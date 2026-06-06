भारत में फुटबॉल के दीवानों के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) दस्तक दे रहा है. इस बार का वर्ल्ड कप कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इसमें पहली बार 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे. भारत में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर चल रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) ने आधिकारिक तौर पर इसके राइट्स खरीद लिए हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप पर होगी, जबकि टीवी के लिए जी ने नए चैनल्स लॉन्च किए हैं. इस बड़े बदलाव के बाद फैंस के मन में कई सवाल हैं कि मैच फ्री में दिखेंगे या पैसे देने होंगे, टीवी पर चैनल नंबर क्या होगा और भारत के टाइम जोन के हिसाब से मैच कब शुरू होंगे. इस लेख में हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े आपके हर एक सवाल का आसान भाषा में जवाब दे रहे हैं.
अगर आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या टैबलेट पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस बार जियोसिनेमा (JioCinema) पर मैच नहीं दिखेंगे. जी एंटरटेनमेंट ने फीफा के साथ एक विशेष समझौता किया है जिसके तहत इस बार आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग केवल जी5 (Zee5) ऐप और उनकी वेबसाइट पर की जाएगी. जी ने फीफा के साथ साल 2034 तक के लिए मीडिया राइट्स की डील साइन की है, जिसका मतलब है कि अगले कई सालों तक फीफा के सभी बड़े इवेंट्स जी नेटवर्क पर ही दिखाए जाएंगे.
इस बार फीफा वर्ल्ड कप भारत में पूरी तरह से मुफ्त नहीं होने वाला है. डिजिटल दर्शकों को लाइव मैच देखने के लिए जी5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा. इसके लिए कंपनी ने दो मुख्य प्लान पेश किए हैं. पहला प्लान 'Zee5 All Access + Sports' है जो ₹799 में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है. यह प्लान 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाले पूरे वर्ल्ड कप को आसानी से कवर कर लेगा. दूसरा प्लान 'Premium Annual Plan' है जिसकी कीमत ₹1,699 प्रति वर्ष है. इस सालाना प्लान में दर्शकों को 4K Ultra HD स्ट्रीमिंग, शानदार डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट और एक साथ चार अलग-अलग डिवाइसेज पर लॉगइन करने की सुविधा मिलती है.
घर के बड़े टीवी स्क्रीन पर केबल या डीटीएच (DTH) के जरिए मैच देखने वाले पारंपरिक दर्शकों के लिए जी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक बिल्कुल नया स्पोर्ट्स नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Unite8 Sports' रखा गया है. चूंकि ग्रुप स्टेज के दौरान कई मुकाबले एक ही समय पर खेले जाएंगे, इसलिए ब्रॉडकास्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे चार अलग-अलग चैनल्स पर बांटा गया है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों कमेंट्री में उपलब्ध होंगे. इनकी मासिक कीमतें बेहद किफायती रखी गई हैं: Unite8 Sports 1 का बेस प्राइस ₹7, Unite8 Sports 1 HD का ₹9, Unite8 Sports 2 का ₹8 और Unite8 Sports 2 HD का ₹11 प्रति महीना तय किया गया है.
इस बार का फीफा वर्ल्ड कप भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला साबित होने वाला है. चूंकि मैचों की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं, इसलिए वहां के टाइम जोन और भारत के टाइम जोन में बहुत बड़ा अंतर है. भारत में अधिकांश मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट देर रात और अल सुबह (यानी मध्यरात्रि 12:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे IST के बीच) किया जाएगा. उदाहरण के लिए, 11 जून को होने वाला ओपनिंग मैच मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका भारतीय समयानुसार रात 12:30 AM पर शुरू होगा. इसी तरह, 19 जुलाई (भारत में 20 जुलाई की सुबह) को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाने वाला ग्रैंड फिनाले मुकाबला भी भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 12:30 AM पर लाइव दिखाया जाएगा.
FAQs
Q1. भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?
Ans: भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिव तौर पर जी5 (Zee5) ऐप और उसकी वेबसाइट पर दिखाई जाएगी. इस बार यह जियोसिनेमा पर उपलब्ध नहीं है.
Q2. क्या टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए अलग से पैसे देने होंगे?
Ans: हां, टीवी पर मैच देखने के लिए आपको अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से जी के नए 'Unite8 Sports' चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, जिसकी शुरुआती बेस प्राइस ₹7 प्रति महीना है.
Q3. फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए जी5 का सबसे सस्ता प्लान कौन सा है?
Ans: सबसे मुफीद और सस्ता प्लान 'Zee5 All Access + Sports' है जो ₹799 में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड कप के सभी 104 मैच लाइव देखे जा सकते हैं.
Q4. अमेरिका और मेक्सिको के टाइम जोन के हिसाब से भारत में मैच किस समय शुरू होंगे?
Ans: भारत और मेजबान देशों के टाइम जोन में अंतर के कारण ज्यादातर मैच भारतीय समयानुसार (IST) देर रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) से लेकर सुबह 6:00 बजे के बीच लाइव प्रसारित किए जाएंगे.
Q5. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच भारत में कब और किस समय लाइव आएगा?
Ans: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम से भारतीय समयानुसार 20 जुलाई 2026 को तड़के सुबह 12:30 AM बजे लाइव दिखाया जाएगा.