Zoom और Google Meet की हुई छुट्टी! अब WhatsApp Web पर होगी ऑफिस की मीटिंग, मिलेगा ग्रुप Voice और Video कॉल का फीचर

WhatsApp Web अपने प्लेटफॉर्म पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी WhatsApp Web के लिए एक बड़ा अपग्रेड ला सकती है. इस नए अपग्रेड के बाद यूजर्स को मोबाइल और डेस्कटॉप में एक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी WhatsApp वेब पर ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉल का फीचर ऐड कर सकती है. जिसके बाद यूजर्स WhatsApp Web का इस्तेमाल सिर्फ मैसेज भेजने तक नहीं, बल्कि सीधे ब्राउजर से ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकेंगे. यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ज्यादा समय बिताते हैं.

WhatsApp Web पर नहीं थी कॉलिंग की सुविधा

आपको बता दें की अभी तक WhatsApp Web पर कॉलिंग की सुविधा नहीं थी. इससे यूजर्स को कई बार परेशानी का सामना करना पढ़ता था. कॉल के लिए यूजर्स को मोबाइल या अलग से डेस्कटॉप ऐप पर जाना पड़ता था. नए अपडेट के बाद यह झंझट खत्म हो सकती है. कंपनी का मकसद यही है कि चाहे यूजर मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर या किसी दूसरे सिस्टम पर उसको WhatsApp से बातचीत का अनुभव हर जगह लगभग एक जैसा मिल सकें.

ग्रुप कॉलिंग से घटेगा प्लेटफॉर्म का फर्क

WaBetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp Web पर यूजर्स ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉल करने के साथ-साथ कॉल रिसीव भी कर पाएंगे. इससे वेब और मोबाइल ऐप के बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा. कंपनी का मकसद यही है कि यूजर किसी भी डिवाइस पर हों, उन्हें जरूरी कम्युनिकेशन फीचर्स से समझौता न करना पड़े.

ग्रुप कॉलिंग में कितने लोग जुड़ पाएंगे

हालांकि ग्रुप कॉल में कितने लोग शामिल हो पाएंगे अभी इसको लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि शुरुआत में वेब वर्जन पर ग्रुप कॉल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित रखी जा सकती है. मोबाइल ऐप पर फिलहाल 32 लोग एक साथ कॉल में जुड़ सकते हैं, जबकि वेब पर यह संख्या 8 या 16 से शुरू हो सकती है. आगे चलकर इसमें बदलाव भी किया जा सकता है.

कॉल लिंक से जुड़ना होगा आसान

WhatsApp Web पर ग्रुप कॉल के लिए कॉल लिंक फीचर भी दिया जा सकता है. इस फीचर की मदद से यूजर एक लिंक बनाकर दूसरों को भेज सकेंगे और लोग बिना किसी झंझट के कॉल में शामिल हो पाएंगे. इससे मीटिंग या बड़े ग्रुप की बातचीत को संभालना आसान हो जाएगा. WhatsApp का यह फीचर Zoom और Google Meet जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर देने वाला है.

कॉल शेड्यूलिंग की भी तैयारी

WaBetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp Web पर कॉल शेड्यूलिंग फीचर भी लाया जा सकता है. इस फीचर में यूजर पहले से तय कर सकेंगे कि कॉल कब शुरू होगी, कितनी देर चलेगी और वह वॉइस कॉल होगी या वीडियो कॉल. इससे सभी लोग पहले से तैयार रह पाएंगे. ऐसे में WhatsApp Web का यह नया फीचर यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है.

