बर्फ जमाने का झंझट खत्म! Whirlpool ने लॉन्च किया 'No Tension' फ्रिज, 15 दिनों तक नहीं खराब होंगी सब्जियां

व्हर्लपूल ने भारत में अपनी नई 'No Tension' सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर रेंज पेश की है, जो ऑटोमैटिक डिफ्रॉस्टिंग तकनीक के साथ आती है. ₹17,700 की शुरुआती कीमत वाली यह सीरीज सब्जियों को 15 दिनों तक ताजा रखने और बर्फ जमने की समस्या को खुद ही खत्म करने का दावा करती है.
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Whirlpool ने भारत में अपनी नई ‘No Tension Refrigerators’ रेंज लॉन्च की है. यह खास तौर पर सिंगल डोर फ्रिज कैटेगरी में पेश की गई है और इसका मुख्य मकसद यूजर्स को रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी- फ्रिज में जमी बर्फ- से छुटकारा दिलाना है. कंपनी का कहना है कि इस नई सीरीज में यूजर्स को अब मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे. इस रेंज में दो प्रमुख मॉडल शामिल हैं- VitamagicPro और IMPRO PLUS. ये दोनों मॉडल ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि यूजर को फ्रिज में जमी बर्फ हटाने के लिए बार-बार फ्रिज बंद करने या उसे साफ करने की जरूरत न पड़े.
इस नई रेंज की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटोमैटिक डिफ्रॉस्टिंग फीचर है. इसमें 6th Sense IntelliFrost Technology दी गई है, जो खुद ही फ्रिज के अंदर बर्फ बनने का पता लगाती है और जरूरत पड़ने पर उसे अपने आप पिघला देती है. इसका मतलब यह है कि अब यूजर को न तो फ्रिज बंद करना पड़ेगा और न ही फ्रीजर में जमी बर्फ को हाथ से निकालना पड़ेगा. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है, जो बार-बार फ्रिज साफ करने से परेशान रहते हैं.
इन फ्रिज में कई तरह के कूलिंग मोड्स भी दिए गए हैं, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग सेट कर सकते हैं. FlexiCool फीचर के जरिए आप लो, मीडियम और हाई कूलिंग के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा Fast Forward Ice फीचर भी दिया गया है, जो बहुत तेजी से बर्फ तैयार करता है. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर दो घंटे से कम समय में बर्फ बना सकता है. वहीं Eco Mode कम इस्तेमाल के दौरान बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है, जिससे बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है.
खाने की ताजगी बनाए रखने के लिए इन फ्रिज में Microblock Technology दी गई है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में मदद करती है. इससे खाने-पीने की चीजें ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती हैं. IMPRO PLUS मॉडल्स में कंपनी का दावा है कि खाना 15 दिन तक ताजा रह सकता है, जबकि Vitamagic रेंज में यह अवधि 12 दिन तक की बताई गई है. Vitamagic मॉडल्स में Zeolite Technology भी दी गई है, जो फलों और सब्जियों से निकलने वाली एथिलीन गैस को सोखकर उन्हें जल्दी पकने से रोकती है.
Whirlpool की ‘No Tension Refrigerators’ रेंज भारत में 192 लीटर से 274 लीटर तक की कैपेसिटी में उपलब्ध होगी. यह रेंज 2-स्टार से लेकर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग तक में आएगी, जिससे यूजर अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं. इन फ्रिज को आप देशभर के रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीद सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 17,700 रुपये रखी गई है, जो इसे मिड-रेंज खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है.