WhatsApp Down: लॉगिन फेल, काम अधूरा! WhatsApp Web पर आई 'आफत'; हजारों लोगों ने X पर मचाया बवाल

WhatsApp के वेब वर्जन को लेकर यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर इस समस्या से जुड़ी 25 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं. डेटा के मुताबिक करीब 56 प्रतिशत यूजर्स ने वेबसाइट से जुड़ी समस्या बताई है, 39 प्रतिशत ने ऐप में दिक्कत की शिकायत की है, जबकि 6 प्रतिशत लोगों को मैसेजिंग में परेशानी आई है. शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या फिलहाल सीमित हो सकती है, लेकिन कई यूजर्स इससे प्रभावित हैं.

iPhone यूजर्स ज्यादा प्रभावित

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समस्या खासकर iPhone यूजर्स को ज्यादा प्रभावित कर रही है. iPhone से WhatsApp Web को लिंक करने में लोगों को बार-बार लॉगिन एरर मिल रहा है. वहीं Android यूजर्स के लिए सेवा सामान्य रूप से काम करती दिख रही है. कई मीडिया संगठनों ने भी लॉगिन में परेशानी की पुष्टि की है. इससे संकेत मिलता है कि दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई यूजर्स इस ग्लिच से जूझ रहे हैं.

X पर यूजर्स ने जताई नाराजगी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने इस समस्या को लेकर पोस्ट किए. एक यूजर ने लिखा कि वह एक घंटे से iPhone पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा. दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि क्या WhatsApp सबके लिए डाउन है, क्योंकि सुबह से कई लोग शिकायत कर चुके हैं. एक अन्य यूजर ने गुस्से में लिखा कि WhatsApp Web एरर की वजह से वह काम नहीं कर पा रहा है. इन पोस्ट्स से साफ है कि लॉगिन और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्या कई लोगों को प्रभावित कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह से जारी है दिक्कत

Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, पहली रिपोर्ट सुबह करीब 8:37 बजे दर्ज की गई थी. 9:52 बजे तक भारत में कम से कम 25 यूजर्स ने समस्या की शिकायत की. इसका मतलब है कि दिक्कत कुछ समय से जारी है और तुरंत ठीक नहीं हुई है. हालांकि रिपोर्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी लगातार मिल रही शिकायतें बताती हैं कि समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है.

Meta की ओर से कोई बयान नहीं

WhatsApp की पेरेंट कंपनी Meta Platforms की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. कंपनी ने अपने किसी भी आधिकारिक चैनल पर सर्विस बाधित होने को लेकर अपडेट साझा नहीं किया है. जब तक कंपनी की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, यूजर्स को इंतजार करना होगा. अगर आप भी iPhone से WhatsApp Web लॉगिन में परेशानी झेल रहे हैं, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करना या ऐप अपडेट चेक करना मददगार हो सकता है.