Google Assistant कब होगा बंद? Gemini को लेकर Google का नया प्लान जानकर आप चौंक जाएंगे

एंड्रॉयड यूजर्स के बीच लंबे समय से यह सवाल बना हुआ है कि गूगल असिस्टेंट की जगह जेमिनी आखिर कब लेगा. अब गूगल ने इस पर आधिकारिक जानकारी दे दी है. कंपनी ने साफ किया है कि गूगल असिस्टेंट को जेमिनी से पूरी तरह बदलने की योजना में देरी हो रही है. पहले यह बदलाव 2025 के अंत तक पूरा होने वाला था, लेकिन अब गूगल का कहना है कि बेहतर और बिना रुकावट वाला यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए उसे ज्यादा समय चाहिए. गूगल ने अपनी सपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट जारी कर बताया है कि अब यह ट्रांजिशन 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. हालांकि, अभी महीने-दर-महीने का पूरा रोडमैप सामने नहीं आया है.

गूगल असिस्टेंट को धीरे-धीरे किया जाएगा रिटायर

जेमिनी के लॉन्च के बाद से ही यह माना जा रहा था कि गूगल असिस्टेंट का दौर अब खत्म होने वाला है. पिछले कुछ महीनों में जेमिनी ने असिस्टेंट के कई अहम फीचर्स अपने अंदर शामिल कर लिए हैं. इसमें स्मार्ट होम डिवाइसेज को कंट्रोल करना जैसे काम शामिल हैं. माना जा रहा है कि 2026 तक ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेज से गूगल असिस्टेंट पूरी तरह गायब हो जाएगा और संभव है कि इसे ऐप स्टोर्स से भी हटा दिया जाए.

सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है बदलाव

गूगल का यह बदलाव सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी जेमिनी को पूरे इकोसिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है. इसमें टैबलेट्स और स्मार्टवॉच, कार और हेडफोन, स्मार्ट स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसेज शामिल हैं. यानी आने वाले समय में गूगल का AI असिस्टेंट हर स्क्रीन और हर डिवाइस पर जेमिनी के रूप में नजर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI असिस्टेंस का नया दौर

गूगल असिस्टेंट को पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था और उस समय यह हैंड्स-फ्री हेल्प के मामले में एक बड़ी क्रांति माना गया. लगभग दस साल बाद अब जेमिनी उसी सोच का अगला और ज्यादा एडवांस रूप बनकर सामने आ रहा है. जेमिनी को एंड्रॉयड के लिए 2024 में पेश किया गया था और तभी से इसे गूगल असिस्टेंट का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था.

जेमिनी क्या-क्या कर सकता है

फिलहाल जेमिनी ऐप 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है और यह 40 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है. यह गूगल असिस्टेंट के पुराने और लोकप्रिय फीचर्स जैसे म्यूजिक प्ले करना, टाइमर सेट करना और लॉक स्क्रीन से एक्शन लेना आसानी से संभाल सकता है. इसके साथ ही इसमें नए जमाने के AI फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे हाल ही में लॉन्च किया गया वीडियो वेरिफिकेशन टूल, जो जेमिनी ऐप और वेब इंटरफेस दोनों पर काम करता है.

जेमिनी 3 Flash: तेज और किफायती AI

गूगल ने हाल ही में जेमिनी 3 फैमिली को और मजबूत करते हुए जेमिनी 3 Flash लॉन्च किया है. यह जेमिनी 3 Pro और जेमिनी 3 DeepThink के साथ पोजिशन किया गया है. जेमिनी 3 Flash को खासतौर पर स्पीड और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है. गूगल के मुताबिक, यह मॉडल तेज रिस्पॉन्स टाइम, बेहतर रीजनिंग और कम टोकन कॉस्ट के साथ आता है, जिससे बड़े पैमाने पर काम करने वाले यूजर्स और डेवलपर्स दोनों को फायदा मिलेगा.

यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है

गूगल का मानना है कि जेमिनी सिर्फ एक वॉयस असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट AI प्लेटफॉर्म है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यही वजह है कि कंपनी बिना जल्दबाजी किए, इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाना चाहती है. 2026 में जब यह ट्रांजिशन पूरा होगा, तब एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल असिस्टेंट की जगह एक ज्यादा पावरफुल और समझदार जेमिनी देखने को मिलेगा.