पार्टनर किसको भेजता है सबसे ज्यादा फोटो-Video? मिनटों में ऐसे खोलें WhatsApp का 'गुमनाम' राज!

WhatsApp Secret Tips: WhatsApp आज हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑफिस की जरूरी बातें हों या पार्टनर से चैटिंग हर बात इसी ऐप पर होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पार्टनर सबसे ज्यादा किसके साथ फोटो और वीडियो शेयर करता है? अगर यह सवाल आपके मन में भी है तो WhatsApp का एक खास फीचर आपकी सहायता कर सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp Secret Tips: आज के डिजिटल जमाने में WhatsApp हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग, फोटो और वीडियो शेयरिंग—हर छोटी-बड़ी बातचीत इसी ऐप पर होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पार्टनर किसके साथ सबसे ज्यादा चैट करता है? या किससे सबसे ज्यादा फोटो और वीडियो शेयर करता है? अगर यह सवाल आपके मन में भी अक्सर आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. WhatsApp में मौजूद एक आसान सा फीचर आपको मिनटों में ये गुप्त जानकारी उजागर कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे खोलें WhatsApp का ये 'गुमनाम' राज़ और पता लगाएं कि आपकी खास व्यक्ति किसके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है.

आज के इस डिजिटल दौर में ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स WhatsApp का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं. चैटिंग से लेकर फोटो-वीडियो शेयर करने तक हर छोटी बड़ी बात इसी ऐप पर करते हैं. ऑफिस की जरूरी चैट हो या फिर पार्टनर से चैटिंग करना हो इसके लिए भी लोगों की पहली पसंद WhatsApp ही है. ऐसे में बहुत यूजर्स के मन में यह भी सवाल होता है कि उनका WhatsApp पर सबसे ज्यादा किसके साथ सबसे ज्यादा फोटो और वीडियो शेयर करता है? क्या फोन में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है जिससे उसकी ज्यादा चैटिंग होती है? अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो परेशान होने की बात नहीं है. WhatsApp में मौजूद कुछ आसान सेटिंग्स की सहायता से आप मिनटों में यह जानकारी खुद पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

WhatsApp में एक ऐसा खास फीचर पहले से ही मौजूद है जो यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपका पार्टनर किसके पास सबसे ज्यादा फोटो-वीडियो शेयर करता है. WhatsApp के इस फीचर को मैनेज स्टोरेज कहते हैं. इस फीचर की सहायता से आप देख सकते हैं कि किसी चैट में सबसे ज्यादा फोटो या वीडियो शेयर किए गए हैं, इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर किसके संपर्क में सबसे ज्यादा है.

ये है पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp ओपन करना होगा.
अब स्क्रीन पर ऊपर को तरफ दिखाई दे रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें. 
यहां आपको सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे.
जिस पर क्लिक कर आप स्टोरेज एंड डेटा सेक्शन में जाएं. 
इसमें मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करें. 
यहां मैनेज स्टोरेज ऑप्शन को खोलें.
इसके बाद स्क्रीन पर चैट की एक पूरी लिस्ट दिखाई देने लगेगी. 

इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे टॉप पर होगा WhatsApp पर उसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा फोटो-वीडियो शेयर हुई है मतलब उसी व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा बात-चीत हुई होगी. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार डेटा डिलीट करने से इस लिस्ट में भी बदलाव हो सकता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

