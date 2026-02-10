WhatsApp Web यूजर्स की बल्ले-बल्ले! अब कंप्यूटर से भी कर सकेंगे वॉयस और वीडियो कॉल, मोबाइल की छुट्टी

Advertisement
Whatsapp Web Calling Feature: WhatsApp यूज करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. कंपनी ने अब WhatsApp Web में वॉयस और वीडियो कॉलिंग का फीचर शुरू कर दिया है. अभी यह फीचर कुछ यूजर को दिख रहा है. आने वाले एक दो हफ्तो में इसको सभी के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद खास होगा, जो दिनभर डेस्कटॉप और वेब पर काम करते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:50 PM IST
Whatsapp Web Calling Feature: अगर आपको अभी तक ऑफिस में काम करते समय बार-बार वॉयस या वीडियो कॉल के लिए अपना स्मार्टफोन देखना पड़ता था, तो अब इससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने अपने करोड़ों डेस्कटॉप और वेब यूजर्स के लिए एक धमाकेदार अपडेट जारी किया है. इस नए अपडेट के बाद अब आप सीधे WhatsApp Web के जरिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को वॉयस और वीडियो कॉल कर पाएंगे. यानी अब काम के समय आपको चैट के साथ-साथ कॉल के लिए भी बार-बार फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी तक यह फीचर केवल व्हाट्सएप के मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप (Windows/Mac) तक ही मिलता था. 

WhatsApp Web में क्या बदला?
WABetaInfo के अनुसार, WhatsApp अब WhatsApp Web पर सीधे वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा दे रहा है. WhatsApp के इस नए अपडेट के बाद अब WhatsApp Web सिर्फ मैसेज भेजने, फोटो-वीडियो शेयर करने और फाइल ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहने वाला है. इससे आप कॉल भी कर सकते हैं. नए अपडेट के बाद WhatsApp Web पर भी आपको कॉल के बटन दिखने लगेंगे. इससे सीधे ब्राउजर से वॉयस या वीडियो कॉल शुरू की जा सकेगी.

अब बड़ी स्क्रीन पर होगा 'फेस-टू-फेस'
व्हाट्सएप वेब पर कॉल सपोर्ट मिलने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो घंटों लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करते हैं. इसके बाद अब लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पर ही वॉयस या वीडियो कॉल करने का ऑप्शन मिलने वाला है. कॉल आते ही अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जहां से आप कॉल पिक या रिजेक्ट कर सकते हैं. अब लैपटॉप के बड़े वेबकैम और अच्छे हेडफोन के इस्तेमाल से वीडियो और वॉयस कॉल की क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी. छोटे ग्रुप कॉल्स या क्विक अपडेट्स के लिए अब आपको अलग से किसी भारी-भरकम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?
व्हाट्सएप ने इस फीचर को बेहद आसान रखा है. जब आप अपने कंप्यूटर पर WhatsApp Web खोलेंगे, तो चैट विंडो में आपको ऊपर की तरफ वीडियो और वॉयस कॉल के आइकन दिख जाएंगे. पहली बार कॉल करने पर आपका ब्राउजर आपसे माइक्रोफोन और कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति मांगेगा. इसे Allow करते ही आपकी कॉल शुरू हो जाएगी. वीडियो कॉल के समय आप विंडो को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं.

कॉल रहेंगी सिक्योर
WhatsApp का दावा है कि Web पर होने वाली कॉल भी उतनी ही सुरक्षित होंगी, जितनी मोबाइल पर होती है. यहां भी आपकी कॉल End-to-End Encrypted होने से आपके और सामने वाले के अलावा कोई तीसरी पार्टी इसे सुन या देख नहीं पाएगी. 

आगे और क्या जुड़ सकता है
बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी WhatsApp Web में और भी फीचर ऐड कर सकती है. जैसे वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करना, ताकि आप सामने वाले को अपनी स्क्रीन दिखा सकें. इससे आपका ऑनलाइन काम और पढ़ाई दोनों काफी हद तक आसान हो जाएगी. 

सभी यूजर्स को कब मिलेगा फीचर
यह फीचर धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा. कुछ लोगों को यह पहले दिख रहा है और बाकी यूजर्स को आने वाले दिनों में मिलेगा. जैसे ही फीचर एक्टिव होगा, ब्राउजर में WhatsApp खोलते ही कॉल का ऑप्शन दिखने लगेगा. शुरुआती फेज में व्हाट्सएप ने इस फीचर को 'वन-टू-वन' कॉलिंग के लिए जारी किया है. जिससे अभी इससे एक बार में एक ही व्यक्ति को वेब से कॉल की जा सकती है. ग्रुप कॉलिंग वाला फीचर आने वाले कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

