किस कंपनी का फोन बेचने पर दुकानदार को होती है सबसे ज्यादा कमाई? सुनकर चौंक उठेंगे

Smartphone Dealer Profit Margins in India: आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है- चाहे वह ₹10,000 का बजट फोन हो या ₹1 लाख का प्रीमियम iPhone. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानदारों को एक स्मार्टफोन बेचने पर कितना मुनाफा (Margin) मिलता है? आमतौर पर लोग मानते हैं कि दुकानदारों को हर फोन पर मोटा मुनाफा होता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है. आइए आपको बताते हैं कि किस कंपनी के फोन पर दुकानदार कितना फायदा कमाते हैं.

किस ब्रांड पर सबसे ज्यादा मुनाफा?

रिलायंस स्टोर मैनेजर आलोक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, Samsung के फोन पर दुकानदारों को सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, जो 11% से 14% तक होता है. वहीं, Vivo और OPPO जैसे चीनी ब्रांड्स पर औसतन 8-10% तक का मार्जिन मिलता है. दूसरी ओर, OnePlus, Redmi और Motorola जैसे ब्रांड्स पर यह मार्जिन केवल 3-4% तक ही होता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि iPhone जैसे प्रीमियम फोन पर भी दुकानदारों को सिर्फ 4-5% का फायदा मिलता है.

अलग-अलग कीमत के फोन पर कितना फायदा?

• ₹10,000 का फोन- दुकानदार को ₹300 से ₹1,200 तक का मुनाफा (Samsung में ज्यादा, बाकी ब्रांड्स में कम).

• ₹20,000 का फोन- लगभग ₹1,500-2,500 तक.

• ₹30,000 का फोन- करीब ₹2,500-3,500 तक.

• ₹40,000 का फोन- लगभग ₹3,500-4,500 तक.

• ₹50,000 का फोन- करीब ₹5,000-6,000 तक.

• ₹1 लाख का iPhone (जैसे iPhone 15 Pro Max)- सिर्फ ₹4,000-5,000 तक.

यानि जितनी ऊंची कीमत, उतना ज्यादा मुनाफा नहीं बल्कि ब्रांड के हिसाब से मुनाफा तय होता है.

2025 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड (मार्केट शेयर):

• Vivo- 22%

• Samsung- 16%

• Xiaomi- 12%

• OPPO- 12%

• Realme- 11%

इससे साफ है कि Vivo और Samsung दुकानदारों और ग्राहकों दोनों की पहली पसंद बने हुए हैं.

ग्राहक क्या देखते हैं फोन खरीदते समय?

• महिलाएं- कैमरा क्वालिटी और लुक्स.

• पुरुष- बैटरी और परफॉर्मेंस.

• युवा वर्ग- प्रोसेसर, RAM और स्टोरेज.

यानी हर ग्राहक की प्राथमिकता अलग होती है और दुकानदार उसी हिसाब से फोन सजेस्ट करता है.

दुकानदार को कब नुकसान होता है?

Flipkart और Amazon जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जब सेल लगती है, तो ऑफलाइन दुकानदारों को भी प्राइस मैच करना पड़ता है. ऐसे में उनका मार्जिन 50% तक घट जाता है, और कई बार तो मुश्किल से ही फायदा होता है.

सबसे ज्यादा फोन कब बिकते हैं?

फेस्टिव सीजन- जैसे दिवाली, दशहरा और ईद के समय. इसके अलावा, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे नेशनल सेल डेज़ पर भी बिक्री रिकॉर्ड तोड़ होती है.

अलग-अलग दुकानों पर कीमत क्यों अलग होती है?

बड़े रिटेल स्टोर (जैसे Croma, Vijay Sales, Reliance Digital) ग्राहक खींचने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करते हैं. वहीं, लोकल डीलर कई बार अपने मार्जिन से कटौती कर फोन बेचते हैं. आखिर में, ग्राहक वहीं से फोन खरीदता है जहां उसे बेहतर डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं.

FAQs

Q1. किस ब्रांड के फोन पर दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा होता है?

Samsung पर 11–14% तक का मार्जिन मिलता है.

Q2. iPhone बेचने पर दुकानदार कितना कमाते हैं?

iPhone पर सिर्फ 4–5% मार्जिन, यानी ₹1 लाख के iPhone पर करीब ₹4–5 हजार ही.

Q3. क्या ई-कॉमर्स सेल से दुकानदार को नुकसान होता है?

हां, ऑनलाइन सेल के दौरान ऑफलाइन दुकानदारों को प्राइस मैच करना पड़ता है, जिससे मुनाफा आधा हो जाता है.

Q4. सबसे ज्यादा फोन कब बिकते हैं?

दिवाली, दशहरा, ईद, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे त्योहारों और नेशनल सेल डेज पर.