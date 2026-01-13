Advertisement
trendingNow13072629
Hindi Newsटेकगांव वालों की मौज! मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दी वो महीना जब हर गांव में दौड़ेगा 4G

गांव वालों की मौज! मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दी वो महीना जब हर गांव में दौड़ेगा 4G

भारत में अभी भी बड़ी आबादी 4G कनेक्टिविटी से वंचित है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा है कि देश के ग्रामीण हिस्सों में भी जल्द ही 4G नेटवर्क पहुंचेगा. उन्होंने घोषणा की है कि जून 2026 तक भारत के हर गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांव वालों की मौज! मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दी वो महीना जब हर गांव में दौड़ेगा 4G

भारत में आज के समय में 4G इंटरनेट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. अगर किसी इलाके में 4G या 5G कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां लोगों की जिंदगी धीमी पड़ जाती है. आज लगभग हर काम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्तों और परिवार से बातचीत हो या फिर Swiggy, Zomato जैसे ऐप्स से खाना मंगाना. पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं भी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं. शहरों में तो तेज इंटरनेट आम बात है, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी बड़ी आबादी 4G कनेक्टिविटी से वंचित है.

गांवों में निवेश से क्यों कतराती हैं कंपनियां
देश के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए भारी निवेश करना हमेशा से एक चुनौती रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम रिटर्न और कम यूजर बेस माना जाता है. हालांकि पिछले एक साल में हालात थोड़े बदले हैं और कंपनियां गांवों की तरफ भी ध्यान दे रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण कनेक्टिविटी की स्थिति शहरों के मुकाबले काफी पीछे है. यही कारण है कि भारत में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर होने के बावजूद 4G नेटवर्क अभी पूरे देश में समान रूप से नहीं पहुंच पाया है.

सरकार का बड़ा मिशन: हर गांव तक 4G
भारत सरकार इस डिजिटल गैप को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा है कि देश के ग्रामीण हिस्सों में भी जल्द ही 4G नेटवर्क पहुंचेगा. उन्होंने घोषणा की है कि जून 2026 तक भारत के हर गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी. यह बयान ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा काम
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं और प्रयासों की बदौलत 4G नेटवर्क देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा. उनके मुताबिक, जून 2026 तक ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां 4G इंटरनेट की सुविधा न हो.

ग्रामीण भारत को क्या मिलेगा फायदा
अगर हर गांव में 4G पहुंचता है, तो इसका सीधा फायदा ग्रामीण आबादी को मिलेगा. ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं की पहुंच गांव-गांव तक आसान हो जाएगी. किसान मौसम, मंडी भाव और सरकारी सब्सिडी से जुड़ी जानकारी रियल-टाइम में हासिल कर सकेंगे. इसके अलावा छोटे व्यापारी और स्टार्टअप्स को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

5G की राह भी होगी आसान
4G नेटवर्क के विस्तार से भविष्य में 5G कनेक्टिविटी का रास्ता भी साफ होगा. जब बुनियादी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आसान हो जाएगा. सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.

आम लोगों के लिए क्या बदलेगा
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह घोषणा बेहद अहम है. तेज इंटरनेट से न सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. शहर और गांव के बीच डिजिटल दूरी कम होगी और भारत एक ज्यादा कनेक्टेड देश बन सकेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Jyotiraditya Scindia4G4G connectivity in villagesModi government

Trending news

'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...