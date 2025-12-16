WhatsApp यूजर्स की मौज... NCLAT ने सुनाया फैसला, Meta को लगा बड़ा झटका; अब आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा ये काम!

WhatsApp Privacy Policy: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चल रही बहस के बीच कोर्ट ने Meta और WhatsApp को लेकर बड़ा झटका दे दिया है. अब यूजर्स की अनुमति के बिना WhatsApp कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं कर पाएगा. डेटा शेयर से पहले WhatsApp को यूजर्स से अनुमति लेनी होगी. एक मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने साफ कर दिया कि वॉट्सऐप को किसी भी प्रकार के डेटा शेयरिंग के लिए यूजर्स की स्पष्ट सहमति लेनी जरूरी होगी.

क्या है पूरा मामला?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने NCLAT से अपने पुराने आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा था. जिसपर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने यह साफ कर दिया है कि मेटा साफ किया कि Meta और WhatsApp यूजर के डेटा पर एकतरफा अधिकार नहीं जता सकते हैं. ट्रिब्यूनल ने इसको लेकर कहा कि यूजर्स के पास यह तय करने का अधिकार होना ही चाहिए कि उनका कौन सा डेटा रिकार्ड किया जा रहा है साथ ही यह भी बताना होगा कि डेटा किस उद्देश्य के लिए और कितने समय के लिए रिकार्ड किया जा रहा है. किसी भी गैर-जरूरी डेटा कलेक्शन या क्रॉस-यूज जैसे विज्ञापन के लिए यूजर की ऐसी सहमति जरूरी है जिसे वे जब चाहें वापस भी ले सकें. यह फैसला न सिर्फ ऐड कंपनी के लिए बल्कि गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी डेटा शेयर करने पर लागू होगा.

3 महीने का मिला समय

NCLAT ने WhatsApp को पॉलिसी में जरूर बदलाव करने और इन निर्देशों का पालन करने के लिए 3 महीनें का समय दिया है. जिसके बाद यूजर्स के पास यह ऑप्शन होगा कि वे ऐप के रेगुलर या ऑप्शनल फीचर्स का इस्तेमाल करते समय डेटा शेयरिंग के लिए ऑप्ट-इन या फिर ऑप्ट-आउट कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः फोन उठाया, ‘Hello’ बोला और कट गई कॉल? संभल जाइए; ये ठगी का नया तरीका!

2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा विवाद साल 2021 में WhatsApp द्वारा लाई गई विवादित प्राइवेसी पॉलिसी से शुरू हुआ था. CCI ने पाया था कि WhatsApp अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाकर यूजर्स को डेटा शेयर करने के लिए मजबूर कर रहा है. इसी के कारण WhatsApp पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा था.

कोर्ट का मानना है कि मेटा द्वारा WhatsApp डेटा का इस्तेमाल ऐड मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया जा रहा है जिससे दूसरी कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है.

ये भी पढे़ंः हवा में लिखिए, स्क्रीन उभर आएंगे शब्द, IIIT के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल