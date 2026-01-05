Advertisement
trendingNow13063968
Hindi Newsटेकअगर खुश नहीं हो सकते तो तलाक ले लो... जब टेस्ला डूबने के कगार पर थी, तो ऐसे फूटा था Elon Musk का गुस्सा

'अगर खुश नहीं हो सकते तो तलाक ले लो...' जब टेस्ला डूबने के कगार पर थी, तो ऐसे फूटा था Elon Musk का गुस्सा

CEO एलन मस्क ने हाल ही में उन कारों को देखा था जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था. ये कारें खराब क्वालिटी और तकनीकी खामियों की वजह से पास नहीं हो पाई थीं. इस हालात को देखकर एलन मस्क काफी नाराज हो गए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें उन लोगों के नाम चाहिए जो हमेशा छुपकर बैठे रहते हैं और बार-बार समस्याओं की जड़ बनते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर खुश नहीं हो सकते तो तलाक ले लो...' जब टेस्ला डूबने के कगार पर थी, तो ऐसे फूटा था Elon Musk का गुस्सा

साल 2008 में टेस्ला की हालत बेहद खराब थी. कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी और उस वक्त के CEO एलन मस्क ने हाल ही में उन कारों को देखा था जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था. ये कारें खराब क्वालिटी और तकनीकी खामियों की वजह से पास नहीं हो पाई थीं. इस हालात को देखकर एलन मस्क काफी नाराज हो गए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें उन लोगों के नाम चाहिए जो हमेशा छुपकर बैठे रहते हैं और बार-बार समस्याओं की जड़ बनते हैं. मस्क ने कहा कि ऐसे लोग लंबे समय तक इस संगठन का हिस्सा नहीं रह सकते और टेस्ला जैसी कंपनी में काम करना कोई मजाक नहीं है.

“अगर खुश नहीं हो सकते, तो तलाक ले लो” – मस्क का विवादित बयान
इसी मीटिंग के दौरान एलन मस्क ने एक बेहद निजी और विवादित टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान खुश नहीं रह सकता तो उसे तलाक ले लेना चाहिए. उन्होंने यह बात अपने निजी अनुभव के आधार पर कही थी. उस समय एलन मस्क खुद अपनी पहली पत्नी जस्टिन मस्क के साथ तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. इस वजह से उनकी बातों में गुस्सा, तनाव और निजी दर्द साफ झलक रहा था. यह बयान आज भी एलन मस्क के सबसे विवादास्पद बयानों में गिना जाता है.

एलन मस्क की तीन तलाक और दो शादियां
एलन मस्क की निजी जिंदगी भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. उन्होंने अब तक दो महिलाओं से शादी की और तीन बार तलाक लिया. साल 2000 में उन्होंने जस्टिन मस्क से शादी की थी. दोनों के छह बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे की बचपन में ही मौत हो गई थी. साल 2008 में दोनों का तलाक हो गया, जो वही साल था जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही कंपनियां लगभग दिवालिया हो रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद साल 2010 में एलन मस्क ने ब्रिटिश अभिनेत्री तलुलाह राइली से शादी की. यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला और 2012 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि, दोनों ने 2013 में दोबारा शादी की, लेकिन यह दूसरा मौका भी सफल नहीं रहा और 2016 में उनका फिर से तलाक हो गया. इसके बाद एलन मस्क ने कभी शादी नहीं की. बाद में उनका रिश्ता सिंगर ग्राइम्स के साथ रहा, जिनसे उनके बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की.

जब एलन मस्क ने कहा था “टेस्ला बर्बाद हो चुकी है”
ये सारे बयान एक बेहद तनावपूर्ण इंटरनल मीटिंग के दौरान दिए गए थे. इस मीटिंग में टेस्ला की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कोलेट निआजमंड ने एलन मस्क को बताया कि लोग टेस्ला रोडस्टर में लगातार खामियाँ निकाल रहे हैं. कंपनी को यह भी एहसास हो गया था कि इस कार में इस्तेमाल किए गए कुछ पार्ट्स घटिया क्वालिटी के थे, जो ब्रांड की छवि को नुकसान पहुँचा रहे थे.

वायरल हुआ मीटिंग का वीडियो
हाल ही में इस मीटिंग का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है. वीडियो में टेस्ला का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एलन मस्क से कहता नजर आता है कि टीम कार में दोबारा सुधार कर रही है. उसने यह भी बताया कि उसे पिछले हफ्ते एक मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया था कि अगर मार्च तक रोडस्टर कंपनी को संभाल नहीं पाई, तो सब खत्म हो जाएगा. यह बात सुनकर एलन मस्क और ज्यादा गुस्से में आ गए.

“हम मुश्किल में हैं, हर महीने करोड़ों का नुकसान”
इस स्थिति पर एलन मस्क ने कहा कि कंपनी को अगले छह से नौ महीनों में किसी भी हाल में कैश फ्लो पॉजिटिव बनाना होगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेस्ला पूरी तरह फंस जाएगी. मस्क ने बताया कि हर बीतता महीना कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुँचा रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि पूरी ताकत से काम करना जरूरी है. यही वो दौर था जिसने टेस्ला को या तो खत्म कर देना था या फिर इतिहास बना देना था.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskTeslaTesla Roadster

Trending news

पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा