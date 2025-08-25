WhatsApp पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही मिनटों में खाली हो गया अकाउंट! जानिए कैसे

WhatsApp Wedding Card Fraud: डिजिटल होते जमाने में शादियों के कार्ड भी डिजिटल हो गए हैं. अब लोग व्हाट्सएप पर ही इनविटेशन भेज देते हैं. लेकिन अगर आपके पास भी डिजिटल कार्ड आए तो जरा सावधान हो जाइए, आपकी छोटी सी भी गलती आपके लिए बड़ा खतरा बन सकती है. क्योंकि आजकल साइबर ठग हर दिन ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. साइबर क्रिमिनल अब लोगों को Whatsapp पर नकली वेडिंग कार्ड भेजकर आपको चूना लगा रहे हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां शादी का कार्ड खोलते ही शख्स के अकाउंट से पूरे 2 लाख रुपये गायब हो गए.

साइबर ठगी का यह मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. जहां Whatsapp पर शादी का डिजिटल कार्ड भेजकर एक सरकारी कर्मचारी के साथ ठगी हो गई. इसकी शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साइबर फ्रॉड का यह मामला महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का है. Whatsapp पर आए इस मैसेज में 30 अगस्त को होने वाली शादी का इनवाइट था.

कैसे हुई ठगी

इस ठगी में सबसे पहले एक अनजान नंबर से सरकारी कर्मचारी के पास Whatsapp पर मैसेज आया. इस मैसेज में लिखा था शादी में जरूर, जो खुशियां के द्वार खोलती है. Whatsapp मैसेज में शादी की डेट 30 अगस्त 2025 लिखी थी. मैसेज के साथ ही एक पीडीएफ फाइल भी अटैच थी. पीडीएफ फाइल का नाम वेडिंग इनविटेशन कार्ड लिखा था. शादी का कार्ड ओपन करते ही सरकारी कर्मचारी की मुसीबत बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अब ITR भरना हुआ बच्चों का खेल! AI करेगा आपकी मदद, सिर्फ 3 मिनट में पूरा होगा काम

इस तरह हुई ठगी

सरकारी कर्मचारी इस बात को समझ नहीं पाया कि जो मैसेज उसे आया है उसके पीछे ठगी का जाल बिछा हुआ है. असल में मैसेज के साथ जो फाइल अटैच थी वह कोई पीडीएफ नहीं बल्कि APK यानी एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज फाइल थी. ठगों ने शादी के कार्ड का बहाना बनाकर इसमें फोन हैक करने वाला मालवेयर छिपा रखा था. जैसे ही कर्मचारी ने फाइल ओपन की तुरंत APK इंस्टॉल हो गया. इसके बाद साइबर ठगों ने उसका डेटा चुरा लिया और खाते से लगभग 1.90 लाख गायब कर दिए.

पीड़ित की शिकायत के बाद हिंगोली पुलिस और साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस समय-समय पर लोगों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह देती रही है. अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो तो बिना देर किए तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करें. ध्यान रखें, किसी अनजान नंबर से आने वाली फाइल, फोटो या लिंक पर क्लिक न करें. इनमें वायरस हो सकता है जिसकी मदद से साइबर अपराधी आपके फोन से जानकारी चुरा सकते हैं. खासकर अनजान नंबर से आने वाले शादी के कार्ड या दूसरी लिंक बिलकुल भी ओपन करने से बचें.

ये भी पढ़ेंः OpenAI ने भारतीयों के लिए खोला नौकरी का पिटारा! दिल्ली में ठाठ की Job, लाखों में Salary; फटाफट ऐसे करें Apply