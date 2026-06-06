/WhatsApp का बड़ा प्राइवेसी धमाका! अब चैटिंग करते ही गायब हो जाएंगे मैसेज, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा कोई; आ रहा नया फीचर

WhatsApp View Once Text Message: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है, जिससे चैट करने में प्राइवेसी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी होगी. अब अपने दोस्त, पार्टनर या फिर किसी से भी बिना कुछ सोचे और बिना स्क्रीनशॉट लेने के डर से चैट कर सकेंगे. मेटा के स्वामित्व वाला वॉट्सऐप जल्द ही यूजर्स के लिए फोटो और वीडियो की तरह View-Once टेक्स्ट मैसेज भेजने वाला फीचर लाने जा रहा है. इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजा गया टेक्स्ट मैसेज सामने वाले के एक बार पढ़ते ही अपने आप डिलीट हो जाएगा.
WABetaInfo के अनुसार इस फीचर को एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.22.7 पर देखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को मैसेज टाइप करने के बाद Send बटन को कुछ देर प्रेस करके रखना होगा. ऐसा करते ही एक ड्रॉपडाउन मेन्यू खुलेगा, जहां Send as view once का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही मैसेज इस स्पेशल प्राइवेसी मोड में चला जाएगा.
फिलहाल वॉट्सऐप पर फोटो, वीडियो और वॉइस नोट के लिए View-Once का ऑप्शन यूजर्स को मिलता है. इस मोड में भेजे गए मैसेज को न तो सेव किया जा सकता है, न ही फॉरवर्ड किया जा सकता है. यहां तक कि सामने वाला व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाता है. अब यही कमाल का फीच टेक्स्ट मैसेज को भी मिलने वाली है.
अभी यह फीचर पूरी तरह से डेवलपमेंट फ्रेज में है और इसे जल्दी बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जाएगा. इसके बाद इसे सभी ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉट्सऐप एक और प्राइवेसी फीचर टेस्ट कर रहा है जिसे स्पॉयलर मैसेजेस कहा जा रहा है. इस फीचर के तहत भेजा गया मैसेज सामने वाले को धुंधला दिखाई देगा. जब तक रिसीवर उस पर टैप नहीं करेगा, मैसेज नहीं खुलेगा. यह फीचर OTP, पासवर्ड या कोई पर्सनल नंबर भेजने के लिए काफी मददगार साबित होगा.