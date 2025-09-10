कौन हैं अबिदुर चौधरी? जिन्होंने Apple के लिए डिजाइन किया अब तक का सबसे पतला iPhone
कौन हैं अबिदुर चौधरी? जिन्होंने Apple के लिए डिजाइन किया अब तक का सबसे पतला iPhone

Apple की iPhone 17 ने लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, लेकिन इस सीरीज का हीरो iPhone Air को कहना गलत नहीं होगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इसका डिजाइन तैयार करने वाला शख्स कौन है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:49 PM IST
Apple हर साल iPhone की एक नई सीरीज लॉन्च करता है. इस बार टिम कुक की कंपनी iPhone 17 सीरीज लेकर आ गई है, लेकिन इस साल हर किसी की नजरें पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही मॉडल पर टिकी रहीं, जो है iPhone Air. यह Apple का अब तक का सबसे पतला फोन होने की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है. लेकिन इसी बीच अब वह शख्स चर्चा में आ गया है जिसने इसे डिजाइन किया है, उनका है अबिदुर चौधरी, जो टेक दिग्गज Apple के इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं. उन्होंने कंपनी के iPhone Air को कुछ अलग बनाने के लिए बेहद पतला और टाइटेनियम बॉडी में तैयार किया है, जिससे यह फोन वजन में भी काफी हल्का हो गया है.

Abidur Chowdhury ने तैयार किया डिजाइन
Apple के पिछले सभी मॉडल्स की तुलना में iPhone Air लगभग एक तिहाई तक पतला है, जो सभी का ध्यान खींच रहा है. मूल रूप से बाग्लादेश के अबिदुर चौधरी ने क्यूपर्टिनो लॉन्च इवेंट के दौरान इस फोन को एक पहेली बताया था, उन्होंने कहा कि इस पर भरोसा करने के लिए आपको इसे हाथ में लेकर महसूस करना होगा. अब जबसे iPhone Air लॉन्च हुआ है तभी से लोग अबिदुर के बारे में भी जानने के लिए बेताब हो गए हैं. फोन के बारे में बात करने से पहले चलिए जानते हैं कौन है अबिदुर चौधरी.

कौन हैं अबिदुर चौधरी?
अबिदुर का जन्म लंदन में और लंदन, इंग्लैड में ही वह पले-बढ़े. फिलहाल वह सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं. यहां रहकर वह डिजाइनर के तौर पर काम करते हैं. अबिदुर खुद को एक ऐसा शख्स मानते हैं जिन्हें हर तरह की समस्याएं हल करना और नई चीजों को सीखना बेहद पसंद है. वह चाहते हैं कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करें जिनके बिना जिंदगी बिता पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाए.

कहां से की पढ़ाई
अबिदुर ने लफबरो यूनिवर्सिटी (Loughborough University) से प्रोडक्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की. उनके स्टूडेंट लाइफ की उपलब्धियां भी कमाल की रहीं. उन्होंने कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे 3D हब्स स्टूडेंट ग्रांट, जेम्स डायसन फाउंडेशन बर्सरी, केनवुड एप्लायंसेज अवार्ड और इसके अलावा सेमोर पॉवेल डिजाइन वीक प्रतियोगिता में उन्हें पहला स्थान मिला. उनके Plug and Play डिजाइन को 2016 में Red Dot Design Award से नवाजा गया था. यह जानकारी उनके LinkedIn प्रोफाइल पर भी दर्ज है.

Cambridge Consultants और Curventa से हुई शुरुआत
अबिदुर चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत UK की प्रतिष्ठित कंपनियों, Cambridge Consultants और Curventa में इंटर्नशिप के साथ की. इसके बाद उन्होंने लंदन स्थित Layer Design में एक प्रोफेशनल डिजाइनर के तौर पर भी काम किया. 2018 से 2019 के बीच उन्होंने अपनी खुद की डिजाइन कंसल्टेंसी Abidur Chowdhury Design शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने कई इनोवेटिव ब्रांड्स, डिजाइन स्टूडियोज और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काफी काम किया, जहां उन्होंने न सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन किए, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजिक विजन भी डिलीवर किया.

iPhone 17 लॉन्च होते ही Samsung ने फिर किया Apple को ट्रोल, इस वजह से उड़ाया मजाक

2019 में Apple से जुड़े अबिदुर
अबिदुर ने जनवरी, 2019 में Apple को जॉइन कर लिया. यहां उन्होंने क्यूपर्टिनो और कैलिफोर्निया में इंडस्ट्रियल डिजाइनर के तौर पर काम किया. इस दौरान अबिदुर ने कंपनी के लिए सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर भी काम किया, जिनमें से एक iPhone Air भी है, जिसे लेकर अब पूरी दुनिया में खूब चर्चा है और iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल्स में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

थिन iPhone Air में भी शानदार फीचर्स
iPhone Air अब तक का सबसे थिन iPhone है. इस डिवाइस में सिंगल कैमरा दिया गया है, जिसमें टेलीफोटो लेंस मिल रहा है. फोटोग्राफी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए यूजर्स इसमें AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें बैटरी का साइज छोटा रखा गया है, लेकिन इसमें बैटरी-सेविंग सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिससे यह पूरे दिन चलता है.

OpenAI के CEO भी हुए iPhone17 पर फिदा, सीरीज के इस मॉडल के लिए दिखी दीवानगी

Apple ने लॉन्च किए इतने प्रोडक्ट्स
iPhone Air के शुरुआती वेरिएंट ही 256GB मॉडल के साथ आ रहे है, जिसकी कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है. Apple ने Awe Dropping इवेंट में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी पेश किए हैं. इसके अलावा कंपनी AirPods Pro 3 और तीन स्मार्टवॉच- Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 और Apple Watch Ultra 3 भी लेकर आई है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

apple iPhone Air

