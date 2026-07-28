अब ऑफिस के शोर-शराबे में भी साफ आएगी WhatsApp Call की आवाज, आ गए कई नए फीचर!

WhatsApp Web New Features: अगर आप भी ऑफिस के काम या दोस्तों से बात करने के लिए लैपटॉप पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नए फीचर मिलने वाले हैं. वॉट्सऐप ने अपने वेब यूजर के कॉलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है. अब आपको ब्राउजर से वीडियो कॉल करने के लिए किसी डेस्कटॉप ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम जैसे कई ऐसे फीचर्स आए हैं, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे.
WhatsApp के नए फीचर लॉन्च के बाद यूजर्स बिना कोई अलग ऐप डाउनलोड किए सीधे WhatsApp Web से ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे. इसके साथ ही कंपनी ने Call Transfer, Waiting Room और Background Noise Suppression जैसे नए फीचर्स भी पेश किए हैं. जो कॉल को और बेहतर बनाएंगे.
अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर WhatsApp से कॉल करने के लिए यूजर्स को WhatsApp Desktop ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था. लेकिन नए अपडेट के बाद अब किसी भी सपोर्टेड वेब ब्राउजर में WhatsApp Web खोलकर सीधे ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे. कंपनी के मुताबिक ये कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगी, कॉल की टाइमिंग पर कोई लिमिट नहीं होगी और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा.
WhatsApp ने Call Transfer फीचर भी लॉन्च किया है. इस फीचर की सहायका से यूजर्स चल रही ग्रुप कॉल को बिना डिस्कनेक्ट किए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकेंगे. यानी अगर आप मोबाइल पर ग्रुप कॉल में हैं तो उसे बिना कॉल काटे सीधे अपने कंप्यूटर पर जारी रख सकते हैं.
ग्रुप कॉल को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए WhatsApp Waiting Room फीचर भी लाया है. अब कोई भी नया व्यक्ति ग्रुप कॉल में शामिल होने से पहले वेटिंग रूम में जाएगा. इसके बाद कॉल होस्ट तय करेगा कि उसे कॉल में शामिल करना है या नहीं.
इस फीचर से ग्रुप कॉल पर यूजर्स का कंट्रोल पहले से ज्यादा बेहतर होगा और अनचाहे लोगों को कॉल में शामिल होने से रोका जा सकेगा.
WhatsApp ने Background Noise Suppression फीचर भी शामिल किया है. यह फीचर कॉल के दौरान आसपास के शोर को कम करता है, जिससे भीड़भाड़ वाली जगह, कैफे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देगी.
WhatsApp के मुताबिक ये सभी नए कॉलिंग फीचर्स धीरे-धीरे रोलआउट किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में ये सपोर्टेड डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स को मिलने लगेंगे. इन नए फीचर्स के साथ WhatsApp अपने कॉलिंग प्लेटफॉर्म को और बेहतर और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम कर रहा है.