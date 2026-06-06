/WhatsApp का बड़ा प्राइवेसी धमाका! अब चैटिंग करते ही गायब हो जाएंगे मैसेज, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा कोई; आ रहा नया फीचर

WhatsApp View Once Text Message: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है, जिससे चैट करने में प्राइवेसी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी होगी. अब अपने दोस्त, पार्टनर या फिर किसी से भी बिना कुछ सोचे और बिना स्क्रीनशॉट लेने के डर से चैट कर सकेंगे. मेटा के स्वामित्व वाला वॉट्सऐप जल्द ही यूजर्स के लिए फोटो और वीडियो की तरह View-Once टेक्स्ट मैसेज भेजने वाला फीचर लाने जा रहा है. इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजा गया टेक्स्ट मैसेज सामने वाले के एक बार पढ़ते ही अपने आप डिलीट हो जाएगा.