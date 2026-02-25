Advertisement
Hindi Newsटेककौन हैं आलाप शाह? वो शख्स जिसकी एक रिपोर्ट से शेयर बाजार में आया भूचाल; लिख दी AI की दूसरी लहर की कुंडली

कौन हैं आलाप शाह? वो शख्स जिसकी एक रिपोर्ट से शेयर बाजार में आया भूचाल; लिख दी 'AI की दूसरी लहर' की कुंडली

आलाप शाह Citrini Research की चर्चित रिपोर्ट के को-ऑथर हैं. 'The 2028 Global Intelligence Crisis' नाम की रिपोर्ट कहती है कि AI अब सिर्फ काम में मदद नहीं करेगा, बल्कि इंसानों की जगह ले लेगा, जिससे भारी मंदी आएगी. इस रिपोर्ट के बाद IBM के शेयरों में 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और सॉफ्टवेयर सेक्टर के स्टॉक्स 35% तक टूट गए.

 

Last Updated: Feb 25, 2026, 11:20 AM IST
कौन हैं आलाप शाह? वो शख्स जिसकी एक रिपोर्ट से शेयर बाजार में आया भूचाल; लिख दी 'AI की दूसरी लहर' की कुंडली

'The 2028 Global Intelligence Crisis' रिपोर्ट के बाद अलाप शाह का नाम चर्चा में आ गया है. यह रिपोर्ट Citrini Research ने जारी की है, जिसने दुनियाभर के बाजारों में हलचल मचा दी. इस रिपोर्ट में 2028 की ऐसी तस्वीर पेश की गई है, जहां AI सिर्फ इंसानों की मदद नहीं करता, बल्कि उनकी नौकरियां पूरी तरह संभाल लेता है. अलाप शाह इस रिपोर्ट के को-ऑथर हैं. वे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय हैं और AI के कारोबारी असर को गहराई से समझते हैं.

Citrini Research और दूसरी लहर का AI
Citrini Research एक स्वतंत्र अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च पब्लिकेशन है, जिसे निवेशकों के बीच काफी फॉलो किया जाता है. इसके पीछे जेम्स वैन गेलन और अलाप शाह की जोड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब AI की “Second Wave” यानी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है. पहले फोकस चिप्स और हार्डवेयर पर था, लेकिन अब कंपनियां ऑपरेशन को ज्यादा कुशल बनाने और महंगे मानव श्रम को बदलने पर ध्यान दे रही हैं. इसे AI ट्रेड का “Phase 2” कहा गया है.

तकनीकी दिमाग: अलाप शाह
जहां जेम्स वैन गेलन बड़े आर्थिक रुझानों को देखते हैं, वहीं अलाप शाह तकनीकी पहलुओं पर फोकस करते हैं. वे पहले Sentieo के CEO रह चुके हैं. Sentieo एक AI-आधारित फाइनेंशियल सर्च प्लेटफॉर्म था, जिसे बाद में AlphaSense ने खरीद लिया.

शाह ने “Agentic Commerce” का विचार पेश किया. इसका मतलब है कि अगर कोई AI आपके लिए फ्लाइट बुक करता है, तो वह सीधे प्रोग्रामेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, न कि फीस लेने वाले क्रेडिट कार्ड का. इससे ट्रांजैक्शन में जो “फ्रिक्शन” होता है, वह कम हो जाएगा. यही वजह है कि रिपोर्ट के बाद पेमेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई. अगर AI बिचौलियों की जरूरत कम कर दे, तो उनकी कमाई भी घट सकती है.

अलाप शाह का एक्सपीरियंस
अलाप शाह सितंबर 2024 से न्यूयॉर्क क्षेत्र में Littlebird के CEO हैं. वे मार्च 2011 से फ्लोरिडा में Lotus Technology Management के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं. इसके अलावा, वे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में Thistle के को-फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनका करियर फिनटेक और AI के संगम पर रहा है, जहां उन्होंने तकनीक के जरिए रिसर्च और निवेश प्रक्रियाओं को ऑटोमेट किया.

AI पर टैक्स लगाने की सलाह
रिपोर्ट जारी होने के बाद अलाप शाह ने Bloomberg से बातचीत में कहा कि सरकारों को AI पर टैक्स लगाने पर विचार करना चाहिए. उनका मानना है कि जैसे-जैसे AI ज्यादा समझदार होगा, वह ज्यादा नौकरियां बदल सकता है. अगर नौकरियां कम होंगी, तो उपभोक्ता खर्च भी घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. शाह का सुझाव है कि AI से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाया जाए, ताकि नौकरी नुकसान की भरपाई की जा सके.

बाजार में हलचल
Citrini Research की रिपोर्ट के बाद बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखी गई. S&P 500 में गिरावट आई और सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़े फंड्स में भी कमी आई. खासकर पेमेंट और डिलीवरी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ी. रिपोर्ट के बाद जिन बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में हलचल देखी गई, उनमें International Business Machines यानी IBM भी शामिल रही. खबरों के मुताबिक, IBM के शेयरों में 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

AI की ‘Second Wave’ और नौकरी संकट
रिपोर्ट में कहा गया है कि AI की “Second Wave” शुरू हो चुकी है. पहले फोकस चिप्स और हार्डवेयर पर था, लेकिन अब कंपनियां ऑपरेशन को ऑटोमेट करने और महंगे मानव श्रम को बदलने पर ध्यान दे रही हैं. अलाप शाह का अनुमान है कि अगले 18 महीनों में व्हाइट-कॉलर नौकरियों में लगभग 5% तक की कमी आ सकती है. अगर ऐसा होता है, तो उपभोक्ता खर्च घट सकता है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Alap Shah, Global Intelligence Crisis, IBM

