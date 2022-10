WhatsApp Rules: वॉट्सएप पर गलती से भी भेजे ये मैसेज तो होगी जेल, जानें क्या हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े नियम

How to Use WhatsApp: वॉट्सएप एक ऐसा ऐप है जो आपको आज लगभग हर स्मार्टफोन में मिल जाएगा. इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का यूज अब सिर्फ चैट और कॉल करने तक नहीं रह गया है. यहां ग्रुप बनाकर ऑफिसों के काम भी चल रहे हैं. यह बिजनेस का प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह संचार (Communication) का आज सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम मैसेज, फोटो और वीडियो (Viral Video) शेयर करते वक्त कई बार कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं. हालांकि इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे आप जेल तक पहुंच सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे इसी बारे में कि वॉट्सएप (WhatsApp) पर की गई ये गलती आपको कैसे जेल तक पहुंचा सकती है.

1. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography)

अगर आपने वॉट्सएप पर गलती से भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े फोटो या वीडियो को शेयर किया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इस कानून के उल्लंघन की वजह से पिछले कुछ समय में दिल्ली पुलिस ने ही कई लोगों को अरेस्ट भी किया है. अतः गलती से भी आप वॉट्सएप पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट शेयर न करें.

2. सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले वीडियो

अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा वीडियो, फोटो व मैसेज वायरल या सेंड करते हैं जिससे समाज में भेदभाव फैले तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो वॉट्सएप पर आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड करने की जगह फौरन डिलीट कर दें. समाज में भेदभाव फैलाने वाले मैसेज, वीडियो और फोटो को शेयर करने पर आपको जेल हो सकती है.

3. फेक न्यूज शेयर करने पर

वॉट्सएप की फेक न्यूज को लेकर भी पॉलिसी सख्त है. इसके अलावा सरकार भी फेक न्यूज को लेकर एक्शन मोड में रहती है. अगर फेक न्यूज की वजह से समाज और देश में हिंसा या भेदभाव जैसी चीजें फैलती हैं तो वह कानूनन अपराध होगा. इस स्थिति में अगर आपने वॉट्सएप पर फेक न्यूज को फैलाया, यानी इसे सर्कुलेट किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि वॉट्सएप पर आए हर खबर को फौरन शेयर न करें. पहले उसे वेरिफाई कर लें कि वह सही है या गलत.

