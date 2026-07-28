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अब ऑफिस के शोर-शराबे में भी साफ आएगी WhatsApp Call की आवाज, आ गए कई नए फीचर!

WhatsApp Web New Features: वॉट्सऐप ने वेब यूजर्स के लिए ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का नया अपडेट पेश किया है. अब बिना डेस्कटॉप ऐप के सीधे ब्राउजर से कॉल की जा सकेगी. इसके साथ ही कॉल ट्रांसफर, वेटिंग रूम और बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन जैसे कई शानदार फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:33 PM IST
अब ऑफिस के शोर-शराबे में भी साफ आएगी WhatsApp Call की आवाज, आ गए कई नए फीचर!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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