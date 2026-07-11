/कौन तय करता है कौन-सी कॉल है Spam? Truecaller, Airtel, Google और Jio कैसे करते हैं पहचान, जानिए पूरा सिस्टम

आज के डिजिटल दौर में जब भी हमारे फोन की रिंग बजती है, हमारी नजर सबसे पहले स्क्रीन पर आती है. अगर वहां लाल रंग में 'Spam' लिखा दिखे, तो हम बिना सोचे-समझे कॉल काट देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन को कैसे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति या कंपनी फ्रॉड है? कौन तय करता है कि किस कॉल को 'Spam' घोषित करना है? हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सरकार से Truecaller जैसे ऐप्स पर लगाम लगाने की मांग की है, जिसने इस पूरे सिस्टम पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई (TRAI) ने सरकार से एक बड़ी मांग की है. ट्राई चाहता है कि उसे Truecaller जैसी कॉलर आईडी और कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिले. इसके लिए ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) को चिट्ठी लिखी है. मंत्रालय अब इस मामले पर कानूनी सलाह ले रहा है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा है. अगर ऐसा होता है तो इन ऐप्स की मनमानी पर रोक लग सकती है.
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब देश के बड़े बैंकों ने अपनी परेशानी सामने रखी. बैंकों का कहना है कि उनके जरूरी नंबर्स जैसे 140 और 1600 सीरीज वाले कॉल्स को भी ये ऐप्स स्पैम या ब्लॉक दिखा देते हैं. इसके कारण ग्राहक अपने लोन की रिकवरी या किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़े जरूरी अलर्ट्स को मिस कर रहे हैं. यह ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो रहा है.
Truecaller के मुताबिक उनका सिस्टम तीन चीजों पर काम करता है. पहला है यूजर्स का फीडबैक, दूसरा ऑटोमेटेड डिटेक्शन और तीसरा उनका खुद का एनालिसिस. जब बहुत से लोग किसी एक नंबर को स्पैम रिपोर्ट करते हैं, तो उस नंबर का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है. इसके अलावा कंपनी कॉलिंग पैटर्न और कॉल की फ्रीक्वेंसी को भी देखती है. हालांकि कंपनियां अपने नंबर को वेरिफाई कराने के लिए रिव्यू की मांग भी कर सकती हैं.
एयरटेल का सिस्टम इन थर्ड-पार्टी ऐप्स से बिल्कुल अलग है. एयरटेल अपने टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर ही एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है. यह सिस्टम ग्राहकों के फोन तक कॉल पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर लेता है. इसके लिए ग्राहकों को कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती. खास बात यह है कि यह सिस्टम कॉल या मैसेज के कंटेंट को नहीं पढ़ता, बल्कि सिर्फ नेटवर्क डेटा के आधार पर काम करता है.
एंड्रॉइड फोन में मिलने वाला गूगल का फोन ऐप भी स्पैम कॉल्स को रोकने का काम करता है. गूगल अपने डेटाबेस में मौजूद पब्लिक बिजनेस लिस्टिंग्स से नंबरों का मिलान करता है. इसके साथ ही गूगल ने अब डिवाइस के अंदर ही काम करने वाला एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर भी पेश किया है. यह फीचर बातचीत के पैटर्न को समझकर यूजर को तुरंत अलर्ट करता है कि कॉल फ्रॉड हो सकती है.
दूसरी तरफ रिलायंस जियो का तरीका थोड़ा अलग है. जियो ने अभी तक एयरटेल की तरह कोई नेटवर्क-वाइड एआई सिस्टम लॉन्च नहीं किया है. जियो का मुख्य फोकस ग्राहकों को जागरूक बनाने पर है. जियो अपने यूजर्स को सलाह देता है कि वे कभी भी बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें और किसी भी अनजान कॉल की जांच खुद ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ही करें.