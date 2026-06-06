भारत में फुटबॉल के दीवानों के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) दस्तक दे रहा है. इस बार का वर्ल्ड कप कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इसमें पहली बार 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे. भारत में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर चल रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) ने आधिकारिक तौर पर इसके राइट्स खरीद लिए हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप पर होगी, जबकि टीवी के लिए जी ने नए चैनल्स लॉन्च किए हैं. इस बड़े बदलाव के बाद फैंस के मन में कई सवाल हैं कि मैच फ्री में दिखेंगे या पैसे देने होंगे, टीवी पर चैनल नंबर क्या होगा और भारत के टाइम जोन के हिसाब से मैच कब शुरू होंगे. इस लेख में हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े आपके हर एक सवाल का आसान भाषा में जवाब दे रहे हैं.