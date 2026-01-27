WhatsApp अब पूरी तरह नहीं रहेगा Free! स्टेटस के लिए खर्च करने होंगे पैसे? जानिए क्या है पूरा मामला

Advertisement
आज के समय में शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर होगा जिसके फोन में WhatsApp न हो. चैट करना हो, फोटो-वीडियो भेजने हों या फिर कॉल करनी हो सभी को WhatsApp की जरूरत पड़ती ही है. लेकिन अब इस मैसेजिंग ऐप को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी अब WhatsApp में फ्री इस्तेमाल का तरीका बदल सकती है. आने वाले दिनों में लोगों को WhatsApp पर ऐड दिखाई दे सकते हैं. यहां जानते हैं पूरा मामला...  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:47 AM IST
स्मार्टफोन हो और उसमें WhatsApp न हो, ऐसा अब कम ही देखने को मिलता है. WhatsApp पर लोग सुबह उठते ही मैसेज चेक करने के साथ दिनभर चैटिंग, फोटो-वीडियो शेयरिंग, कॉल के साथ और भी काम करते हैं. लेकिन अब इस मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल के तरीके में बड़ा बदलाव आने की चर्चा हो रही है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब WhatsApp में फ्री इस्तेमाल का तरीका बदल सकता है. आने वाले समय में WhatsApp पर विज्ञापन दिखना शुरू हो सकता है. हालांकि इससे आपकी चैटिंग या कॉलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मैसेज भेजना अब भी फ्री रहेगा. बदलाव ऐप के स्टेटस सेक्शन में देखने को मिल सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि मैसेजिंग ऐप WhatsApp में क्या बदलाव हो सकता है.

WhatsApp में स्टेटस देखते समय आ सकते हैं ऐड
अब तक WhatsApp का इस्तेमाल पूरी तरह से फ्री रहा है. इसमें न तो मैसेज के पैसे लगते थे न कॉल के. लेकिन आने वाले समय में WhatsApp पर एक नया मॉडल देखने को मिल सकता है. हालांकि राहत की बात यह है कि मैसेज भेजने या कॉल करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे. नया बदलाव WhatsApp के स्टेटस फीचर से जुड़ा होगा. जैसे अभी लोगों को Instagram या Facebook स्टोरी देखते समय बीच-बीच में ऐड दिखता है. वैसे ही WhatsApp स्टेटस में भी नजर आ सकता है. इसका मतलब अब आप किसी का स्टेटस देख रहे होंगे तभी बीच में आपको कोई प्रमोशनल कंटेंट दिख सकता है.

क्या WhatsApp ला रहा सब्सक्रिप्शन प्लान?
रिपोर्ट की माने तो जो लोग स्टेटस में ऐड नहीं देखना चाहते, उनके लिए कंपनी एक पेड ऑप्शन ला सकती है. इसका मतलाब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको स्टेटस बिना ऐड के दिखेंगे. वहीं अगर आप पैसा नहीं देते तो ऐड के साथ ही स्टेटस देखने होंगे. इसका मतलब यह नहीं कि WhatsApp पूरी तरह पेड हो जाएगा. हालांकि चैट, कॉल और बाकी फीचर पहले की तरह फ्री ही रहेंगे. ये तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप के नए वर्जन 2.26.3.9 के कोड की जांच करने पर सामने आई हैं.  

कब तक शुरू हो सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल?
WhatsApp सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. लेकिन इसके बीटा वर्जन 2.26.3.9 के कोड से पता चलता है कि WhatsApp सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने पर विचार कर रहा है. कंपनी सही वक्त आने पर इस फीचर को लॉन्च कर सकती है. यह भी संभवना है कि शुरुआत में यह फीचर कुछ देशों या चुनिंदा यूजर्स के लिए आए और बाद में इसको सभी के लिए लागू किया जाए. 

WhatsApp बिजनेस से जुड़ा हो सकता है पूरा खेल
WhatsApp का एक अलग वर्जन बिजनेस यूजर्स के लिए पहले से मौजूद है. इसका इस्तेमाल छोटे-बड़े कारोबारी अपने ग्राहकों से जुड़ने और प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए करते हैं. बिजनेस यूजर्स पहले से ही ऐड के जरिए लोगों तक पहुंच बनाते हैं. अब माना जा रहा है कि भविष्य में यही विज्ञापन आम यूजर्स को भी WhatsApp स्टेटस में दिख सकते हैं. इससे WhatsApp को कमाई का नया रास्ता मिलेगा और यूजर्स को एक नया अनुभव. आने वाले समय में लोकल दुकान, ऑनलाइन ब्रांड या सर्विस देने वाली कंपनियों के ऐड भी WhatsApp स्टेटस में दिख सकते हैं. 

यूजर्स को क्या करना चाहिए?
अगर आप सिर्फ चैट और कॉल के लिए WhatsApp इस्तेमाल करते हैं. तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप स्टेटस ज्यादा देखते हैं और ऐड से बचना चाहते हैं, तो आगे चलकर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है. फिलहाल यह बदलाव कब लागू होगा, इसकी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इतना तय है कि WhatsApp धीरे-धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई का नया सिस्टम जोड़ने की तैयारी में हैं. 

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

