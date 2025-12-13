Advertisement
संकट की घड़ी में आखिर कैसे सेकेंडों में बंद हो जाता है Internet, ये पॉवर किसके हाथ? यहां जानिए A टू Z डिटेल

संकट की घड़ी में आखिर कैसे सेकेंडों में बंद हो जाता है Internet, ये पॉवर किसके हाथ? यहां जानिए A टू Z डिटेल

How Internet is Blocked: देश, राज्य या जिले में अगर कोई संकट आता है तो सबसे पहला असर अगर किसी चीज पर पड़ता है तो वह है इंटरनेट. अचानक फोन में नेटवर्क गायब हो जाता है सोशल मीडिया ठप पड़ जाता है और मैसेज तक नहीं जाते. ऐसे में आम लोगों के मन में एक ही सवाल जरूर आता है कि आखिर कैसे सेकेंडों में इंटरनेट बंद हो जाता है? क्या सरकार के पास कोई ‘स्विच’ है जिसे दबाते ही पूरा इंटरनेट रुक जाता है?

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:40 PM IST
संकट की घड़ी में आखिर कैसे सेकेंडों में बंद हो जाता है Internet, ये पॉवर किसके हाथ? यहां जानिए A टू Z डिटेल

How Internet is Blocked: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में किसानों का ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित फैक्ट्री को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले 4 दिनों से लगातार इस इस इलाके में माहौल तनावपूर्ण है जिससे प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी. बुधवार को हिंसा बढ़ने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सर्विस को बंद करने का फैसला किया है. जिस वजह से बहुत से लोगों के जरूरी काम इंटरनेट बंद होने के कारण ठप हो गया है. आज के दौर में जब इंटरनेट जरूरत बन गया है तब अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो मुसीबत हो ही जाती है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि इंटनरेट बंद करने का नियम क्या है? और आखिर कैसे सेकेंडों में बंद हो जाता है इंटरनेट. सरकार कितने दिनों तक इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बंद रख सकती है. आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से...

इंटरनेट बंद करने को लेकर ये है कानून
इंटरनेट बंद करने के लिए सरकार के पास कानूनी अधिकार मौजूद है. केंद्र और राज्य सरकारें 2017 में बनाए गए नियम टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेजन के तहत इंटरनेट सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर सकती हैं. इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी अधिकार मिले हैं इस सर्विस को बंद करने का. जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं.
राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि अगर देश की सुरक्षा, एकता-अखंडता या सार्वजनिक आपात स्थिति पर खतरा हो, तो इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा सकती हैं.

कैसे बंद होता है इंटरनेट
इंटरनेट बंद करने की प्रक्रिया को वाई-फाई के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं. जैसे वाई-फाई राउटर से नेटवर्क मिलता है वैसे ही मोबाइल इंटरनेट में मोबाइल टावर की भूमिका राउटर की होती है. इंटरनेट दो तरीकों से बंद किया जा सकता है. पहला, टावर या नेटवर्क सिस्टम को बंद करके जिससे मोबाइल में नेटवर्क ही न दिखे. दूसरा इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी (ISP) को रोक कर. ऐसी स्थिति में मोबाइल में नेटवर्क रहेगा लेकिन डेटा काम नहीं करता है. सरकार सीधे इंटरनेट बंद नहीं करती बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देकर सर्विस पर रोक लगा देती है.

इंटरनेट बंद करने का नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेजन नियम बनाए जाने से पहले यानी 2017 तक यह अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी के पास होता था. फिर 2017 में जब सविधान में संशोधन किया गया तो इंटरनेट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय गृह सचिव की इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया है. बिना अनुमति के इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता है. इंटरनेट बंद करने की परमिशन भी पब्लिक इमर्जेंसी या फिर सेफ्टी को देखने हुए दिया जाता है.

कितनी बार बंद हुआ इंटरनेट
भारत इंटरनेट शटडाउन की मामले में काफी आगे है. भारत में 2024 में करीब 84 बार इंटरनेट बंद किया था, वहीं 2023 में करीब 58 बार इंटरनेट पर बंद किया जा चुका है. इससे भी पहले यानी 2022 में 77 बार तो 2021 में 101, 2020 में 132 देश के अलग-अलग हिस्से में बंद हुआ था. बात करें 2019 की तो 109 बार इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी. वही साल 2017 में 79, साल 2016 में 31, साल 2015 में 14 बार, साल 2014 में 6 बार, साल 2013 में 5 बार, 2012 में 3 बार इंटरनेट को रोका गया था.

ये भी पढे़ंः क्या सच में 2500 साल पहले बन गया था दुनिया का पहला AI रोबोट? नाम और रहस्य जानकर...

कहां सबसे ज्यादा बार बंद हुआ इंटरनेट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में 422 से भी ज्यादा जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट बंद किया जा चुका है. इस लिस्ट में राजस्थान दूसरे नंबर पर जहां लगभग 100 इंटरनेट बंद किया गया था. बता दें कि मणिपुर 2023 में सबसे अधिक शटडाउन वाला राज्य था.

ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष से आया मैसेज- नमस्ते धरती वालों…सुनते ही हर कोई हैरान! ये दोस्त या दुश्मन?

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Internet Shutdown How internet is blocked

