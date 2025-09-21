TikTok पर चीन की पकड़ कमजोर! अब ये अमेरिकी कंपनियां लेंगी कंट्रोल, व्हाइट हाउस ने किया बड़ा खुलासा

White House announcement on TikTok: वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर आई है. व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि कंपनी की नई डील लगभग फाइनल हो चुकी है और अब ऐप का कंट्रोल अमेरिकी कंपनियों के हाथों में होगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर इशारा किया कि इस समझौते को चीन की ओर से मंजूरी मिल गई है. डील पूरी होते ही टिकटॉक पर अमेरिका में लगा बैन हट जाएगा. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक अमेरिका और चीन के बीच एक अहम समझौता हो गया है लेकिन अभी इस पर साइन नहीं हुए हैं.

नए स्ट्रक्चर के अनुसार TikTok की अमेरिकी ऑपरेशंस को अलग कर दिया जाएगा और अमेरिकियों को 7 में से 6 बोर्ड सीटें मिलेंगी. इतना ही नहीं, ऐप का एल्गोरिद्म और डेटा सिक्योरिटी भी अमेरिका के कंट्रोल में होगी. लीविट ने कहा कि सभी अहम डिटेल्स लगभग तय हो गई हैं अब बस इस डील पर साइन होना है. यह अगले कुछ दिनों में हो सकता है.

सिक्योरिटी के जिम्मेदारी होगी इस कंपनी के पास

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार TikTok के नए इन्वेस्टर्स में Oracle, Andreessen Horowitz और Silver Lake Management शामिल होंगे. इनमें से Oracle ऐप की सिक्योरिटी और सेफ्टी संभालेगा. वहीं मौजूदा मालिक ByteDance की हिस्सेदारी नए TikTok में 20% से भी कम होगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार TikTok बैन की डेडलाइन बढ़ाई थी और साफ कहा था कि अगर इसे नए मालिकों को नहीं बेचा गया तो ऐप को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा. ट्रंप ने हाल ही में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस डील को मंजूरी दे दी है.

क्यों बैन है टिकटॉक?

अमेरिका में 170 मिलियन से ज्यादा टिकटॉक यूजर्स की संख्या है, लेकिन अमेरिका को इस बात का डर है किराष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को इससे खतरा हो सकता है. चीन यूजर्स का डेटा लीक करके अमेरिका की जासूसी कर सकता है. IDF और इजरायल से जुड़े कंटेंट पर सेंसरशिप लगा सकता है. गाजा और फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो को हटा सकता है. वहीं इन आरोपों को टिकटॉक ने इंकार कर दिया है. बता दें कि अभी अमेरिका में 16 दिसंबर 2025 तक टिकटॉक पर बैन की अवधि बढ़ाई गई है.

