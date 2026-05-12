WhatsApp का सबसे खतरनाक स्कैम! Hackers ने कर दिया कांड, शादी का कार्ड खोलते ही हैक हो जाएगा आपका फोन

आजकल WhatsApp पर साइबर ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. अब ठग लोगों को शादी के कार्ड के नाम पर निशाना बना रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें एक फर्नीचर शॉप मालिक को WhatsApp पर शादी का निमंत्रण भेजा गया. व्यक्ति ने इसे सामान्य इनविटेशन समझकर डाउनलोड कर लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपये गायब हो गए. इस घटना ने लोगों को एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क कर दिया है.

कैसे हुआ पूरा फ्रॉड?

रिपोर्ट के मुताबिक, 42 साल के एक दुकानदार को एक परिचित नंबर से WhatsApp मैसेज मिला. मैसेज में शादी का निमंत्रण भेजा गया था और साथ में “Wedding APK Invitation” नाम की फाइल अटैच थी. व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे उस फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया. जैसे ही APK फाइल फोन में इंस्टॉल हुई, उसमें मौजूद मालवेयर एक्टिव हो गया. इसके बाद साइबर ठगों को मोबाइल का रिमोट एक्सेस मिल गया.

ठगों ने फोन की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और बैंकिंग ऐप्स तक पहुंच बना ली. कुछ ही समय में कई ट्रांजैक्शन किए गए और खाते से करीब 5 लाख रुपये निकाल लिए गए. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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कैसे काम करता है यह WhatsApp स्कैम?

यह स्कैम बेहद चालाकी से तैयार किया जाता है. साइबर अपराधी लोगों को शादी, पार्टी या किसी खास इवेंट का निमंत्रण भेजते हैं ताकि सामने वाला जल्दी भरोसा कर ले. मैसेज में जो फाइल भेजी जाती है, वह देखने में सामान्य फोटो, PDF या इनविटेशन जैसी लगती है, लेकिन असल में वह APK फाइल होती है.

APK फाइल एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है. जैसे ही यूजर इसे डाउनलोड करता है, फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है. इसके बाद हैकर्स फोन का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं. वे OTP पढ़ सकते हैं, बैंकिंग ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं और निजी जानकारी भी चुरा सकते हैं.

लोग आसानी से क्यों फंस जाते हैं?

इस तरह के स्कैम में भावनाओं और भरोसे का फायदा उठाया जाता है. शादी का कार्ड या इनविटेशन अचानक आना लोगों को सामान्य लगता है, इसलिए वे ज्यादा जांच-पड़ताल नहीं करते. कई बार मैसेज किसी जान-पहचान वाले नंबर से आता है, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है. WhatsApp पर आने वाले मैसेज को लोग अक्सर सुरक्षित मान लेते हैं. इसी जल्दबाजी और लापरवाही का फायदा साइबर ठग उठाते हैं और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं.

कौन से संकेत बताते हैं कि मैसेज फर्जी हो सकता है?

अगर किसी अनजान नंबर से अचानक शादी या पार्टी का निमंत्रण आए, तो सतर्क हो जाएं. खासतौर पर अगर फाइल .apk फॉर्मेट में हो, तो उसे बिल्कुल डाउनलोड न करें. सामान्य तौर पर शादी के कार्ड PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में भेजे जाते हैं, APK में नहीं. इसके अलावा मैसेज में गलत भाषा, अजीब टेक्स्ट, जल्दी डाउनलोड करने का दबाव या संदिग्ध लिंक भी स्कैम का संकेत हो सकता है. अगर मैसेज किसी जान-पहचान वाले से आया हो और आपको शक हो, तो पहले कॉल करके पुष्टि जरूर करें.

ऐसे बच सकते हैं इस तरह की साइबर ठगी से

किसी भी अनजान व्यक्ति से आई फाइल डाउनलोड करने से बचें. WhatsApp या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर आने वाली APK फाइल को कभी इंस्टॉल न करें. ऐप्स हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें. फोन की सिक्योरिटी अपडेट रखें और समय-समय पर ऐप परमिशन चेक करते रहें. अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा एक्सेस मांग रहा है, तो उसे तुरंत हटाएं. साथ ही मोबाइल में अच्छा एंटीवायरस और सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करना भी जरूरी है.

गलती से फाइल डाउनलोड हो जाए तो तुरंत क्या करें?

अगर आपने गलती से ऐसी APK फाइल डाउनलोड कर ली है, तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दें ताकि मालवेयर आगे काम न कर सके. इसके बाद फोन का सिक्योरिटी स्कैन करें और संदिग्ध ऐप्स को तुरंत डिलीट करें. अगर बैंकिंग से जुड़ी कोई जानकारी फोन में मौजूद है, तो तुरंत पासवर्ड बदलें और बैंक को सूचना दें. साइबर ठगी की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है.