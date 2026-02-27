Advertisement
trendingNow13124208
Hindi NewsटेकWhatsApp Down: लॉगिन फेल, काम अधूरा! WhatsApp Web पर आई आफत; हजारों लोगों ने X पर मचाया बवाल

WhatsApp Down: लॉगिन फेल, काम अधूरा! WhatsApp Web पर आई 'आफत'; हजारों लोगों ने X पर मचाया बवाल

WhatsApp Web पर लॉगिन करने में यूजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या मुख्य रूप से iPhone यूजर्स को प्रभावित कर रही है, जबकि Android पर सब सामान्य है. Downdetector पर सुबह 8:37 बजे से ही शिकायतों का तांता लगा हुआ है। लगभग 56% लोगों ने वेब वर्जन में खराबी की बात कही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp Down: लॉगिन फेल, काम अधूरा! WhatsApp Web पर आई 'आफत'; हजारों लोगों ने X पर मचाया बवाल

WhatsApp के वेब वर्जन को लेकर यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर इस समस्या से जुड़ी 25 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं. डेटा के मुताबिक करीब 56 प्रतिशत यूजर्स ने वेबसाइट से जुड़ी समस्या बताई है, 39 प्रतिशत ने ऐप में दिक्कत की शिकायत की है, जबकि 6 प्रतिशत लोगों को मैसेजिंग में परेशानी आई है. शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या फिलहाल सीमित हो सकती है, लेकिन कई यूजर्स इससे प्रभावित हैं.

iPhone यूजर्स ज्यादा प्रभावित
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समस्या खासकर iPhone यूजर्स को ज्यादा प्रभावित कर रही है. iPhone से WhatsApp Web को लिंक करने में लोगों को बार-बार लॉगिन एरर मिल रहा है. वहीं Android यूजर्स के लिए सेवा सामान्य रूप से काम करती दिख रही है. कई मीडिया संगठनों ने भी लॉगिन में परेशानी की पुष्टि की है. इससे संकेत मिलता है कि दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई यूजर्स इस ग्लिच से जूझ रहे हैं.

X पर यूजर्स ने जताई नाराजगी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने इस समस्या को लेकर पोस्ट किए. एक यूजर ने लिखा कि वह एक घंटे से iPhone पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा. दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि क्या WhatsApp सबके लिए डाउन है, क्योंकि सुबह से कई लोग शिकायत कर चुके हैं. एक अन्य यूजर ने गुस्से में लिखा कि WhatsApp Web एरर की वजह से वह काम नहीं कर पा रहा है. इन पोस्ट्स से साफ है कि लॉगिन और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्या कई लोगों को प्रभावित कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह से जारी है दिक्कत
Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, पहली रिपोर्ट सुबह करीब 8:37 बजे दर्ज की गई थी. 9:52 बजे तक भारत में कम से कम 25 यूजर्स ने समस्या की शिकायत की. इसका मतलब है कि दिक्कत कुछ समय से जारी है और तुरंत ठीक नहीं हुई है. हालांकि रिपोर्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी लगातार मिल रही शिकायतें बताती हैं कि समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है.

Meta की ओर से कोई बयान नहीं
WhatsApp की पेरेंट कंपनी Meta Platforms की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. कंपनी ने अपने किसी भी आधिकारिक चैनल पर सर्विस बाधित होने को लेकर अपडेट साझा नहीं किया है. जब तक कंपनी की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, यूजर्स को इंतजार करना होगा. अगर आप भी iPhone से WhatsApp Web लॉगिन में परेशानी झेल रहे हैं, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करना या ऐप अपडेट चेक करना मददगार हो सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Whatsappwhatsapp downiPhone WhatsApp Web

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर