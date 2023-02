Smartphone बना देगा नपुंसक! कहीं आप भी तो नहीं रखते इस जेब में अपना फोन

In which pocket should you carry smartphone : शर्ट की जेब में रखने से दिल की बीमारी हो सकती है तो वहीं पेंट की जेब में रखने से प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत आ सकती है. आइए जानते हैं कि फोन को कहां और कैसे रखा जाए...