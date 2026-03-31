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इन्वर्टर बैटरी में पानी कब डालें? वॉटर रिफिल करने का सही टाइम और तरीका जानिए, 90% लोग करते हैं ये बड़ी गलती!

Inverter Battery Water: गर्मी में पॉवर कट की समस्या बढ़ जाती है, जिससे इन्वर्टर का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगता है. ऐसे में बैटरी जल्दी खराब न हो और लंबा बैकअप दे इसके लिए बैटरी की सही देखभाल करना जरूरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी में पानी कितने दिन बाद डालना चाहिए? आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:16 AM IST
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इन्वर्टर बैटरी में पानी कब डालें? वॉटर रिफिल करने का सही टाइम और तरीका जानिए, 90% लोग करते हैं ये बड़ी गलती!

Inverter Battery Water: जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे घरों में बिजली का इस्तेाल बढ़ता जा रहा है. कूलर-एसी और पंखे गर्मी में लोगों की जरूरत बन जाता है. लोगों को गर्मी में जो परेशानी सबसे ज्यादा लोगों को तंग करती है वो है पावर कट की समस्या. गर्मी में पॉवर कट की समस्या सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में घर का सबसे जरूरी गैजेट इन्वर्टर बन जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इन्वर्टर की उम्र और उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से उसकी बैटरी की देखभाल पर टिकी होती है? अक्सर लोग इन्वर्टर लगवाने के बाद उसकी देखभाल करना भूल जाते हैं जिससे समय से पहले ही बैटरी खराब होने लगती है.

बैटरी को लंबी लाइफ देने के लिए सबसे जरूरी है उसमें डिस्टिल्ड वॉटर का सही लेवल बनाए रखना. अगर पानी समय पर न बदला जाए तो बैटरी की प्लेट्स सूख सकती हैं, जिससे न केवल बैकअप कम हो जाता है बल्कि बैटरी खराब होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है.

कितने दिनों में रिफिल करना होता है पानी?

दरअसल बैटरी में पानी पूरी तरह बदला नहीं जाता, बल्कि कम होने पर उसे रिफिल किया जाता है. बैटरी में कम पानी होना आपके इन्वर्टर के इस्तेमाल पर निर्भर करता है. सामान्यतः आपको 2 से 3 महीने में पानी की लेवल जरूर चेक करना चाहिए. अगर निर्धारित लेवल से पानी कम है तो जरूर रिफिल कर दें. इसके साथ ही बैटरी बनाने वाली कंपनी के दिशा-निर्देशों को भी ठीक से पढ़ें. ये निर्देश बताते हैं कि बैटरी की लंबी लाइफ के लिए पानी कब और किस तरीके से रिफिल करना सबसे सही रहेगा.

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ये होता है इंडिकेटर

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि  इन्वर्टर बैटरी में पानी का लेवल कैसे चेक करेंगे. तो इसका जवाब है कि इन्वर्टर बैटरी में पानी का स्तर जानने के लिए उस पर लगे मिनिमम और मैक्सिमम इंडिकेटर्स को देखें. आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि पानी का लेवल हमेशा इन दोनों निशानों के बीच बना रहे. जैसे ही वॉटर लेवल मिनिमम मार्क से नीचे आए तो समझ लें कि इसे तुरंत भरने का समय आ गया है. ऐसी स्थिति में बिना देरी किए बैटरी में डिस्टिल्ड वॉटर डाल दें.

(ये भी पढ़ेंः PAN-आधार लिंक है फिर भी बंद हो जाएगा पैन कार्ड? 1 अप्रैल से पहले करें काम नहीं तो...)

इस बात का भी रखें ध्यान

इस बात का विशेष ध्यान दें कि बैटरी को रिफिल करने के लिए हमेशा डिस्टिल्ड वॉटर का ही इस्तेमाल करें. नल या RO के पानी में हानिारक अशुद्धियां हो सकती हैं जो बैटरी के लिए खतरनाक हो सकती हैं. पानी भरते समय सावधानी बरतें और इसे धीरे-धीरे मैक्सिमम लेवल तक ही भरें ज्यादा पानी भी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है. सुरक्षा के लिए हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें और काम पूरा होने के बाद बैटरी के कैप यानी ढक्कन को ठीक से बंद करना बिलकुल भी न भूलें.

(ये भी पढ़ेंः शिकायत नहीं सुनी तो यूजर ने 'सिस्टम' ही हिला दिया! Airtel के नाम की बना डाली वेबसाइट)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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