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WhatsApp का बड़ा प्राइवेसी धमाका! अब चैटिंग करते ही गायब हो जाएंगे मैसेज, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा कोई; आ रहा नया फीचर

WhatsApp New Feature: WhatsApp जल्द ही अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ा प्राइवेसी फीचर लाने वाला है. कंपनी टेक्स्ट मैसेज के लिए View-Once फीचर पर काम कर रही है, जिससे मैसेज को केवल एक ही बार पढ़ा जा सकेगा और उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगा. अभी तक यह सुविधा केवल फोटो, वीडियो और वॉइस नोट्स के लिए है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:42 AM IST
WhatsApp का बड़ा प्राइवेसी धमाका! अब चैटिंग करते ही गायब हो जाएंगे मैसेज, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा कोई; आ रहा नया फीचर

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