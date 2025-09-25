5G के बाद अब 6G फोन की तैयारी, इस टेक कंपनी ने कर दिया बड़ा खुलासा, जानें क्या-क्या होंगी खूबियां
Hindi Newsटेक

6G Phones: 5G ने लोगों की इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी का पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया है. अब 5G के बाद 6G की बारी है जो न सिर्फ सुपरफास्ट होगा बल्कि और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. 6G को लेकर एक बड़ी टेक कंपनी ने खुलासा कर दिया है और टाइमलाइन भी सामने रख दी है. ऐसे में आने वाले कुछ सालों में मोबाइल टेक्नोलॉजी की तस्वीर ही बदलने वाली है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:05 PM IST
5G के बाद अब 6G फोन की तैयारी, इस टेक कंपनी ने कर दिया बड़ा खुलासा, जानें क्या-क्या होंगी खूबियां

6G Phones: मोबाइल टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ न कुछ नया बदलाव आ रहा है. स्मार्टफोन के फीचर और स्मार्ट होते जा रहे हैं. वहीं अब ऐसे क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगा है जहां कुछ सालों पहले तक कॉल के लिए भी नेटवर्क नहीं होता था. 4G के बाद 5G ने लोगों की स्पीड और कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस ही पूरा बदल कर रख दिया है. इसी बीच एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि मार्केट में कुछ सालों के अंदर ही 6G स्मार्टफोन एंट्री करेगा. जो और भी ज्यादा तेज और एडवांस्ड होगा. 6G स्मार्टफोन की लॉन्चिंक को लेकर बड़ी टेक कंपनी ने ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कब तक आ सकते हैं 6G फोन और इसमें क्या खास मिलने वाला है.

5G की स्पीड से अब बड़ी से बड़ी फाइल भी मिनटों में डाउनलोड हो जाती है. वहीं जब 6G सपोर्ट करने वाले फोन आएंगे तो यह एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा. सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने कहा है कि अब 6G टेक्नोलॉजी ज्यादा दूर नहीं है. साल 2028 तक ऐसे डिवाइस बना लिए जाएंगे जो 6G को सपोर्ट करेंगे. 

तीन साल में आ सकता है 6G
क्वालकॉम की स्नेपड्रैगन सम्मिट में कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन ने 6G को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा कि 2028 में प्री-कमर्शियल 6G डिवाइस उपलब्ध हो जाएंगे. यह भी कहा जा रहा है कि 6G आ जाने के बाद स्मार्टफोन यूज करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. इनमें स्मार्ट रिंग्स, स्मार्टवॉचेज, स्मार्ट ग्लासेस और दूसरे डिवाइसेस के डेटा के लिए नए सेंसर मिल सकते हैं. इसके साथ ही जहां 5G गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का यूज करती है वहीं 6G टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर काम करेगी, जिससे स्पीड और बैंडविड्थ में ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Jio-Airtel को टक्कर देने आ रहा BSNL 4G, इस दिन से पूरे देशभर में होगा शुरू

2016 में लॉन्च हुआ था 5G 
अभी तक लगभग 8 साल बाद मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव आता है. लेकिन 5G के बाद 6G आने में लगभग 12 साल का समय लग सकता है. 5G के प्री-कमर्शियल डिवाइस 2016 में लॉन्च होने शुरू हो गए थे, लेकिन मास लेवल पर इनकी लॉन्चिंग साल 2019 में की गई थी. Samsung Galaxy S10 5G पहला 5G फोन था और यह 5 अप्रैल, 2019 को लॉन्च हुआ था. इस तरह 2016 के बाद देखा जाए तो 2018 में 6G आने तक 12 साल का समय पूरा हो जाएगा. उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि 6G की स्पीड 5G से पांच गुना ज्यादा होगी और इसकी वजह से रियल-टाइम होलोग्राफिक कम्युनिकेशन जैसे एडवांस्ड ऐप्स भी आसानी से काम कर सकेंगी.

6G होगा 5G से कितना अलग?
5G की तुलना में 6G न सिर्फ इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रांसफर की क्षमता बढ़ाएगा बल्कि इसके साथ ही यह क्लाउड और एज डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट ग्लास, ड्राइवरलेस कार को भी आपस में कनेक्ट करेगा. साथ ही इसमें AI आधारित नेटवर्क इंटेलिजेंस भी होगी. 6G का मकसद एज और क्लाउड के बीच रियल-टाइम कनेक्शन बनाना है. नई टेक्नोलॉजी से स्मार्टफोन, एआर/वीआर हेडसेट और कार जैसी डिवाइस आपस में बेहतर कनेक्ट होंगी.

ये भी पढ़ेंः अब iPhone होगा और भी एडवांस, Apple ने जारी किया iOS 26.1 बीटा अपडेट!

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

6G phones5G vs 6G superfast internet6G Device

