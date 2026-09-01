/Whirlpool ले आया 4 दरवाजों वाला Refrigerator, लाइट कटने के बाद भी नहीं खराब होगा खाना! जानिए कीमत और फीचर्स

Whirlpool ने भारतीय बाजार में अपना नया और अल्ट्रा-प्रीमियम Whirlpool Luxuriem 4-Door Refrigerator रेंज लॉन्च कर दिया है. 654 लीटर की बड़ी कैपेसिटी और 360° Triple Cooling Technology के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक लग्जरी लुक देने के साथ-साथ खाने की हर एक चीज को लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश रखता है. आइए जानते हैं इस 4-डोर फ्रिज की हर एक छोटी-बड़ी खासियत के बारे में...
अक्सर देखा जाता है कि भारत में मिलने वाले बड़े साइज के रेफ्रिजरेटर भारतीय कुकिंग और स्टोरेज आदतों के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं. हमारे घरों में बड़े पतीले, चौड़ी कढ़ाइयां और ज्यादा मात्रा में सामान रखने का चलन है. Whirlpool Luxuriem का 4-डोर आर्किटेक्चर इसी सिरदर्दी को खत्म करता है. इसके चौड़े रेफ्रिजरेटर सेक्शन में आप आसानी से बड़े से बड़े बर्तन रख सकते हैं. इसके साथ ही 4-डोर डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पूरा फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे अंदर का तापमान बना रहता है और बिजली की भारी बचत होती है.
इस रेफ्रिजरेटर का सबसे बड़ा हाईलाइट इसकी 360° Triple Cooling Technology है. इसमें तीन अलग-अलग इवैपोरेटर, तीन डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम और तीन एयरफ्लो जोन दिए गए हैं. इसका मतलब है कि फ्रिज, फ्रीजर और कनवर्टिबल सेक्शन का तापमान और नमी पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है. इससे एक खाने की गंध दूसरे खाने में नहीं मिलती. आपकी ताजी सब्जियां, पकाया हुआ खाना और फ्रोजन आइटम्स अपनी असली खुशबू और स्वाद को लंबे समय तक बरकरार रखते हैं.
अचानक घर पर मेहमान आ जाएं या ज्यादा सामान स्टोर करना हो, तो कनवर्टिबल स्पेस की कमी महसूस होती है. Whirlpool Luxuriem में भारत की सबसे तेज कनवर्टिबल तकनीक दी गई है. यह महज 30 मिनट से भी कम समय में फ्रीजर मोड से नॉर्मल रेफ्रिजरेटर मोड में बदल जाता है. इतना ही नहीं, इसमें 100 से ज्यादा कस्टमाइजेबल स्टोरेज मोड्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं.
सब्जियां और फल निकालने के लिए बार-बार झुकना हर किसी के लिए तकलीफदेह होता है. इस फ्रिज में सब्जियों और फलों के लिए zero-bending crisper drawers दिए गए हैं, जो बिल्कुल सही ऊंचाई पर मौजूद हैं. इससे आपको कोई भी सामान निकालने या रखने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता है. इसके अलावा, ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए फ्रीजर में अलग से bins दिए गए हैं ताकि सामान ढूंढना आसान हो जाए.
Whirlpool Luxuriem सिर्फ फीचर्स में ही नहीं, बल्कि लुक्स के मामले में भी काफी आगे है. इसमें भारत का पहला Glass & Metal Dual Finish (Duo Noir) दिया गया है, जो देखने में बेहद क्लासिक और प्रीमियम लगता है. फ्रिज के अंदर कदम रखते ही Obsidian Interiors और Quad Theatre Lighting आपको किसी 5-स्टार होटल जैसा फील देती है. यह रेफ्रिजरेटर Duo Noir, Nero Quartz, Dark Quantum, Rhodium Steel और Cosmos Black जैसे बेहद खूबसूरत कलर्स में उपलब्ध है.
उपयोगकर्ताओं की सहूलियत के लिए इसमें सॉफ्ट-क्लोज ड्रॉअर्स, बड़े डोर बिन्स और मेटल कूलिंग प्लेट्स दी गई हैं. इसमें iCare Expert फीचर भी मौजूद है, जिसकी मदद से आप किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में कॉल पर ही रिमोट डायग्नोसिस पा सकते हैं. इससे आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी और बिना किसी झंझट के हो जाता है.
Whirlpool Luxuriem 4-Door Refrigerator 654 लीटर की बड़ी क्षमता और 3-Star BEE एनर्जी रेटिंग के साथ उपलब्ध है. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत ₹98,000 रखी गई है. आप इसे भारत के सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आसानी से खरीद सकते हैं.