Advertisement
trendingNow12989538
Hindi Newsटेक

सर्दियों में कौन-सा हीटर है सही? रॉड या ब्लोअर, एक गलती और जान पर बन आएगी बात

Best Room Heater: रॉड वाले हीटर्स से तुरंत गर्माहट तो मिलती है, लेकिन ये हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं. वहीं Oil-Filled Radiator गर्मी के साथ-साथ नमी और ऑक्सीजन भी बनाए रखते हैं और बच्चों-बुजुर्गों के लिए बेहतर ऑप्शन है. सर्दियों में अपने घर के लिए सही हीटर चुनकर आप आराम और सुरक्षा दोनों का फायदा ले सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में कौन-सा हीटर है सही? रॉड या ब्लोअर, एक गलती और जान पर बन आएगी बात

Best Room Heater: सर्दियों में गर्माहट पाने के लिए रूम हीटर बेहद जरूरी है, लेकिन हीटर को चुनते समय सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है. बाजार में खास तौर पर दो तरह के हीटर उपलब्ध हैं रॉड वाले हीटर और हवा वाला हीटर. इन दोनों हीटर्स के फायदे और नुकसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने घर और परिवार के लिए सही सुरक्षित हीटर खरीद सकें.

रॉड वाला हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर 
रॉड वाले इलेक्ट्रिक हीटर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुरंत और तेजी से गर्मी देता है. ये हीटर बजट-फ्रेंडली होते है लगभग 1000 से 2000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक हीटर हल्का और पोर्टेबल भी होता है.

सेहत को नुकसान
इलेक्ट्रिक हीटर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये कमरे की नमी को तेजी से खत्म कर देता है जिसकी वजह से त्वचा रूखी हो जाती है. सबसे चिंता वाली बात यह है कि ये हीटर ऑक्सीजन लेवल को कम करता है. इससे सिरदर्द, चक्कर आना और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. रॉड वाले हीटर खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है. किसी बंद कमरे में इसे ज्यादा देर तक चलाना हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) 
ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) हीटर आपकी हेल्थ के लिए एक बेहतर और सुरक्षित ऑप्शन है. ये इलेक्ट्रिक हीचर भले ही थोड़ा महंगा होता है. इनकी लगभग 5000 से 15000 कीमत होती है.

यह भी पढ़ें: मात्र 107 रुपये में 3GB डेटा और ढेरों बेनिफिट्स, इस टेलीकॉम कंपनी ने यूजर्स की कर दी मौज

सेहत पर फायदे और नुकसान

OFR हीटर कमरे की नमी को बनाए रखता है इसलिए त्वचा रूखी भी नहीं होती है. ये ऑक्सीजन की खपत नहीं करता है, जिससे आपको सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती है. यह बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है. यह हीटर धीरे-धीरे गर्मी फैलाता है, जिससे गर्मी रात भर बनी रहती है. इसका ऑपरेशन साइलेंट होता है और इसमें जलन या गंध नहीं आती है. हालांकि ऑयल फिल्ड रेडिएटर गर्म होने में थोड़ा समय लेता है. यह वजन में भी भारी होता है और कम पोर्टेबल होते हैं.

आपके घर के लिए कौन सा हीटर बेस्ट?
अगर आपके घर में बच्चे, बुज़ुर्ग या किसी को सांस की समस्या है, तो ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) बेहतर है. यह हीटर नमी बनाए रखता है, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं करता है और रातभर गर्माहट देता है. अगर आपका बजट कम है या हीटर का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए करते हैं, तो रॉड या फैन वाला हीटर बेस्ट है. यह तुरंत गर्मी देता है, लेकिन यूज करते समय कमरे में पानी का कटोरा रखने जैसी सावधानी जरूर ध्यान रखें है.

यह भी पढ़ें: इन रिचार्ज में मिल रहा 2GB डेटा, Hotstar-Prime से लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कीमत सिर्फ...

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

room heaterHeater Safety Tips

Trending news

'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं