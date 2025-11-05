सर्दियों में कौन-सा हीटर है सही? रॉड या ब्लोअर, एक गलती और जान पर बन आएगी बात

Best Room Heater: सर्दियों में गर्माहट पाने के लिए रूम हीटर बेहद जरूरी है, लेकिन हीटर को चुनते समय सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है. बाजार में खास तौर पर दो तरह के हीटर उपलब्ध हैं रॉड वाले हीटर और हवा वाला हीटर. इन दोनों हीटर्स के फायदे और नुकसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने घर और परिवार के लिए सही सुरक्षित हीटर खरीद सकें.

रॉड वाला हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर

रॉड वाले इलेक्ट्रिक हीटर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुरंत और तेजी से गर्मी देता है. ये हीटर बजट-फ्रेंडली होते है लगभग 1000 से 2000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक हीटर हल्का और पोर्टेबल भी होता है.

सेहत को नुकसान

इलेक्ट्रिक हीटर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये कमरे की नमी को तेजी से खत्म कर देता है जिसकी वजह से त्वचा रूखी हो जाती है. सबसे चिंता वाली बात यह है कि ये हीटर ऑक्सीजन लेवल को कम करता है. इससे सिरदर्द, चक्कर आना और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. रॉड वाले हीटर खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है. किसी बंद कमरे में इसे ज्यादा देर तक चलाना हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR)

ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) हीटर आपकी हेल्थ के लिए एक बेहतर और सुरक्षित ऑप्शन है. ये इलेक्ट्रिक हीचर भले ही थोड़ा महंगा होता है. इनकी लगभग 5000 से 15000 कीमत होती है.

यह भी पढ़ें: मात्र 107 रुपये में 3GB डेटा और ढेरों बेनिफिट्स, इस टेलीकॉम कंपनी ने यूजर्स की कर दी मौज

सेहत पर फायदे और नुकसान

OFR हीटर कमरे की नमी को बनाए रखता है इसलिए त्वचा रूखी भी नहीं होती है. ये ऑक्सीजन की खपत नहीं करता है, जिससे आपको सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती है. यह बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है. यह हीटर धीरे-धीरे गर्मी फैलाता है, जिससे गर्मी रात भर बनी रहती है. इसका ऑपरेशन साइलेंट होता है और इसमें जलन या गंध नहीं आती है. हालांकि ऑयल फिल्ड रेडिएटर गर्म होने में थोड़ा समय लेता है. यह वजन में भी भारी होता है और कम पोर्टेबल होते हैं.

आपके घर के लिए कौन सा हीटर बेस्ट?

अगर आपके घर में बच्चे, बुज़ुर्ग या किसी को सांस की समस्या है, तो ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) बेहतर है. यह हीटर नमी बनाए रखता है, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं करता है और रातभर गर्माहट देता है. अगर आपका बजट कम है या हीटर का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए करते हैं, तो रॉड या फैन वाला हीटर बेस्ट है. यह तुरंत गर्मी देता है, लेकिन यूज करते समय कमरे में पानी का कटोरा रखने जैसी सावधानी जरूर ध्यान रखें है.

यह भी पढ़ें: इन रिचार्ज में मिल रहा 2GB डेटा, Hotstar-Prime से लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, कीमत सिर्फ...