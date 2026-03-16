कौन हैं अमन गोट्टुमुक्काला? जिन्हें एलन मस्क ने 'सुपर इंटेलिजेंस' बनाने के लिए अपनी टीम में चुना, कहा जाता है 'कोडिंग का जादूगर'

Who is Aman Gottumukkala: दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है. बड़ी टेक कंपनियां ऐसे सिस्टम बनाने में जुटी हैं जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली हों. इसी दौड़ में कई टैलेंटेड इंजीनियर और डेवलपर्स भी अलग-अलग कंपनियों से जुड़ रहे हैं. इसी कड़ी में भारतीय मूल के डेवलपर Aman Gottumukkala का नाम तेजी से चर्चा में आया है. उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वह अब Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के साथ काम करेंगे. यहां वह ऐसे एडवांस AI सिस्टम बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रामर्स को कोड लिखने और मैनेज करने में सहायता करें.

AI कोडिंग टूल बनाने से मिली पहचान

अमन गोट्टुमुक्कला डेवलपर कम्युनिटी में अपने AI कोडिंग टूल के कारण काफी प्रसिद्ध हुए. उन्होंने Firebender नाम का एक AI-पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट बनाया था, जो खास तौर पर एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है. यह टूल Android Studio और JetBrains जैसे डेवलपमेंट एनवायरमेंट के साथ काम करता है. इसकी मदद से प्रोग्रामर आसानी से कोड लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं और कई तकनीकी काम तेजी से पूरे कर सकते हैं. इस तरह के AI टूल आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काफी आसान बना रहे हैं.

सिर्फ 3 लोगों की टीम ने बनाया बड़ा प्रोडक्ट

Firebender की सबसे खास बात यह रही कि इसे बहुत छोटी टीम ने बनाया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्टार्टअप को सिर्फ तीन लोगों की टीम ने विकसित किया था. इतनी छोटी टीम होने के बावजूद यह प्रोडक्ट डेवलपर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ और इससे कंपनी को लाखों डॉलर का राजस्व मिलने लगा. इससे यह भी पता चलता है कि AI टूल्स की मदद से छोटी टीमें भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट बना सकती हैं.

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पहले भी टेक इंडस्ट्री में कर चुके हैं काम

Firebender शुरू करने से पहले अमन गोट्टुमुक्कला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में Paradigm में काम कर चुके हैं. यहां वह क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे. इसके अलावा उन्हें Kleiner Perkins के KP Fellowship प्रोग्राम के लिए भी चुना गया था. यह एक प्रतिष्ठित प्रोग्राम है, जिसमें इंजीनियरों और स्टार्टअप फाउंडर्स को सिलिकॉन वैली के निवेशकों और मेंटर्स से जुड़ने का मौका मिलता है.

पढ़ाई और शुरुआती करियर

अमन ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई Texas A&M University से की और 2021 में अपनी डिग्री पूरी की. इससे पहले उन्होंने Texas Academy of Mathematics and Science में भी पढ़ाई की थी, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है. यहीं से उनकी तकनीक और प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि विकसित हुई, जिसने आगे चलकर उन्हें AI डेवलपमेंट की दुनिया में पहचान दिलाई.

अब xAI में करेंगे एडवांस AI सिस्टम पर काम

अमन गोट्टुमुक्कला ने हाल ही में बताया कि वह xAI के साथ मिलकर ऐसे एडवांस AI सिस्टम पर काम करेंगे जो डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा मदद कर सकें. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह SpaceX और xAI के साथ मिलकर “सबसे बेहतरीन कोडिंग AI” बनाने के मिशन पर काम करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में AI मॉडल की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है और तकनीक एक बड़े बदलाव के दौर में है.

AI तकनीक का भविष्य और बड़ा लक्ष्य

अमन के मुताबिक AI की क्षमता लगातार तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में यह तकनीक और भी शक्तिशाली हो सकती है. उनका मानना है कि इस क्षेत्र में काम करना आने वाले समय की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक है. उन्होंने कहा कि xAI के पास बड़े स्तर का कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की टीम है, जो ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए जरूरी है. उन्होंने अन्य इंजीनियरों को भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है.