंत अपना WhatsApp अपडेट कर लें.

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Meta ने क्या कहा?

मेटा ने इन खामियों को लेकर कहा कि WhatsApp में मौजूद इन दोनों कमियों को उनके बग बाउंटी प्रोग्राम के जरिए खोजा गया था. राहत की बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां किसी हैकर ने इन कमियों का फायदा उठाकर किसी यूजर के सिस्टम को हैक किया गया हो या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया हो. कंपनी ने इन दोनों बग्स को मीडियम कैटेगरी की गंभीरता में रखा है और अब इनके पैच यानी अपडेट जारी कर दिए गए हैं.

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यूजर्स क्या करें?

अगर आप इन खामियों का शिकार नहीं बनना चाहते हैं तो बिना देर किए WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें

किसी भी अनजान या संदिग्ध अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें.

किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें.

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