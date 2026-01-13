गांव वालों की मौज! मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दी वो महीना जब हर गांव में दौड़ेगा 4G

भारत में आज के समय में 4G इंटरनेट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. अगर किसी इलाके में 4G या 5G कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां लोगों की जिंदगी धीमी पड़ जाती है. आज लगभग हर काम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्तों और परिवार से बातचीत हो या फिर Swiggy, Zomato जैसे ऐप्स से खाना मंगाना. पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं भी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं. शहरों में तो तेज इंटरनेट आम बात है, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी बड़ी आबादी 4G कनेक्टिविटी से वंचित है.

गांवों में निवेश से क्यों कतराती हैं कंपनियां

देश के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए भारी निवेश करना हमेशा से एक चुनौती रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम रिटर्न और कम यूजर बेस माना जाता है. हालांकि पिछले एक साल में हालात थोड़े बदले हैं और कंपनियां गांवों की तरफ भी ध्यान दे रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण कनेक्टिविटी की स्थिति शहरों के मुकाबले काफी पीछे है. यही कारण है कि भारत में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर होने के बावजूद 4G नेटवर्क अभी पूरे देश में समान रूप से नहीं पहुंच पाया है.

सरकार का बड़ा मिशन: हर गांव तक 4G

भारत सरकार इस डिजिटल गैप को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा है कि देश के ग्रामीण हिस्सों में भी जल्द ही 4G नेटवर्क पहुंचेगा. उन्होंने घोषणा की है कि जून 2026 तक भारत के हर गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी. यह बयान ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा काम

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं और प्रयासों की बदौलत 4G नेटवर्क देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा. उनके मुताबिक, जून 2026 तक ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां 4G इंटरनेट की सुविधा न हो.

ग्रामीण भारत को क्या मिलेगा फायदा

अगर हर गांव में 4G पहुंचता है, तो इसका सीधा फायदा ग्रामीण आबादी को मिलेगा. ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं की पहुंच गांव-गांव तक आसान हो जाएगी. किसान मौसम, मंडी भाव और सरकारी सब्सिडी से जुड़ी जानकारी रियल-टाइम में हासिल कर सकेंगे. इसके अलावा छोटे व्यापारी और स्टार्टअप्स को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

5G की राह भी होगी आसान

4G नेटवर्क के विस्तार से भविष्य में 5G कनेक्टिविटी का रास्ता भी साफ होगा. जब बुनियादी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आसान हो जाएगा. सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.

आम लोगों के लिए क्या बदलेगा

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह घोषणा बेहद अहम है. तेज इंटरनेट से न सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. शहर और गांव के बीच डिजिटल दूरी कम होगी और भारत एक ज्यादा कनेक्टेड देश बन सकेगा.