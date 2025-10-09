Advertisement
WhatsApp का बदलेगा अंदाज! आ गया Instagram जैसा फीचर, अब Status पर ही जान सकेंगे 'दिल की बात'

WhatsApp New Feature: क्या आपने कभी सोचा है कि WhatsApp स्टेटस पर भी दोस्तों से वैसे ही सवाल पूछे जा सकें जैसे Instagram स्टोरीज पर होते हैं? तो अब वो वक्त आ गया है! WhatsApp जल्द ही एक नया फीचर ला रहा है जिससे आपका स्टेटस अब सिर्फ देखने का नहीं बल्कि बातचीत का जरिया बनेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:27 AM IST
WhatsApp New Feature: क्या आपने कभी सोचा है कि WhatsApp स्टेटस पर भी लोग सीधे सवाल पूछ सकें या जवाब दे सकें जैसे इंस्टाग्राम पर होता है? तो अब तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्द WhatsApp आपके लिए लेकर आ रहा है एक नया फीचर Question Status. इस फीचर के आने के बाद आपका स्टेटस सिर्फ इमेज या वीडियो शेयर करने का जरिया नहीं रहेगा बल्कि दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स के साथ बातचीत और इंटरेक्शन का नया तरीका बन जाएगा. आइए जानते हैं क्या खास होगा इस नए अपडेट में और कैसे बदलेगा यह आपके WhatsApp चलाने के तरीके को.

जब भी आप Instagram स्टोरी देखते होंगे तो एक फीचर जरूर देखते होंगे 'Ask a Question' स्टिकर का. ठीक यही फीचर अब WhatsApp में भी आने वाला है. इससे स्टेटस अब एक तरफा नहीं, बल्कि दो तरफा बातचीत का माध्यम बनेगा.

क्या है WhatsApp का नया फीचर?

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर फिलहाल Android बीटा वर्जन 2.25.29.12 पर कुछ यूजर्स के लिए टेस्टिंग में है. आने वाले सप्ताहों में इसे सभी के लिए रोलआउट किया जाएगा. यह फीचर इंस्टाग्राम के Question Sticker के जैसे ही काम करेगा, यानी आप अपने स्टेटस पर एक सवाल डाल सकेंगे और बाकी लोग उसका जवाब दे सकेंगे.

रिप्लाई रहेगा प्राइवेट

यूजर्स द्वारा दिए गए रिप्लाई पूरी तरह से प्राइवेट होंगे. इन्हें सिर्फ वही व्यक्ति देख सकेगा जिसने सवाल पूछा है. व्हाट्सएप सभी जवाब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रखेगा जिससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित न हो.

ऐसे करेगा काम

इस नए फीचर की सहायता से यूजर इमेज या वीडियो के साथ अपने स्टेटस में एक Question Box जोड़ सकेगा.

दूसरे यूजर्स उस बॉक्स पर टैप करके अपना जवाब दे सकेंगे.

जवाब देखने के लिए यूजर को Viewers List में सभी रिस्पॉन्स दिखाई देंगे.

मिलेंगे नोटिफिकेशन और रिपोर्ट का ऑप्शन

जब भी कोई आपके स्टेटस के सवाल का रिप्लाई करेगा व्हाट्सएप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा.
यूजर्स चाहें तो उन जवाबों को अपने नए स्टेटस में शेयर भी कर सकते हैं, हालांकि जवाब देने वाले की पहचान छिपी रहेगी.
साथ ही गलत जवाबों को भी रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है.

क्यों खास है यह फीचर?

इस नए फीचर से व्हाट्सएप स्टेटस अब सिर्फ अपडेट शेयर करने का नहीं, बल्कि इंटरएक्शन और एंगेजमेंट का नया तरीका बन जाएगा. जैसे इंस्टाग्राम पर लोग सवाल-जवाब के जरिए अपने फॉलोअर्स से जुड़ते हैं, वैसे ही अब व्हाट्सएप पर भी आप अपने दोस्तों से सवाल पूछ सकेंगे और उनके जवाब देख सकेंगे.

FAQs: WhatsApp Status Questions

1. WhatsApp का ‘Question Status’ फीचर क्या है?
अब यूजर्स अपने स्टेटस पर सवाल पूछ सकेंगे और कॉन्टैक्ट्स सीधे रिप्लाई कर सकेंगे.

2. यह फीचर कब आएगा?
अभी यह बीटा वर्जन में टिस्टिंग में है आने वाले हफ्तों में सभी के लिए रोलआउट होगा.

3. क्या जवाब सबको दिखेंगे?
नहीं, जवाब सिर्फ सवाल पूछने वाले को ही दिखेंगे.

4. क्या जवाब देने वाले की पहचान दिखेगी?
नहीं, पहचान प्राइवेट रहेगी.

5. क्या गलत जवाब रिपोर्ट कर सकते हैं?
हां यूजर्स गलत या खराब जवाबों को रिपोर्ट कर सकेंगे.

