/Samsung Galaxy Unpacked 2026: आज लॉन्च हो रहे 3 नए फोल्डेबल फोन! जानिए भारत में कितने बजे और कहां देखें Live Launch

टेक वर्ल्ड की सबसे चर्चित इवेंट 'Samsung Galaxy Unpacked' आज आयोजित होने जा रही है. सैमसंग इस बार अपने यूजर्स के लिए सिर्फ दो नहीं, बल्कि तीन नए फोल्डेबल फोन्स और अगली पीढ़ी की स्मार्टवॉच पेश करने वाला है. अगर आप भी टेक के दीवाने हैं और इस ऐतिहासिक लॉन्च के गवाह बनना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से इसे बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस इवेंट को कहां, कब और कैसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
सैमसंग का यह बहुप्रतीक्षित अनपैक्ड इवेंट आज भारतीय समयानुसार (IST) शाम ठीक 6:30 बजे शुरू होगा. कंपनी ने इस मेगा इवेंट के लिए पूरी तैयारी कर ली है और दुनिया भर के टेक प्रेमी इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
इवेंट को लाइव देखने का सबसे आसान और लोकप्रिय जरिया यूट्यूब है. सैमसंग के आधिकारिक YouTube चैनल (Samsung Official) पर इस इवेंट की सीधी स्ट्रीमिंग की जाएगी. आप अभी से यूट्यूब पर जाकर 'Notify Me' का बटन दबा सकते हैं, ताकि इवेंट शुरू होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए.
अगर आप बिना किसी विज्ञापन के सीधे और हाई क्वालिटी में इवेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट (Samsung.com) पर जा सकते हैं. इसके अलावा 'Samsung Newsroom' पर भी इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग और सभी लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की तुरंत लिखित जानकारी उपलब्ध रहेगी.
वेबसाइट और यूट्यूब के अलावा सैमसंग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X (पहले ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इवेंट की हाइलाइट्स पोस्ट करेगा. अगर आपके पास पूरा वीडियो देखने का समय नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर सीधे की-नोट्स और फीचर्स की शॉर्ट अपडेट्स देख सकते हैं.
इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको पहली बार 200MP कैमरे वाला Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra देखने को मिलेगा. इसके साथ ही Galaxy Z Fold 8, Flip 8 और Snapdragon Wear Elite प्रोसेसर से लैस Galaxy Watch 9 और Watch Ultra 2 की कीमतों से भी पर्दा उठेगा.