WhatsApp फिर बना मुसीबत! नई समस्या ने कर दिया यूजर्स को नाराज, जानिए क्या है मामला

WhatsApp का इस्तेमाल आज दुनियाभर के लोग कर रहे हैं. ऐसे में ऐप में आई कोई भी गड़बड़ी लोगों को परेशान कर देती है. अब खबर आई है कि एक बार फिर से 9 सितंबर, मंगलवार को व्हाट्सऐप को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है. WhatsApp के वेब वर्जन का इस्तेमाल कर रहे कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वह ऐप पर ठीक से स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि कई लोगों ने इस समस्या की शिकायत की है. कई यूजर्स का चैट फीड या तो ठीक से काम नहीं कर पा रहा या फिर बीच में ही रुक रहा है. ऐसा एक टेक्निकल बग की वजह से हो रहा है.

WhatsApp Web पर नहीं हो पा रही स्क्रॉलिंग

बता दें कि WhatsApp Web का मतलब है ऐप को मोबाइल से लिंक करके कंप्यूटर या लैपटॉप पर अलग से काम कर सकते हैं. जांच में यह बात तो साबित हो गई है कि माउस स्क्रॉलिंग बाकी दूसरी वेबसाइट्स पर ठीक से काम कर रही है, लेकिन WhatsApp Web पर स्क्रॉल करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा. ऐसे में कह सकते हैं कि ये दिक्कत सिर्फ WhatsApp Web तक ही सीमित है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि यह बग इमोजी या स्टिकर वाले सेक्शन से कनेक्ट हो सकता है.

WhatsApp में लगातार आ रही समस्या

बता दें कि WhatsApp पर पिछले कुछ वक्त से किसी न किसी टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सर्वर डाउन होने की भी शिकायत सामने आई थी, जिसकी वजह से घंटों तक ऐप ने काम करना बंद कर दिया था. अब एक नई समस्या ने यूजर्स को फिर से परेशान कर दिया है. खासकर उन लोगों को जो डेस्कटॉप पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यूजर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है.

Meta ने नहीं दी प्रतिक्रिया

फिलहाल इस टेक्निकल इश्यू की वजह से WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह दिक्कत WhatsApp Web में हाल ही में किए गए अपडेट की वजह से आई है. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर ब्राउजर टैब को रिफ्रेश किया जाए तो स्क्रोलिंग थोड़ी देर के लिए सही हो जाती है, लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद ही दोबारा वही दिक्कत होने लगती है.