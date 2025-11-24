अरे छोड़िए, टाइपिंग करते हुए चैटिंग करना, अब जो बोलेंगे वो लिखेगा WhatsApps! जान लीजिए कैसे

व्हाट्सएप का नया वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट्स फीचर यूज़र्स को किसी भी वॉयस मैसेज को लिखे हुए टेक्स्ट में बदलने की सुविधा देता है. यह फीचर उन हालात में बेहद उपयोगी साबित होता है जब आप शोर वाले माहौल में हों या फोन को स्पीकर पर लगाकर मैसेज सुनना संभव न हो. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया सीधे आपके मोबाइल में होती है. यानी न व्हाट्सएप और न कोई तीसरा पक्ष आपके ऑडियो या ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेस कर सकता है. यह फीचर एंड्रॉइड और आईफोन, दोनों प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.

फीचर को ऑन या ऑफ करने की सुविधा

व्हाट्सएप ने इस फीचर को पूरी तरह वैकल्पिक रखा है. यूज़र चाहें तो इसे कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं. जैसे ही आप इस फीचर को सक्रिय करते हैं, आप किसी भी वॉयस मैसेज को बस टैप और होल्ड करके लिखे हुए टेक्स्ट में बदल सकते हैं. यह प्रक्रिया बेहद सरल और तेज होती है.

व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे ऑन करें

सबसे पहले व्हाट्सएप खोलकर Settings में जाएं. वहां Chats पर टैप करें और फिर वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट्स ऑप्शन चुनें. यहां आप इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इसी सेक्शन में आपको Choose language का विकल्प भी मिलेगा, जहां आप वह भाषा चुन सकते हैं जिस भाषा में आपको ज़्यादातर वॉयस मैसेज मिलते हैं. बाद में भी आप चाहे तो Settings > Chats > Transcript Language में जाकर भाषा बदल सकते हैं. फीचर को ऑफ करने पर भाषा सेटिंग अपने-आप रीसेट हो जाती है.

वॉइस मैसेज को Text में कैसे बदलें

जब फीचर ऑन हो, तो किसी भी चैट में आए वॉयस मैसेज पर टैप और होल्ड करें. इसके बाद Transcribe पर टैप करें. कुछ ही सेकंड में मैसेज के नीचे टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा. अगर मैसेज लंबा है, तो उसे खोलने या छोटा करने के लिए मैसेज के अंदर दिए गए मेन्यू का उपयोग किया जा सकता है. कई बार ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह दिखने में कुछ सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं.

किन भाषाओं में ट्रांसक्रिप्ट सपोर्ट उपलब्ध है

भाषाओं का सपोर्ट आपके डिवाइस और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है. Android में इस समय English, Portuguese, Spanish और Russian का सपोर्ट है. आने वाले समय में और भाषाएं जोड़ी जाएंगी. आईफोन (iOS 16 और आगे) में English, Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish और Turkish सपोर्ट मौजूद है. iOS 17 और आगे में यह लिस्ट और बड़ी हो जाती है, जिसमें Danish, Dutch, Finnish, Hebrew, Malay, Norwegian, Swedish और Thai जैसी भाषाएं भी शामिल हैं. आईफोन पर इस फीचर का उपयोग करने के लिए Siri का ऑन होना ज़रूरी है. अगर Siri पहले से ऑन न हो, तो चयनित भाषा डाउनलोड हो सकती है.

क्यों कभी-कभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन पाता?

कई बार यूज़र को “Transcript unavailable” मैसेज दिखाई देता है. इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं—जैसे चुनी गई भाषा और मैसेज की भाषा मैच न कर रही हो, बैकग्राउंड नॉइज़ ज्यादा हो, या वह भाषा अभी व्हाट्सएप के सपोर्ट में न हो. व्हाट्सएप यह भी मानता है कि कभी-कभी ट्रांसक्रिप्शन में मामूली गलतियाँ हो सकती हैं.

प्राइवेसी कैसे सुरक्षित रहती है?

व्हाट्सएप के मुताबिक सारी ट्रांसक्रिप्ट प्रक्रिया आपके डिवाइस के अंदर होती है. कोई भी डेटा व्हाट्सएप के सर्वर पर नहीं जाता. साथ ही, वॉयस मैसेज पहले की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं. इसका मतलब यह है कि ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ आपको दिखाई देंगे, न भेजने वाले को और न व्हाट्सएप को. यह फीचर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है जो बिना ऑडियो सुने मैसेज समझना चाहते हैं.