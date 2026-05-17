दुनिया के वो देश जहां से ऑपरेट होते हैं सबसे घातक साइबर हमले, लिस्ट में नंबर 1 पर है भारत का ये पड़ोसी!

Global Cyber Threat: आज के इस डिजिटल युग में जहां पूरी दुनिया इंटरनेट की मदद से एक-दूसरे से कनेक्ट है, तो इसके जितने फायदे हैं खतरे भी उतने ही हैं. एक तरफ तो डिजिटल तकनीक ने हमारे काम को आसान बनाया है और लोगों के बीच की दूरियां कम की है, लेकिन डिजिटल दुनिया में होने वाला साइबर हमला भी कम खतरनाक नहीं है. मात्र कुछ ही समय में आपके पर्सनल डेटा से लेकर जीवन भर की कमाई कहां गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता.

बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूत आता होगा कि आखिर ये साइबर अटैक कहां से किए जाते हैं, हैकर्स कहां बैठे होते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें साइबर अटैक को ठीक से समझना होगा. इंटरनेट की दुनिया में साइबर हमले दो तरह के होते हैं. पहला स्टेट-स्पॉन्सर्ड, जासूसी और डेटा चोरी के लिए होते हैं और दूसरा, आर्थिक अपराध जो पैसों के लिए किए जाते हैं. इन दोनों ही तरह के साइबर अटैक में चीन और रूस का दबदबा देखने को मिलता है.

नंबर 1 पर है चीन

PatentPC Global Threat Stats और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के करीब 40% साइबर हमले चीनी IP एड्रेस या चीनी हैकर समूहों से शुरू होते हैं. चीन मुख्य रूप से एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप के जरिए कॉरपोरेट जासूसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और दूसरे देशों के सरकारी डेटा को निशाना बनाता है.

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दूसरे नंबर पर रूस

रूस साइबर हमलों वैश्विक साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है. रूस की हिस्सेदारी करीब 15% से 25% के बीच रहती है. रूस से चलने वाले हैकर समूह दुनिया में सबसे विनाशकारी रैंसमवेयर यानी कंप्यूटर लॉक करके फिरौती मांगना और DDoS हमलों के लिए जाने जाते हैं.

अमेरिकी टेक कंपनी Microsoft की Digital Defense Report 2025 में कहा गया है कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह वैश्विक स्तर पर सक्रिय हैं और वे जासूसी, डेटा चोरी तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं. ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर से बड़े स्तर पर साइबर हमलों को अंजाम देते हैं.

हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि किसी देश से हमला दिखाई देना यह साबित नहीं करता कि हमला उसी देश से हो रहा हो. कई हैकर दूसरे देशों के सर्वर, VPN और क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाते हैं.

2025 में साइबर हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित देश

संयुक्त राज्य अमेरिका

CloudSEK की रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिका है. 2025 में साइबर हमलों का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका बना. यहां बैंक, अस्पताल और सरकारी एजेंसियों पर लगातार हमले हुए. पूरे साल में करीब 31,020 साइबर अटैक दर्ज किए गए. विशेष रूप से स्वास्थ्य सर्विस रैंसमवेयर हमलों से प्रभावित रहीं, जिससे कई अस्पतालों का कामकाज बाधित हुआ.

यूनाइटेड किंगडम

अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन का नाम आता है. जहां फिशिंग, पासवर्ड चोरी और रैंसमवेयर हमले लगातार बढ़ते रहे. यहां बैंकिंग, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर सबसे ज्यादा निशाने पर रहे. 2025 में देश में लगभग 2,622 साइबर घटनाएं दर्ज की गईं.

कनाडा

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कनाडा का नाम आता है. कनाडा में अस्पतालों, स्कूलों और ऊर्जा कंपनियों पर साइबर हमले बढ़े. अमेरिका के साथ डिजिटल नेटवर्क जुड़े होने के कारण सीमा पार साइबर खतरे भी बढ़े. यहां 2,581 साइबर घटनाएं दर्ज की गईं.

जर्मनी

जर्मनी की ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैकरों के निशाने पर रही. साल 2025 में दुनिया भर में हुए सबसे ज्यादा हमलों में जर्मनी चौथे नंबर पर रहा. हैकर्स ने कंपनियों के डिजाइन डेटा और रिसर्च सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की. 2025 में यहां 7,144 साइबर घटनाएं सामने आईं.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में सरकारी प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर हमले हुए. क्लाउड सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकरों ने कई जगह सेंध लगाई. ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है.

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भारत

भारत में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर हमले तेजी से बढ़े. फिशिंग और पासवर्ड चोरी करने वाले हमले सबसे ज्यादा देखने को मिले. 2025 में भारत में करीब 13,883 साइबर घटनाएं रिकार्ड की गईं. दुनिया भर में होने वाले साइबर हमलों की लिस्ट में भारत 6वें नंबर पर है.

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