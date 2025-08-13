तुरंत बंद करो ऑफिस के कंप्यूटर में WhatsApp, सरकार की चेतावनी से मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow12879666
Hindi Newsटेक

तुरंत बंद करो ऑफिस के कंप्यूटर में WhatsApp, सरकार की चेतावनी से मचा हड़कंप

WhatsApp को लेकर भारत सरकार की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ऐसी जानकारी दी है कि लोग डरने के साथ ही हैरान भी रह जाएंगे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुरंत बंद करो ऑफिस के कंप्यूटर में WhatsApp, सरकार की चेतावनी से मचा हड़कंप

WhatsApp का इस्तेमाल आज पर्सनल ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल कामों के लिए भी किया जाता है. ऐसे में बड़े-बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेकर अब भारत सरकार की ओर से डरा देने वाली चेतावनी दी गई है. हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सरकार ने लोगों से अपने ऑफिस के कंप्यूटर या लैपटॉप में WhatsApp Web बंद करने का अनुरोध किया है.

सरकार ने क्यों दी ऐसी चेतावनी
सरकार की ये चेतावनी कोई यूं ही गई सलाह नहीं है, बल्कि इसकी ऐसी वजह बताई गई है, जो हर किसी को हैरान कर देगी. दरअसल, सरकार का कहना है कि बेशक ऑफिस सिस्टम पर पर्सनल चैट और ऑफिस की फाइल्स को एक्सेस कर पाना सुविधाजनक हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से कंपनी को आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती हैं.

मिल सकता है निजी चैट्स का एक्सेस
सरकार की इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑफिस सिस्टम पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करने पर आपके ऑफिस की IT टीम और एडमिनिस्ट्रेटर को निजी चैट्स का एक्सेस मिल जाता है. यह मैलवेयर, स्क्रीन-मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर या ब्राउजर हाईजैक जैसे कई तरीकों से संभव हो सकता है. सरकार ने यह चेतावनी ऑफिस में बढ़ती साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी की है.

ISEA ने किया खतरें को हाइलाइट
यह एडवाइजरी उस समय आई है जब सरकार की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस (ISEA) टीम ने कॉर्पोरेट डिवाइस पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल होने की वजह से खतरे को हाइलाइट किया है. ऐसे में अब कई कंपनियां WhatsApp Web को एक संभावित सिक्योरिटी रिस्क मान रही हैं. इसे एक ऐसा रास्ता माना जा रहा है जिससे फिशिंग अटैक और मैलवेयर की एंट्री हो रही है. इस वजह से पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है.

सरकार साफ करवा रही आपका इलाका, बस इस App का कर लें ऐसे इस्तेमाल, मिलेगा समाधान

Wi-Fi भी पड़ सकता है महंगा
इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ऑफिस के Wi-Fi का इस्तेमाल भी कंपनियों और कर्मचारियों के पर्सनल डाटा का भी कुछ वक्त के लिए एक्सेस मिल सकता है, जिसकी वजह से निजी डाटा खतरे में पड़ सकता है.

सिर्फ 100 रुपये करो खर्च और बदल जाएगी Aadhaar Card में लगी फोटो, जानें आसान तरीका

सावधानियां
सरकार ने एडवाइजरी में बताया है कि अगर आपको किसी भी वजह से ऑफिस के लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल करना भी पड़ता है तो कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें. जैसे-

1. व्हाइट्सऐप का इस्तेमाल करने का बाद जब भी आप लैपटॉप बंद करें तो इसे सिस्टम से लॉग-आउट जरूर कर दें.

2. किसी भी अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

WhatsappIndian Government

Trending news

केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
independence day 2025
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
Sir
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
;