WhatsApp के Users पर Signal की नजर! जानिए क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल

नई दिल्ली: WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर देशव्यापी और फिर उसकी सफाई के बावजूद Signal App के यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं. मार्केट में खुद को WhatsApp से ज्यादा प्रभावी साबित करने और कड़ी टक्कर देने के लिए सिग्नल नए-नए फीचर्स को ला रहा है. दरअसल वाट्सएप से हुई यूजर्स की नाराजगी को भुनाने में सिग्नल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

Signal हालिया वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार पर अपनी बादशाहत साबित को बेताब दिख रही है. लिहाजा Signal की ओर से WhatsApp जैसा एक्सपीरिएंस देने की कोशिश हो रही है. ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आकर्षित करने के लिए नए-नए फीचर्स लाए जा रहे हैं. Signal ने वॉट्सऐप (WhatsApp) से मिलते जुलते फीचर लॉन्च किए हैं. हालिया एड ऑन की बात करें तो अब Signal ने 5.3 अपडेट के जरिए एंड्रॉयड और iOS ऐप में चैट वॉलपेपर्स ऐड किया है. वहीं Signal App में कॉल्स के दौरान कम डेटा यूज करने के लिए एक सेटिंग ऐड की गई है.

कंपनी ने खुद ट्वीट करके हालिया फीचर्स की जानकारी दी है.



Chat wallpapers have arrived! Customize wallpapers for each of your chats or just set a default background for everyone if your patience is wallpaper thin. Now available in Signal 5.3 for Android and iOS. pic.twitter.com/IxAxQUCm9n

— Signal (@signalapp) January 28, 2021