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FAQs: कहां देखें FIFA World Cup 2026? मैच की टाइमिंग से लेकर OTT सब्सक्रिप्शन तक, जानें हर सवाल का जवाब

FIFA World Cup 2026 India Live FAQ: भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां देखें? Zee5 ऐप के सब्सक्रिप्शन प्लान्स, नए टीवी चैनल Unite8 Sports की कीमतें और भारत में मैचों की लाइव टाइमिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब यहाँ जानें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 06, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:07 AM IST
FAQs: कहां देखें FIFA World Cup 2026? मैच की टाइमिंग से लेकर OTT सब्सक्रिप्शन तक, जानें हर सवाल का जवाब
Image Credit: पहली बार 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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