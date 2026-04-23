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Hindi Newsटेककौन हैं अमन सेंगर? जिनके AI स्टार्टअप के लिए Elon Musk ने खोल दी ₹5,00,000 करोड़ की तिजोरी

कौन हैं अमन सेंगर? जिनके AI स्टार्टअप के लिए Elon Musk ने खोल दी ₹5,00,000 करोड़ की तिजोरी

भारतीय मूल के अमन सेंगर के स्टार्टअप 'Cursor' को एलन मस्क की कंपनी SpaceX $60 बिलियन (करीब ₹5 लाख करोड़) में खरीदने की तैयारी कर रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:08 AM IST
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Aman Sanger AI स्टार्टअप Cursor के को-फाउंडर हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते AI कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जा रहा है.
Aman Sanger AI स्टार्टअप Cursor के को-फाउंडर हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते AI कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जा रहा है.

AI की दुनिया में भारतीय मूल के Aman Sanger तेजी से उभरते हुए नाम बन चुके हैं. वे AI स्टार्टअप Cursor के को-फाउंडर हैं, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते AI कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जा रहा है. हाल ही में SpaceX ने इस कंपनी को करीब 60 अरब डॉलर में खरीदने का विकल्प सुरक्षित किया है, जिससे Sanger और उनकी टीम एकदम सुर्खियों में आ गए हैं. उनकी कहानी ग्लोबल सोच और भारतीय जड़ों का एक शानदार मिश्रण है.

MIT से शुरू हुआ सफर

Aman Sanger ने अपने को-फाउंडर्स Michael Truell, Sualeh Asif और Arvid Lunnemark के साथ मिलकर Cursor की शुरुआत की. ये सभी Massachusetts Institute of Technology में पढ़ाई के दौरान मिले थे. वहीं से उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पूरी तरह बदल सकता है. अमन का बचपन अमेरिका में बीता, लेकिन उनके परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हैं. उनके पिता Arvind Sanger IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं और एक हेज फंड प्रोफेशनल हैं, जबकि उनकी मां Shilpa Sanger एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट और उद्यमी हैं. इसी माहौल ने बचपन से ही उनमें टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा की.

Cursor क्या है और क्यों खास है?

Cursor एक AI-पावर्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जो डेवलपर्स को कोड लिखने, समझने और एडिट करने में मदद करता है. यह सिर्फ ऑटो-कम्प्लीट टूल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट पार्टनर की तरह काम करता है, जो पूरे कोडबेस को समझकर जटिल समाधान तैयार कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म ने डेवलपर्स और कंपनियों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की है. इसकी खासियत यह है कि यह डेवलपमेंट टाइम को कम करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे यह AI इकोसिस्टम का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है.

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$60 बिलियन की SpaceX डील क्या है?

साल 2026 में SpaceX ने Cursor को लगभग 60 अरब डॉलर में खरीदने का विकल्प हासिल किया है. इसके अलावा, दोनों कंपनियों के बीच 10 अरब डॉलर की साझेदारी का विकल्प भी मौजूद है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डील अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है. दोनों कंपनियां फिलहाल साथ काम कर सकती हैं और बाद में अंतिम फैसला लेंगी. अगर यह डील पूरी होती है, तो यह AI सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में से एक बन सकती है.

AI रेस में Cursor की तेजी

Cursor ने बहुत कम समय में डेवलपर्स और कंपनियों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अब AI कितनी तेजी से केंद्र में आ रहा है.
MIT के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू होकर आज यह कंपनी अरबों डॉलर की वैल्यू तक पहुंच गई है. यह बदलाव दिखाता है कि AI अब सिर्फ एक सपोर्ट टूल नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मुख्य हिस्सा बनता जा रहा है.

Aman Sanger की सफलता की कहानी

Aman Sanger की यात्रा प्रेरणादायक है. एक भारतीय मूल के परिवार से निकलकर उन्होंने ग्लोबल टेक वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है. Cursor को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, भले ही वे पब्लिक लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं. चाहे SpaceX की यह डील पूरी हो या नहीं, Cursor और Aman Sanger की कहानी यह साफ दिखाती है कि आने वाले समय में AI किस तरह काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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