भारत में कब शुरू होगी Elon Musk की Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? जानिए कीमत, स्पीड और लॉन्च डिटेल्स

Starlink India launch: भारत डिजिटल कनेक्टिविटी को बहुत ही जल्द नई रफ्तार मिलने वाली है. जल्द ही Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा Starlink भारत में शुरू होने जा रही है. स्टारलिंक आने के बाद भारत में बिना मोबाइल टावर के भी कॉलिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा संभव हो सकेगी. इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. लेकिन भारत सरकार ने इसे 20 लाख कनेक्शन तक ही सीमित रखने का फैसला किया है, जिससे देश के मौजूदा टेलीकॉम सिस्टम में कोई खलल न आए. यह कदम भारत के वर्तमान टेलीकॉम ढांचे में बैलेंस बनाए रखने के साथ-साथ नई तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कब से भारत में कब से Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगा.

Starlink का भारत में क्या हाल है?

भारत में स्टारलिंक की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, कंपनी ने कई रुकावटें पार कर ली हैं. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक स्टारलिंक को अपने रोलआउट से पहले कुछ मंजूरियां अभी बाकी हैं जिनमें सैटकॉम गेटवे, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस स्थापित करना, आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए लाइसेंस शामिल हैं. इसका मतलब है कि स्टारलिंक कुछ ही महीनों में भारत में शुरू हो जाएगा. अभी तक कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई है.

कितनी होगी भारत में Starlink की स्पीड

भारत में स्टारलिंक की स्पीड रिपोर्ट्स केअनुसार 25Mbps से 220Mbps के बीच होने की उम्मीद है. यह रेंज मौजूदा सेवाओं में संभावित सुधार का संकेत देती है, खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में जहां कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर नहीं है. इस तरह की स्पीड इन क्षेत्रों में यूजर्स के लिए ऑनलाइन एक्सपीरियंस में काफी सुधार कर सकती है, और बिजनेस, शिक्षा और इंटरटेनमेंट की पहुंच को बदल सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Starlink की सेटेलाइट वैश्विक स्तर पर 600 से 700 Gbps की स्पीड देने में सक्षम हैं, लेकिन यह कई बातों पर निर्भर करता है.

अपनी सर्विस को शुरू करने की तैयारी में स्टारलिंक ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और इन-स्पेस से आवश्यक लाइसेंस ले लिया है. इस प्रोसेस में बाकी कदम पूरा करने के बाद कंपनी भारत में अपनी सर्विस शुरू कर सकेगी. जैसे ही स्टारलिंक अंतिम मंजूरी हासिल करता है, यह उम्मीद बढ़ रही है कि यह सेवा भारत के डिजिटल लैंडस्केप को कैसे प्रभावित करेगी. सैटेलाइट तकनीक और बेहतर प्लान से पता चलता है कि स्टारलिंक भारत की इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने और देश में कनेक्टिविटी के लिए नए मानक स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

हर महीने कितना आएगा खर्च?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस के लिए हर महीने 3,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. Starlink सैटेलाइट सर्विस के लिए डिवाइस की कीमत 33,000 रुपये के आस पास रखी जा सकती है. यानी सैटेलाइट सर्विस लेने वाले यूजर को पहले 36,000 रुपये खर्च करने होंगे. इसके बाद हर महीने 3,000 रुपये का रीचार्ज खर्च आएगा. रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक पहले महीने का रेंट यूजर्स से नहीं लेगा. कंपनी लॉन्च स्ट्रेटेजी के तहत पहले महीने के लिए कंप्लिमेंटरी प्लान ऑफर करेगी.

