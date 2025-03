Elon Musk ने जब डेट पर पूछा ऐसा सवाल, सुनकर उड़ गए थे महिला के होश; आप भी जानिए

Elon Musk हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते हैं. लेकिन यह जुनून हमेशा सही साबित नहीं होता. खासतौर पर जब बात पहली डेट की हो. एक पुराने इंटरव्यू के वीडियो में, एलन मस्क ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, जब उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान एक डेट पर जाते ही लड़की से एक अजीब सवाल पूछा: 'क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचा है?'

Elon Musk का अनोखा पहला सवाल

Musk ने बताया कि उनकी इस बातचीत ने उनकी डेट पर कोई खास असर नहीं डाला. उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया, 'यह कोई बहुत अच्छा बातचीत शुरू करने वाला सवाल नहीं था.' हालांकि, कई सालों बाद जब वह फिर से उसी महिला से मिले, तो उसने उन्हें इस मजेदार पल की याद दिलाई. महिला ने बताया कि Musk का पहला सवाल यही था कि 'क्या तुम इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचती हो?' यह सुनकर Musk खुद भी इस घटना को याद करके हंस पड़े.

हालांकि, तब उनकी डेट पर यह सवाल कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन Musk ने मजाक में कहा कि आज अगर वह यही सवाल पूछें, तो इसका असर शायद अलग हो सकता है. खासतौर पर Tesla और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता को देखते हुए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Musk का यह किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. X पर एक यूजर DogeDesigner (@cb_doge) ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, 'कॉलेज के दिनों में Elon Musk डेट पर गए थे और पहला सवाल जो उन्होंने लड़की से पूछा था- ‘क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचा है?’

यह किस्सा कई सोशल मीडिया यूज़र्स को काफी दिलचस्प लगा. कुछ लोगों को यह बात मजेदार लगी, तो कुछ ने इसे Musk की एक-ट्रैक माइंड यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचने की आदत के रूप में देखा.

Musk का इलेक्ट्रिक कारों के प्रति जुनून

लोगों ने इस किस्से से यह भी नोट किया कि Musk की इलेक्ट्रिक कारों और सस्टेनेबल एनर्जी के प्रति दीवानगी उनके कॉलेज के दिनों से ही थी. उनकी लाइफलॉन्ग डेडिकेशन आज Tesla की सफलता में साफ झलकती है.

During his college, Elon Musk went on a date & the first question he asked the girl was:

"Do you ever think about Electric Cars?"

pic.twitter.com/Z6shhB4y8B

— DogeDesigner (@cb_doge) January 26, 2025