WhatsApp फिर बना मुसीबत! नई समस्या ने कर दिया यूजर्स को नाराज, जानिए क्या है मामला
Advertisement
trendingNow12915596
Hindi Newsटेक

WhatsApp फिर बना मुसीबत! नई समस्या ने कर दिया यूजर्स को नाराज, जानिए क्या है मामला

WhatsApp में पिछले कुछ वक्त से लगातार कई तरह के टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जिनकी वजह से यूजर्स काफी परेशान हो चुके हैं. अब एक बार फिर से यूजर्स के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है, जिस पर खूब शिकायतें की जा रही हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp फिर बना मुसीबत! नई समस्या ने कर दिया यूजर्स को नाराज, जानिए क्या है मामला

WhatsApp का इस्तेमाल आज दुनियाभर के लोग कर रहे हैं. ऐसे में ऐप में आई कोई भी गड़बड़ी लोगों को परेशान कर देती है. अब खबर आई है कि एक बार फिर से 9 सितंबर, मंगलवार को व्हाट्सऐप को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है. WhatsApp के वेब वर्जन का इस्तेमाल कर रहे कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वह ऐप पर ठीक से स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि कई लोगों ने इस समस्या की शिकायत की है. कई यूजर्स का चैट फीड या तो ठीक से काम नहीं कर पा रहा या फिर बीच में ही रुक रहा है. ऐसा एक टेक्निकल बग की वजह से हो रहा है.

WhatsApp Web पर नहीं हो पा रही स्क्रॉलिंग
बता दें कि WhatsApp Web का मतलब है ऐप को मोबाइल से लिंक करके कंप्यूटर या लैपटॉप पर अलग से काम कर सकते हैं. जांच में यह बात तो साबित हो गई है कि माउस स्क्रॉलिंग बाकी दूसरी वेबसाइट्स पर ठीक से काम कर रही है, लेकिन WhatsApp Web पर स्क्रॉल करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा. ऐसे में कह सकते हैं कि ये दिक्कत सिर्फ WhatsApp Web तक ही सीमित है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि यह बग इमोजी या स्टिकर वाले सेक्शन से कनेक्ट हो सकता है.

Google ने भारत के लोगों को दिया टेक्नोलॉजी का ऐसा गिफ्ट, AI देगा आप ही की तरह जवाब!

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp में लगातार आ रही समस्या
बता दें कि WhatsApp पर पिछले कुछ वक्त से किसी न किसी टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सर्वर डाउन होने की भी शिकायत सामने आई थी, जिसकी वजह से घंटों तक ऐप ने काम करना बंद कर दिया था. अब एक नई समस्या ने यूजर्स को फिर से परेशान कर दिया है. खासकर उन लोगों को जो डेस्कटॉप पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यूजर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है.

iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple Store हुआ अचानक बंद! क्या छिपा रही कंपनी? जानें वजह

Meta ने नहीं दी प्रतिक्रिया
फिलहाल इस टेक्निकल इश्यू की वजह से WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह दिक्कत WhatsApp Web में हाल ही में किए गए अपडेट की वजह से आई है. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर ब्राउजर टैब को रिफ्रेश किया जाए तो स्क्रोलिंग थोड़ी देर के लिए सही हो जाती है, लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद ही दोबारा वही दिक्कत होने लगती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Whatsapptechnical issue

Trending news

10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
;